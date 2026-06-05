Vorschau US Nationals Hangtown: Schlägt jetzt die Stunde von Jorge Prado?

Am kommenden Wochenende geht es in Hangtown (Kalifornien) mit der zweiten Runde der US-Nationals weiter. Die Wetteraussichten sind bei Sonnenschein und Temperaturen bis 30 Grad Celsius ausgezeichnet.

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Ausgangslage 450er Klasse

Der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence konnte beim Saisonauftakt in Pala einen souveränen Doppelsieg erringen und auch Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado hinterließ mit zwei zweiten Plätzen einen guten Eindruck. «Für mich ist es ein guter Ausgangspunkt für die Outdoor-Saison», erklärte der Spanier nach dem Saisonauftakt in Pala. Jett Lawrence stand dort mit einem 4-3-Ergebnis ebenfalls auf dem Podium. 450er-Rookie Haiden Deegan haderte noch ein wenig mit seinen Starts, aber es wird nicht mehr lange dauern, dass auch er um Siege kämpfen kann. Neben den Lawrence-Brüdern, Prado und Deegan bringt sich aber auch Justin Cooper unauffällig und stetig in Position.

450 Tabellenstand nach Runde 1 von 11:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 50 Jorge Prado (E), KTM, 44, (-6) Jett Lawrence (AUS), Honda, 38, (-12) Justin Cooper (USA), Yamaha, 36, (-14) Haiden Deegan (USA), Yamaha, 35, (-15) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 32, (-18) R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 31, (-19) Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-23) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 25, (-25) Christian Craig (USA), Honda, 22, (-28)

250: Die künftigen Kontrahenten von Sacha Coenen

Aus europäischer Perspektive beobachten wir die 250er Klasse natürlich auch in Erwartung des Gastauftritts von Sacha Coenen, der schon beim nächsten Rennen in Thunder Valley in einer Woche gegen Seth Hammaker und den neuen Star am Horizont, Caden Dudney, antreten wird. Auch wenn in dieser Klasse schon einige Fahrer verletzt ausgeschieden sind: SX-Champion Cole Davies, Levi Kitchen, Chance Hymas und nicht zuletzt Jo Shimoda werden für den Belgier keine leichten Gegner werden.

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250 Tabellenstand nach Runde 1 von 11:

Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 47 Caden Dudney (USA), Yamaha, 34, (-13) Cole Davies (NZL), Yamaha, 34, (-13) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 34, (-13) Julien Beaumer (USA), KTM, 33, (-14) Jo Shimoda (J), Honda, 33, (-14) Lux Turner (USA), Yamaha, 30, (-17) Chance Hymas (USA), Honda, 29, (-18) Nick Romano (USA), Kawasaki, 28, (-19) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 23, (-24)

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Weiterlesen

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream Race Day live (kostenlos)

Livestream Rennen (kostenpflichtig)

Hangtown National Zeitplan MESZ *)

Samstag, 6. Juni 2026

17:00 – 250 Training Gruppe B

17:20 – 250 Training Gruppe A

17:50 – 450 Training Gruppe A

18:10 – 450 Training Gruppe B

18:50 – 250 Zeittraining Gruppe B

19:00 – Race Day Live

19:10 – 250 Zeittraining Gruppe A

19:30 – 450 Zeittraining Gruppe A

19:50 – 450 Zeittraining Gruppe B

20:35 – 250 LCQ

20:50 – 450 LCQ

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Rennen:

21:20 – Eröffnung

22:11 – 250 ccm Lauf 1

23:10 – 450 ccm Lauf 1

Sonntag, 7. Juni 2026

00:46 – 250 ccm Lauf 2

01:45 – 450 ccm Lauf 2

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr