US Nationals: Cornelius Toendel ersetzt Chase Sexton im Kawasaki-Werksteam
Der Norweger Cornelius Toendel wird den verletzten Chase Sexton im Kawasaki-Werksteam bei den US Nationals ersetzen und schon am kommenden Wochenende in Southwick für das Team antreten.
Das Kawasaki-Werksteam engagierte den Norweger Cornelius Toendel als Ersatzfahrer für den verletzten Chase Sexton, der wegen eines Kreuzbandrisses pausieren muss. Toendel ist in Deutschland durch seine Teilnahme an den ADAC MX Masters und einige WM-Einsätze und Top-10-Ergebnisse bekannt. Toendel wird schon am kommenden Wochenende in Southwick an den Start gehen.
Toendel nahm schon 2025 an drei Etappen der US Nationals teil. In diesem Jahr startete er für das Team
«Ich bin sehr froh, diese Gelegenheit zu haben», erklärte der 23-Jährige. «Für mich ist es eine ganz große Sache, der erste norwegische Werksfahrer in den Vereinigten Staaten zu sein.» Kawasaki-Teammanager Dan Fahie ergänzt: «Wir freuen uns schon sehr darauf, dass Cornelius ins Team kommt. Wir glauben, dass er mit seiner Erfahrung eine Bereicherung für das Team sein wird.»
Die Strecke von Southwick dürfte dem Sandspezialisten aus Norwegen liegen.
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