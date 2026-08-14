Vorschau und Zeitplan AMA Pro Motocross in Unadilla, 9. Meisterschaftsrunde
Die AMA Pro Motocross Championships gehen am kommenden Wochenende auf dem Traditionskurs von Unadilla in ihre 9. Meisterschaftsrunde und der Titelkampf zwischen Hunter und Jett Lawrence geht weiter.
Die Rennen in Uddevalla in Schweden und Unadilla in den USA finden seit Jahren am selben Wochenende statt. Neben den ähnlichen Ortsnamen (Unadilla und Uddevalla) gibt es noch eine weitere Besonderheit der beiden Strecken: Beide sind die ältesten Austragungsorte der Serie. In Uddevalla wurde 1958 der erste WM-Lauf ausgetragen. Das erste Rennen in Unadilla im Bundesstaat New York wurde 11 Jahre später gestartet, 1969. Damit ist Unadilla der älteste Veranstaltungsort im amerikanischen Motocross.
Gute Bedingungen vorhergesagt
Die angekündigten Regenschauer sollen in New Berlin erst am Sonntag eintreffen. Am Samstag sagen die Meteorologen Sonnenschein bei Tageshöchsttemperaturen von 24 Grad voraus.
Hunter oder Jett?
Die US-Protagonisten kehren von einer zweiwöchigen Sommerpause zurück, der einzigen während der US-Saison. In der 450er-Klasse geht es im Kampf der beiden Lawrence-Brüder in die nächste Runde. Noch hat Hunter gegenüber Jett einen knappen Vorsprung von 12 Punkten, aber Jett wirkt von Rennen zu Rennen stärker. Haiden Deegan ist auf Platz 3 und 69 Punkten Rückstand bereits abgeschlagen.
450-Stand nach Etappe 8 von 11:
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 367 Punkte
Jett Lawrence (AUS), Honda, 355, (-12)
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 298, (-69)
Jorge Prado (E), KTM, 269, (-98)
R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 252, (-115)
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 214, (-153)
Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 206, (-161)
Cooper Webb (USA), Yamaha, 179, (-188)
Mikkel Haarup (DK), Triumph, 169, (-198)
Jordon Smith (USA), Triumph, 154, (-213)
Ausgangslage 250
In der 250er-Klasse geht es ebenfalls knapp zu: Levi Kitchen (Kawasaki) bringt einen Vorsprung von 7 Punkten gegenüber dem Neuseeländer Cole Davies (Yamaha) mit. Ausgeschieden ist hingegen Jo Shimoda (HRC), der sich beim Southwick National wie Sacha Coenen ebenfalls das Schlüsselbein brach.
250-Stand nach Etappe 8 von 11:
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 293 Punkte
Cole Davies (NZL), Yamaha, 286, (-7)
Julien Beaumer (USA), KTM, 268, (-25)
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 238, (-55)
Chance Hymas (USA), Honda, 230, (-63)
Kayden Minear (AUS), Yamaha, 224, (-69)
Jo Shimoda (J), Honda, 194, (-99)
Carson Mumford (USA), KTM, 188, (-105)
Casey Cochran (USA), Husqvarna, 146, (-147)
Michael Mosiman (USA), Yamaha, 124, (-169)
So können die Rennen verfolgt werden:
Zeitplan US Nationals Unadilla, Samstag, 15. August 2026 *):
14:00 – 250 Qualifying Gruppe B
14:20 – 250 Qualifying Gruppe A
14:50 – 450 Qualifying Gruppe A
15:10 – 450 Qualifying Gruppe B
15:50 – 250 Qualifying Gruppe B
16:00 – Race Day Live Livestream
16:10 – 250 Qualifying Gruppe A
16:30 – 450 Qualifying Gruppe A
16:50 – 450 Qualifying Gruppe B
LCQ
17:35 – 450 Hoffnungslauf
17:50 – 250 Hoffnungslauf
18:05 – WMX Warm-up/Training
Hauptprogramm
18:15 – Eröffnung
19:15 – 250 Lauf 1
20:15 – 450 Lauf 1
21:14 – WMX Lauf 2
21:45 – 250 Lauf 2
22:45 – 450 Lauf 2
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