Southwick: Jett Lawrence (Honda) gewinnt und übernimmt die Tabellenführung

6. Lauf der US Nationals in Southwick (Massachusetts): Der belgische Gaststarter und MXGP-WM-Leader Lucas Coenen (KTM) legte am Vormittag im Qualifying die mit Abstand beste Rundenzeit vor. Der 19-Jährige war in seiner schnellsten Runde mehr als 1,2 Sekunden schneller als Jorge Prado auf Platz 2. Es folgten Jett und Hunter Lawrence (beide Honda) und Haiden Deegan (Yamaha) auf Platz 5.

Werbung

Werbung

Roan van de Moosdijk: Qualifikation auf Platz 6

Der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk, der die ADAC MX Masters zur Zeit anführt und in den USA zur Zeit einige Rennen bestreitet, beendete das Qualifying sensationell auf Platz 6 und vor Fahrern wie RJ Hampshire (Husqvarna, Platz 7), Dylan Ferrandis (Ducati, Platz 10), Justin Barcia (12.) oder Cooper Webb (13.). Antonio Cairoli (Ducati) qualifizierte sich auf Platz 14.

Kombiniertes Qualifying 450:

Lucas Coenen (B), KTM, 1:53.903 Jorge Prado (E), KTM, +1.236 Jett Lawrence (AUS), Honda, +1.373 Hunter Lawrence (AUS), Honda, +1.473 Haiden Deegan (USA), Yamaha, +2.901 Roan van de Moosdijk (NL), KTM, +3.150

Lauf 1: Crash, Aufholjagd und Ausfall von Coenen

Polesetter Lucas Coenen stürzte schon in der ersten Kurve nach dem Start und legte eine heftige Bauchlandung hin. Der Belgier konnte aber zum Glück weiterfahren und zeigte eine beeindruckende Aufholjagd. Jett Lawrence übernahm die Führung vor Hunter und Deegan. Nach 20 Minuten hatte sich Lucas Coenen durchs Feld gekämpft und seinen Red Bull KTM-Teamkollegen Jorge Prado auf Platz 5 überholt.

Werbung

Werbung

Böser Abflug von Lucas Coenen

Zwei Minuten vor Rennende blockierte die KTM von Lucas Coenen auf Platz 4 liegend an einem Bergabsprung, so dass der Belgier heftig über den Lenker abflog. Lucas konnte zwar den Unfallort nach ein paar Minuten wieder auf eigenen Füßen in Richtung medical center verlassen, doch zum zweiten Lauf konnte er nicht erneut antreten. Details über seinen Gesundheitszustand lagen nach Rennende noch nicht vor.

Rennabbruch mit roter Flagge

Jetts Vorderrad tauchte in den tiefen Sand ein, so dass er in Führung liegend zu Boden ging. Hunter erbte den Platz an der Sonne und gewann den ersten Lauf, der aber nach einem weiteren Crash von Cristian Craig mit roter Flagge abgebrochen werden musste.

Lauf 2 mit umgekehrten Vorzeichen

Wie erwähnt, konnte Lucas Coenen zum zweiten Lauf nicht antreten. Hunter Lawrence zog den Holeshot vor Deegan und Jett. Diese Dreiergruppe konnte sich von Jorge Prado und dem Rest des Feldes bereits etwas absetzen. Deegan konnte sich den Angriffen von Jett einige Zeit widersetzen, aber der Australier setzte sich durch und erreichte Platz 2. Hunter legte in Führung liegend einen ähnlichen Sturz wie Jo Shimoda im 250er Qualifying hin, bei dem sich der Japaner einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte. Hunter Lawrence legte beim Schalten versehentlich den Leerlauf ein und verlor damit komplett den Vortrieb. Sein Vorderrad tauchte in den tiefen Sand ein und Hunter überschlug sich. Jett, Deegan und Prado gingen am Gestürzten vorbei, so dass Hunter auf Platz 4 Schadensbegrenzung betreiben musste. Jett Lawrence gewann den zweiten Lauf und wurde mit einem 2-1-Ergebnis auch Tagessieger vor Hunter Lawrence(1-4) und Haiden Deegan (3-2).

Guter Start von Antonio Cairoli

Gaststarter Antonio Cairoli (Ducati), der den ersten Lauf auf Platz 15 beenden konnte, legte im zweiten Lauf einen guten Start hin und rangierte in der ersten Runde auf Platz 6. Der neunfache Motocross-Weltmeister fiel später aus und wurde nur auf Platz 35 gewertet.

Werbung

Werbung

Kawasaki-Werks-Debüt von Toendel

Der erste Einsatz des Norwegers Cornelius Toendel als Kawasaki-Werksfahrer verlief vielversprechend. Der Sandspezialist, der für den verletzten Chase Sexton engagiert wurde, beendete das Southwick National mit einem 9-13-Ergebnis auf Gesamtrang 11.

Top-7 für Roan van de Moosdijk

Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk beendete den ersten Lauf auf einem hervorragenden 7. Platz. Im zweiten Lauf fiel der Niederländer ebenfalls aus.

Ergebnisse der anderen Europäer

Der dänische Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup landete mit einem 12-7-Ergebnis auf Rang 9 der Tageswertung. Der schweizerische Yamaha-Privatier Valentin Guillod zeigte auf den Plätzen 13 und 12 ebenfalls zwei solide Ergebnisse.

Jett Lawrence wieder Tabellenführer

Mit seinem Sieg in Southwick konnte Jett Lawrence nach 6 von 11 Etappen wieder das Red Plate des Tabellenführers übernehmen, aber sein Vorsprung gegenüber seinem Bruder Hunter beträgt nur ein Punkt. In der kommenden Woche geht es in Millville mit der 7. Etappe der US Nationals weiter.

Werbung

Werbung

Ergebnis Southwick:

Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-1, 47 Punkte Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-4, 43, (-4) Haiden Deegan (USA), Yamaha, 3-2, 42, (-5) Jorge Prado (E), KTM, 4-3, 38, (-9) Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 5-5, 32, (-15) Cooper Webb (USA), Yamaha, 10-6, 26, (-21) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 6-11, 25, (-22) R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 8-10, 24, (-23) Mikkel Haarup (DK), Triumph, 12-7, 23, (-24) Jordon Smith (USA), Triumph, 11-8, 23, (-24) Cornelius Toendel (N), Kawasaki, 9-13, 20, (-27) Justin Barcia (USA), Ducati, 14-9, 19, (-28) Valentin Guillod (CH), Yamaha, 13-12, 17, (-30) Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 7-34, 14, (-33) Mitchell Harrison (USA), Kawasaki, 17-14, 11, (-36)

Stand US Nationals 450 nach 6 von 11 Etappen: