Vorschau und Zeitplan AMA Pro Motocross Championships, Washougal

Nach zwei Etappen im Sand kehren die US Nationals an diesem Wochenende in Washougal im Bundesstaat Washington zu ihrer 8. Etappe auf Hartboden und an die Westküste zurück. Die Veranstaltung wird als 'Military Appreciation Race' ausgetragen – als Rennen zu Ehren der US-Streitkräfte. Einige Teams werden ihre Motorräder und Fahrerkleidung im 'Military-Look' präsentieren. Ungeachtet der umstrittenen Bilanz jüngerer US-Militäreinsätze haben diese Inszenierungen in den Vereinigten Staaten nach wie vor einen hohen patriotischen Stellenwert.

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Wettervorhersage

Die Wetterprognosen sagen am Samstag Temperaturen um 22 Grad Celsius bei leichter Bewölkung voraus – perfekte Bedingungen für Outdoor-Motocross. Der Kurs ist zwischen hohen Bäumen eingebettet, die den Zuschauern ausreichend Schatten bieten.

Ausgangslage 450

Nach seinem Doppelsieg in Spring Creek am vergangenen Wochenende hat Hunter Lawrence (Honda) wieder die Tabellenführung in der 450er-Klasse übernommen und einen Vorsprung von 10 Punkten vor seinem jüngeren Bruder Jett, der zuletzt etwas Pech hatte. Haiden Deegan (Yamaha) ist mit 62 Punkten auf Platz 3 der beste Amerikaner. Jorge Prado ist auf Platz 4 der beste KTM-Pilot.

450 Meisterschaftsstand nach Etappe 7 von 11:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 320 Punkte Jett Lawrence (AUS), Honda, 310 (-10) Haiden Deegan (USA), Yamaha, 258 (-62) Jorge Prado (E), KTM, 231 (-89) R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 221 (-99) Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 206 (-114) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 180 (-140) Cooper Webb (USA), Yamaha, 153 (-167)



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Ausgangslage 250

Pro-Circuit-Kawasaki-Werksfahrer Levi Kitchen hatte zuletzt in Millville Pech, aber er konnte nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jo Shimoda (Schlüsselbeinbruch) und dem verpatzten Rennen von Cole Davies (Yamaha) in Spring Creek seinen Vorsprung an der Meisterschaftstabelle auf 24 Punkte ausbauen.

250 Meisterschaftsstand nach Etappe 7 von 11:

Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 261 Punkte Julien Beaumer (USA), KTM, 237 (-24) Cole Davies (NZL), Yamaha, 236 (-25) Kayden Minear (AUS), Yamaha, 199 (-62) Jo Shimoda (J), Honda, 194 (-67)





So können die Rennen verfolgt werden:

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Zeitplan US Nationals, Washougal *)

Samstag, 25. Juli 2026:

17:00 – Qualifikation 250 – Gruppe B 17:20 – Qualifikation 250 – Gruppe A 17:50 – Qualifikation 450 – Gruppe A 18:00 – Race Day Live 18:10 – Qualifikation 450 – Gruppe B 18:50 – Qualifikation 250 – Gruppe B 19:10 – Qualifikation 250 – Gruppe A 19:30 – Qualifikation 450 – Gruppe A 19:50 – Qualifikation 450 – Gruppe B

LCQ:

20:35 – Hoffnungslauf der 250-cm³-Klasse 20:50 – Hoffnungslauf der 450-cm³-Klasse

Wertungsläufe:

22:00 – 250 Lauf 1 23:00 – 450 Lauf 1

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Sonntag, 26. Juli 2026:

00:30 – 250 Lauf 2 01:30 – 450 Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr