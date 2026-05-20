Offiziell: Lucas und Sacha Coenen (KTM) planen Wildcardeinsätze in den USA

Die Gerüchte wurden nun von KTM offiziell bestätigt: Lucas und Sacha Coenen planen die Teilnahme an 3 Runden der US Nationals. Der erste Renneinsatz soll schon am 13. Juni in Thunder Valley erfolgen.

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Diese Rennen sind für die Coenen-Brüder geplant:

13.06. - Thunder Valley

11.07. - Southwick

29.08. - Ironman

Die Rennen sind so gewählt, dass sie jeweils zwischen den WM-Läufen Lettland und Italien, Südafrika und Großbritannien sowie Niederlande und Türkei liegen. Damit haben sich die belgischen Zwillingsbrüder ein straffes Programm für den Sommer vorgenommen. Diese Einsätze verstehen sich allerdings vorbehaltlich des Verlaufs der Motocross-WM. Lucas Coenen führt die MXGP zur Zeit mit einem knappen Vorsprung von 4 Punkten gegenüber Jeffrey Herlings (Honda) an. Sacha Coenen rangiert in der MX2 mit einem Rückstand von 3 Punkten auf Platz 2.

Lucas Coenen

«Es ist offiziell: Wir planen, drei Läufe der AMA Outdoor-Serie zu fahren», erklärte Lucas Coenen. «Es ist ein Traum, das machen zu können und sich gleichzeitig weiter auf unsere Saison zu konzentrieren. Ich freue mich riesig darauf und werde versuchen, jede Minute zu genießen. Es wird eine verrückte Erfahrung. Außerdem freue ich mich darauf, viele Fans zu treffen und ich bin mega motiviert.»

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Sacha Coenen

«Ich freue mich riesig darauf», meint auch Sacha. «Seit wir Kinder waren, haben wir die Rennen dort verfolgt. Deshalb wird es großartig sein, herüberzufliegen und die Strecken auszuprobieren. Ich bin KTM sehr dankbar, die das möglich gemacht haben. Wir sehen uns dort.»

Ian Harrison

«Das Red Bull KTM Factory Racing Team wird dieses Jahr beim Thunder Valley etwas größer sein», meinte Ian Harrison, Teammanager des Red Bull KTM Factory Racing Teams. «Durch die kurze Pause im MXGP-Kalender freuen sie sich sehr über die Gelegenheit, in den USA zu starten. Ich hatte letztes Jahr beim Motocross of Nations die Gelegenheit, beide fahren zu sehen. Dort haben sie außergewöhnliches Können und enormes Tempo gezeigt. Wir freuen uns darauf, sie willkommen zu heißen.»