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Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac (KTM) fällt verletzt aus

Bei seinem Crash im ersten Lauf zum Saisonauftakt in Pala (Kalifornien) zog sich Eli Tomac (KTM) Nackenverletzungen zu, die ausheilen müssen, bevor er in den Wettbewerb zurückkehren kann.

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Eli Tomac in Pala
Eli Tomac in Pala
Foto: KTM
Eli Tomac in Pala
© KTM

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Nach seinem heftigen Crash in der ersten Runde des ersten Laufs zum Saisonauftakt im Pala wurde Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac im Krankenhaus untersucht. Die Diagnose sind überstreckte Bänder und ein Muskelriss im Nackenbereich.

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Keine OP, aber auch vorerst keine Rennen

Eine Operation ist nicht erforderlich, aber Tomac wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Ein Zeitplan für seine Rückkehr ist noch nicht vorhanden.

Ich hatte mich so auf die Freiluftsaison mit der KTM gefreut.

Eli Tomac

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Stellungnahme von Eli Tomac

«Ich bin echt sauer, mich so früh zu verletzen», erklärte Tomac. «Seit Ende letzten Jahres, als ich zum ersten Mal mit der KTM ausrückte, konnte ich es kaum erwarten, dieses Motorrad im Freien zu fahren, denn dieses Paket ist unglaublich gut und ich hatte das Gefühl, dass es viel Spaß machen würde, damit Rennen zu fahren. Ich werde nun den Anweisungen meines Arztes folgen und mich erholen. Ich will versuchen, irgendwann in dieser Saison wieder zurückzukommen.»

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