Vorschau und Zeitplan US Nationals Spring Creek mit Tony Cairoli (Ducati)

Der Spring Creek Motocross Park in Millville im Bundesstaat Minnesota ist eine der wenigen Sandstrecken in den USA. Die Wetteraussichten für die 7. Etappe der US Nationals sind bei 30 Grad und Sonnenschein sommerlich warm.

Werbung

Werbung

Eli Tomac kehrt zurück

Red-Bull-KTM-Werksfahrer Eli Tomac kehrt nach seiner beim Saisonauftakt der US Nationals zugezogenen Nackenverletzung in den Wettbewerb zurück.

Antonio Cairoli erneut am Start

Der neunfache Weltmeister aus Sizilien wird in Millville sein drittes US-Rennen der Saison 2026 absolvieren. In Southwick vor einer Woche beendete er den ersten Lauf auf Platz 15, rangierte im zweiten Lauf im Bereich der Top-7, fiel aber mit technischem Defekt aus. Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk hat seinen US-Exkurs beendet und die Heimreise nach Europa angetreten.

Hunter oder Jett?

Nach seinem Sieg in Southwick hat nun wieder Jett Lawrence die Tabellenführung übernommen. Die beiden australischen Brüder werden nach dem Stand der Dinge die Meisterschaften unter sich ausmachen, aber Haiden Deegan kann die Pace der Spitze inzwischen gut mitgehen. Für Jorge Prado (KTM) sind die sandigen Bedingungen von Millville eine gute Gelegenheit, sein Potenzial unter Beweis zu stellen und aufs Podium zu fahren.

Werbung

Werbung

Stand US Nationals 450 nach 6 von 11 Etappen:

Jett Lawrence (AUS), 271 Punkte Hunter Lawrence (AUS), 270, (-1) Haiden Deegan (USA), 218, (-53) Jorge Prado (E), 202, (-69) Garrett Marchbanks (USA), 183, (-88) R.J. Hampshire (USA), 183, (-88) Dylan Ferrandis (F), 152, (-119) Mikkel Haarup (DEN), 149, (-122) Cooper Webb (USA), 139, (-132) Jordon Smith (USA), 103, (-168)

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Neustart für die 250er

Nach dem verletzungsbedingten Aus von Jo Shimoda (Schlüsselbeinbruch) hat nun der Neuseeländer Cole Davies (Yamaha) die Meisterschaftsführung mit einem knappen Vorsprung von 2 Punkten vor Levi Kitchen (Kawasaki) übernommen.

Stand US Nationals 250 nach 6 von 11 Etappen:

Cole Davies (NZL), Yamaha, 227 Punkte Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 225, (-2) Jo Shimoda (J), Honda, 194, (-33) Julien Beaumer (USA), KTM, 194, (-33)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream Race Day live (kostenlos)

Livestream Rennen (kostenpflichtig)



Werbung

Werbung

Zeitplan US Nationals Spring Creek *)

Samstag, 18. Juli 2026

14:00 – Zeittraining 250 Gruppe B 14:20 – Zeittraining 250 Gruppe A 14:50 – Zeittraining 450 Gruppe A 15:10 – Zeittraining 450 Gruppe B 15:50 – Zeittraining 250 Gruppe B 16:10 – Zeittraining 250 Gruppe A 16:30 – Zeittraining 450 Gruppe A 16:50 – Zeittraining 450 Gruppe B 17:00 – Race Day Live 17:35 – Hoffnungslauf 250 17:50 – Hoffnungslauf 450 18:15 – Eröffnungszeremonie 19:00 – 250 Lauf 1 20:00 – 450 Lauf 1 21:20 – 250 Lauf 2 22:30 – 450 Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr