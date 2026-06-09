Video: Coenen Brüder testen auf dem Fox-Raceway in den USA

Bereits am heutigen Dienstag (9. Juni 2026) haben die beiden Coenen Brüder auf dem Fox Raceway in Pala (Kalifornien) ihre ersten Tests absolviert. Lucas wirkte entspannt und elegant wie immer und auch Sacha heizte mit der 250er mit dem ihm eigenen Stil um den Kurs: Das Gas bei den Sprüngen im Begrenzer und gefühlt permanentes Vollgas am Limit.

Werbung

Werbung

Startnummer 104 für Lucas Coenen

Die KTM von Lucas Coenen trug bei dem Test in Pala die Startnummer 104. Diese Nummer ist eng mit der Geschichte seines belgischen Landsmannes Roger DeCoster verbunden. Als DeCoster in den 1970er-Jahren die amerikanische Trans-AMA-Serie bestritt, fuhr er häufig mit der Startnummer 104. Zahlreiche Fotos und Berichte aus dieser Zeit zeigen ihn mit dieser Startnummer.

109 für Sacha

Die KTM von Sacha trug die Startnummer 109. Das Rennen in Thunder Valley am kommenden Samstag wird mit Spannung erwartet. Sacha wird sich mit Fahrern wie Seth Hammaker, Levi Kitchen und Jo Shimoda auseinandersetzen.

Hayden Deegan erschien in Hangtown mit diesem T-Shirt Foto: copyright free Hayden Deegan erschien in Hangtown mit diesem T-Shirt © copyright free

Werbung

Werbung

Lucas trifft in der 450er Klasse auf Jett und Hunter Lawrence (Honda) sowie auf 'Dangerboy' Hayden Deegan (Yamaha), der am Pressetag vor dem Rennen in Hangtown mit einem T-Shirt auftauchte, auf dem unter anderem 'RIP Jett' zu lesen war. Jett gab seine Antwort auf der Strecke und gewann beide Läufe souverän.