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Thunder Valley: Chase Sexton (Kawasaki) fällt nach Crash aus

Kawasaki-Werksfahrer Chase Sexton flog am Pressetag wegen eines Motordefekts während eines Sprungs heftig ab und zog sich eine Knieverletzung zu. Er kann in Colorado nicht antreten.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 450

Chase Sexton stürzte beim Pressetag in Thunder Valley
Chase Sexton stürzte beim Pressetag in Thunder Valley
Foto: AMA
Chase Sexton stürzte beim Pressetag in Thunder Valley
© AMA

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Die Ursache für den brutalen Abflug von Chase Sexton am Pressetag vor der 3. Etappe der US Nationals in Thunder Valley war nach ersten Informationen ein blockierter Motor am Ende eines weiten Sprungs. Sexton flog bei der Landung brutal ab und zog sich eine Knieverletzung zu. Wenn während des Sprungs der Motor blockiert, bekommt das Motorrad einen Drehimpuls, kommt schlagartig in Vorlage und wird unkontrollierbar. Am Ende der Flugphase flog Sexton heftig über das Vorderrad ab.

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Motorproblem war die Ursache

«Der Crash lag außerhalb meiner Kontrolle», erklärte Sexton nach dem Zwischenfall. «Ich war nur noch Passagier. Es war beängstigend. Ich habe dabei großes Glück gehabt, dass es mir jetzt noch einigermaßen gut geht.»

Sexton unzufrieden mit Kawasaki

In den USA kursieren Gerüchte, dass Sexton ähnlich wie Prado 2025 mit seinem Motorrad unzufrieden ist. «Ich fahre so schnell ich kann, aber ich komme nicht einmal annähernd an meine Pace heran», erklärte er noch vor seinem Crash. Sein Frust hat sich nun seit einem halben Jahr aufgestaut.

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