Vorschau und Zeitplan: Auftakt der US Nationals in Pala, Deegans 450 Debüt

US-Motocross 450
250-SMX-Champion Haiden Deegan (Yamaha) will die 450er-Krone
In den USA beginnen am kommenden Wochenende die US Nationals, die über insgesamt 11 Events ausgetragen werden. Mit besonderer Spannung wird das 450er Debüt von Haiden Deegan (Yamaha) erwartet.
Am kommenden Wochenende beginnen in Pala (Kalifornien) die US-Motocross-Meisterschaften. Für 'Dangerboy' Haiden Deegan markiert dieses Rennen seinen endgültigen Wechsel in die 450er Klasse, nachdem er im vergangenen Jahr bereits vereinzelte Einsätze in der FIM Supercross-WM absolvierte. Der Fox Raceway ist Deegans Heimstrecke, auf der er schon hunderte Runden absolviert hat. Auch das Comeback von Jett Lawrence ist ein großes Thema und bis zuletzt Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Im Moment sieht es danach aus, als könnte Jett Lawrence am kommenden Wochenende auf dem Fox Raceway antreten. Damit würde es zu dem im Vorfeld stark gehypten direkten Duell zwischen Haiden Deegan und Jett Lawrence kommen.
Der Wechsel von Kawasaki zurück zu KTM hat Jorge Prado offensichtlich gutgetan. Der Spanier beendete die Supercross-Saison 2026 in Salt Lake City mit einem Podium. Motocross ist sein Spezialgebiet, also dürfen wir gespannt sein, wie sich der vierfache Motocross-Weltmeister in diesem Jahr in den USA behaupten wird.
Auch der Däne ##Mikkel Haarup## wird seinen Wechsel in die 450er Klasse vollziehen und mit der Triumph 450TF erstmals mit Factory-Support in den Wettbewerb einsteigen. Während Triumph in die 250er Klasse einen bemerkenswerten Einstieg hinlegte, tat sich das britische Traditionsunternehmen in der 450er Klasse deutlich schwerer. Nun startet Triumph also erstmals mit Factory Support in die 450er Klasse.
Die Wetteraussichten in Kalifornien sind bei Temperaturen von 27 Grad Celsius und niedriger Regenwahrscheinlichkeit perfekt. Die US Nationals 2026 werden über insgesamt 11 Events ausgetragen:
30.05. – Fox Raceway (Pala), 22:00
06.06. – Hangtown, 22:00
13.06. – Thunder Valley, 21:00
20.06. – High Point, 19:00
04.07. – RedBud, 19:00
11.07. – Southwick, 19:00
18.07. – Spring Creek, 20:00
25.07. – Washougal, 22:00
15.08. – Unadilla, 22:00
22.08. – Budds Creek, 19:00
29.08. – Ironman, 19:00
17:00 – 250 Qualifying Gruppe B
17:20 – 250 Qualifying Gruppe A
17:50 – 450 Qualifying Gruppe A
18:10 – 450 Qualifying Gruppe B
18:50 – 250 Qualifying Gruppe B
19:00 – Race Day live
19:10 – 250 Qualifying Gruppe A
19:30 – 450 Qualifying Gruppe A
19:50 – 450 Qualifying Gruppe B
20:35 – 250 Hoffnungslauf
20:50 – 450 Hoffnungslauf
22:15 – 250 Lauf 1
23:15 – 450 Lauf 1
00:30 – 250 Lauf 2
01:30 – 450 Lauf 2
*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr
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