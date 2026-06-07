So geht es jetzt für die belgischen Coenen-Brüder in den USA weiter

US-Motocross 450 • Neu
Team-Manager Ian Harrison über die Ursache des Ausfalls von Jorge Prado
Die beiden belgischen Coenen-Brüder befinden sich nach ihrem WM-Triumph in Kegums auf dem Weg nach Amerika und werden nach Angaben von KTM-Team-Manager Ian Harrison schon am Montag im US-Team erwartet
Die belgischen Coenen-Brüder sind nach ihrem
Team-Manager Ian Harrison erklärte nach dem Rennen in Hangtown die Situation: «Die beiden Zwillinge wollten schon im vergangenen Jahr hier bei uns Rennen fahren, aber das hat terminlich und logistisch nicht funktioniert. Sie waren dann im November hier, haben ein wenig getestet und wir haben danach alles besprochen, geplant und vorbereitet. Jetzt sind wir uns für diese Aufgabe bereit.»
«Die Unterschiede zwischen den Motorrädern sind nicht sehr groß», erklärt Harrison. «Die Lärmgrenzwerte sind anders und wir verwenden anderen Treibstoff, aber das ist schon alles.»
In den USA liegt der Grenzwert bei 112 dB vor dem Rennen und bei 113 dB nach dem Rennen, gemessen mit der 2-Meter-Max-Methode. In der WM sind 111 dB vor dem Rennen und max. 112 dB während und nach dem Rennen erlaubt. Dabei ist zu beachten, dass der Lärmpegel in dB auf einer logarithmischen Skala basiert. Der scheinbar geringe Unterschied von 1 dB zwischen MXGP- und AMA-Reglement entspricht daher einer größeren physikalischen Änderung, als die Zahl zunächst vermuten lässt.
In den USA kommen häufig spezielle Rennkraftstoffe wie VP MR Pro6 zum Einsatz. Diese Kraftstoffe sind sauerstoffangereichert und auf maximale Leistung von 4-Takt-Motoren ausgelegt. In der WM müssen die eingesetzten Rennkraftstoffe den FIM Fuel Regulations entsprechen. Verwendet ein Team Rennkraftstoff statt Tankstellenbenzin, muss dafür ein FIM-Zertifikat vorliegen. Die technischen Vorschriften in den USA erlauben den Einsatz anderer Kraftstoffe. Dadurch können sich Leistungscharakteristik und Fahrverhalten der Motorräder etwas unterscheiden.
Eli Tomac, der sich
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