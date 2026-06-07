Team-Manager Ian Harrison über die Ursache des Ausfalls von Jorge Prado
Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado fiel im ersten Lauf von Thunder Valley mit Motorschaden aus. Team-Manager Ian Harrison erklärte die Situation nach dem Rennen.
Jorge Prado fiel in der letzten Runde des ersten Laufs der
Technische Probleme von Herlings und Lucas Coenen in Kegums
In dieser Saison gibt es eine auffällige Häufung von Defekten und Ausfällen. Ist das Zufall oder Schicksal? HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings fiel im
Kupplung im Motocross
Am Start ist die Kupplung selbstverständlich unerlässlich. Wenn die Kupplung schon vor dem Start kaputtgeht, ist für den Fahrer das Rennen gelaufen. Während des Rennens ist es anders, weil viele Schaltvorgänge während der Sprünge vorgenommen werden oder während der Entlastungsphasen des Hinterrads. Das bedeutet, dass die Gänge problemlos auch ohne Kupplung gewechselt werden können, wenn der Fahrer kurz vom Gas geht. Dennoch war Lucas nach dem Rennen sauer, denn ein Kupplungsverlust bringt ein entscheidendes Problem mit sich: Bei einem starkem Bremsmanöver und blockierendem Hinterrad wird der Motor wegen des nicht unterbrochenen Kraftschlusses sofort abgewürgt. Falls das passiert, muss ohne Kupplung der Leerlauf gefunden werden, um den Motor überhaupt wieder anzulassen. Mit funktionierender Kupplung reicht das Ziehen der Kupplung und die Betätigung des Startknopfs. Wenn der Motor wieder läuft, muss das Motorrad leicht angeschoben werden, um den Gang einzulegen und den Kraftschluss wiederherzustellen. Mit anderen Worten: Ein Bremsmanöver oder ein kleiner Sturz kann mit defekter Kupplung das Aus bedeuten.
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