Vorschau und Zeitplan US Nationals Southwick: Coenen-Brüder erneut am Start

Die US Nationals gehen an diesem Wochenende im Sand von Southwick (Massachusetts) in ihre 6. Etappe. Die beiden belgischen Coenen-Brüder, Lucas und Sacha, die in beiden Klassen die Motocross-WM anführen, haben sich für dieses Rennen angemeldet und auch Motocross-Legende Antonio Cairoli wird dabei sein.

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Sand und Sonne

Der legendäre Kurs 'The Wick 338' feiert in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. 'The Wick 338' gilt in den USA als eine der wenigen Sandstrecken. Aber es ist kein Sand wie in Lommel, sondern eher vergleichbar mit dem Boden im lettischen Kegums. Das dürften für die Coenen-Brüder perfekte Bedingungen sein, um wieder ganz vorne mitzumischen. Zur Erinnerung: Lucas Coenen wurde vor drei Wochen in High Point zweimal Zweiter und Sacha Coenen gewann den zweiten Lauf der 250er-Klasse nach einem Sturz im ersten Rennen. Die Wetteraussichten sind bei Sonnenschein und Tageshöchsttemperaturen von 29 Grad gut.

Generationentreffen

In der 450er-Klasse wird WM-Leader Lucas Coenen gegen Motocross-Legende Antonio Cairoli (Ducati) antreten und damit werden zwei Generationen aufeinandertreffen. «Als ich zum ersten Mal Weltmeister wurde, war Lucas noch nicht einmal geboren», erklärte Cairoli nach dem Rennen in RedBud. Cairoli holte seinen ersten WM-Titel im Jahre 2005. Lucas Coenen wurde 2006 geboren.

Auch Roan van de Moosdijk ist wieder am Start

Der niederländische Kosak-KTM-Pilot sorgte schon nach Platz 7 im Qualifying von RedBud für Aufsehen. Den ersten Lauf musste van de Moosdijk wegen einer defekten Kraftstoffpumpe aufgeben. Nach einem Sturz nach dem Start zum zweiten Lauf startete er in RedBud eine Aufholjagd vom Ende des Feldes und wurde Elfter.

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Lawrence Brüder trotz einiger Probleme top

Die australischen Lawrence-Brüder haderten zuletzt in RedBud mit unterschiedlichen Problemen. Jett klagte über seinen noch immer nicht ganz verheilten Fuß und Hunter warf in der letzten Runde des ersten Laufs beim Überrunden einen sicher geglaubten Laufsieg weg. Das alles änderte aber nichts an der Tatsache, dass die beiden Aussie-Brüder einen großen Vorsprung zum Rest des Feldes aufgebaut haben. Haiden Deegan (Yamaha) hat bereits einen Rückstand von 51 Punkten, gefolgt von Jorge Prado (KTM) mit 63 Zählern Rückstand.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

450 Meisterschaftsstand nach Etappe 5 von 11:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 227 Jett Lawrence (AUS), Honda, 224, (-3) Haiden Deegan (USA), Yamaha, 176, (-51) Jorge Prado (E), KTM, 164, (-63) R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 157, (-70) Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 149, (-78) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 125, (-102) Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 124, (-103)

Jo Shimoda erobert Red Plate

Der japanische HRC-Werksfahrer gewann den zweiten Lauf von RedBud und übernahm damit die Tabellenführung in der 250er-Klasse. In Southwick werden sich aber alle Augen auf WM-Leader Sacha Coenen (KTM) richten, der für seine unglaubliche Intensität bekannt ist.

250 Stand nach Etappe 5 von 11:

Jo Shimoda (J), Honda, 194 Cole Davies (NZL), Yamaha, 190, (-4) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 185, (-9) Julien Beaumer (USA), KTM, 159, (-35) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 147, (-47) Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 134, (-60)

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So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream Race Day live (kostenlos)

Livestream Rennen (kostenpflichtig)



Zeitplan US Nationals Southwick *)

Samstag, 11. Juli 2026

14:00 – Qualifying 250 Klasse Gruppe B 14:20 – Qualifying 250 Klasse Gruppe A 14:50 – Qualifying 450 Klasse Gruppe A 15:10 – Qualifying 450 Klasse Gruppe B 15:50 – Qualifying 250 Klasse Gruppe B (15 Min.) 16:00 – Race Day Live 16:10 – Qualifying 250 Klasse Gruppe A (15 Min.) 16:30 – Qualifying 450 Klasse Gruppe A (15 Min.) 16:50 – Qualifying 450 Klasse Gruppe B (15 Min.) LCQ: 17:35 – Hoffnungslauf 250 Klasse 17:50 – Hoffnungslauf 450 Klasse 18:15 – Eröffnungszeremonie 19:00 – 250 Lauf 1 20:00 – 450 Lauf 1 21:30 – 250 Lauf 2 22:30 – 450 Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr

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