Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US-Cross

  4. /

  5. US-Motocross 450

  6. /

  7. News

Werbung

Vorschau und Zeitplan US Nationals Spring Creek mit Tony Cairoli (Ducati)

Die US Nationals gehen am Samstag in Millville (Minnesota) in ihre 7. Meisterschaftsrunde und in beiden Klassen geht es an der Tabellenspitze knapp zu. Auch Antonio Cairoli (Ducati) wird starten.

US-Motocross 450

Antonio Cairoli startet beim Spring Creek National
Antonio Cairoli startet beim Spring Creek National
Foto: AMA/DUCATI
Antonio Cairoli startet beim Spring Creek National
© AMA/DUCATI

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Spring Creek Motocross Park in Millville im Bundesstaat Minnesota ist eine der wenigen Sandstrecken in den USA. Die Wetteraussichten für die 7. Etappe der US Nationals sind bei 30 Grad und Sonnenschein sommerlich warm.

Werbung

Werbung

Eli Tomac kehrt zurück

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Eli Tomac kehrt nach seiner beim Saisonauftakt der US Nationals zugezogenen Nackenverletzung in den Wettbewerb zurück.

Antonio Cairoli erneut am Start

Der neunfache Weltmeister aus Sizilien wird in Millville sein drittes US-Rennen der Saison 2026 absolvieren. In Southwick vor einer Woche beendete er den ersten Lauf auf Platz 15, rangierte im zweiten Lauf im Bereich der Top-7, fiel aber mit technischem Defekt aus. Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk hat seinen US-Exkurs beendet und die Heimreise nach Europa angetreten.

Im Artikel erwähnt

Hunter oder Jett?

Nach seinem Sieg in Southwick hat nun wieder Jett Lawrence die Tabellenführung übernommen. Die beiden australischen Brüder werden nach dem Stand der Dinge die Meisterschaften unter sich ausmachen, aber Haiden Deegan kann die Pace der Spitze inzwischen gut mitgehen. Für Jorge Prado (KTM) sind die sandigen Bedingungen von Millville eine gute Gelegenheit, sein Potenzial unter Beweis zu stellen und aufs Podium zu fahren.

Werbung

Werbung

Stand US Nationals 450 nach 6 von 11 Etappen:

  1. Jett Lawrence (AUS), 271 Punkte

  2. Hunter Lawrence (AUS), 270, (-1)

  3. Haiden Deegan (USA), 218, (-53)

  4. Jorge Prado (E), 202, (-69)

  5. Garrett Marchbanks (USA), 183, (-88)

  6. R.J. Hampshire (USA), 183, (-88)

  7. Dylan Ferrandis (F), 152, (-119)

  8. Mikkel Haarup (DEN), 149, (-122)

  9. Cooper Webb (USA), 139, (-132)

  10. Jordon Smith (USA), 103, (-168)

Neustart für die 250er

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Jo Shimoda (Schlüsselbeinbruch) hat nun der Neuseeländer Cole Davies (Yamaha) die Meisterschaftsführung mit einem knappen Vorsprung von 2 Punkten vor Levi Kitchen (Kawasaki) übernommen.

Stand US Nationals 250 nach 6 von 11 Etappen:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 227 Punkte

  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 225, (-2)

  3. Jo Shimoda (J), Honda, 194, (-33)

  4. Julien Beaumer (USA), KTM, 194, (-33)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):
Livestream Race Day live (kostenlos)

Livestream Rennen (kostenpflichtig)


Werbung

Werbung

Zeitplan US Nationals Spring Creek *)

Samstag, 18. Juli 2026

14:00 – Zeittraining 250 Gruppe B

14:20 – Zeittraining 250 Gruppe A

14:50 – Zeittraining 450 Gruppe A

15:10 – Zeittraining 450 Gruppe B

15:50 – Zeittraining 250 Gruppe B

16:10 – Zeittraining 250 Gruppe A

16:30 – Zeittraining 450 Gruppe A

16:50 – Zeittraining 450 Gruppe B

17:00 – Race Day Live

17:35 – Hoffnungslauf 250

17:50 – Hoffnungslauf 450

18:15 – Eröffnungszeremonie

19:00 – 250 Lauf 1

20:00 – 450 Lauf 1

21:20 – 250 Lauf 2

22:30 – 450 Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Jett Lawrence

271

2

Hunter Lawrence

270

3

Haiden Deegan

218

4

Jorge Prado

202

5

Garrett Marchbanks

183

6

RJ Hampshire

183

7

Dylan Ferrandis

152

8

Mikkel Haarup

149

9

Cooper Webb

139

10

Jordon Smith

103

Events

Alle US-Motocross 450 Events
  • Vergangen

    RedBud

    RedBud MX, USA
    04.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Southwick

    The Wick 338, USA
    11.07.2026
    Zum Event
  • Hunter Lawrence2

    Live

    Spring Creek

    Spring Creek Motocross Park, USA
    18.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Washougal

    Washougal Motocross Park, USA
    25.07.2026
    Zum Event

  • Unadilla

    Unadilla Valley Sports Center, USA
    15.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    RedBud

    RedBud MX, USA
    04.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Southwick

    The Wick 338, USA
    11.07.2026
    Zum Event
  3. Hunter Lawrence2

    Live

    Spring Creek

    Spring Creek Motocross Park, USA
    18.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Washougal

    Washougal Motocross Park, USA
    25.07.2026
    Zum Event

  5. Unadilla

    Unadilla Valley Sports Center, USA
    15.08.2026
    Zum Event

US-Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM