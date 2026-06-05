Vorschau US Nationals Hangtown: Schlägt jetzt die Stunde von Jorge Prado?

US-Motocross 250 • Neu
Vor dem zweiten Lauf in Hangtown sind weitere US-Protagonisten verletzt
Die US Nationals gehen am kommenden Wochenende in Hangtown (Kalifornien) in ihre zweite Runde. HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence hat die Führung übernommen, aber auch mit Jorge Prado ist zu rechnen.
Am kommenden Wochenende geht es in Hangtown (Kalifornien) mit der zweiten Runde der US-Nationals weiter. Die Wetteraussichten sind bei Sonnenschein und Temperaturen bis 30 Grad Celsius ausgezeichnet.
Der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence konnte beim Saisonauftakt in Pala einen souveränen Doppelsieg erringen und auch Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado hinterließ mit zwei zweiten Plätzen einen guten Eindruck. «Für mich ist es ein guter Ausgangspunkt für die Outdoor-Saison», erklärte der Spanier nach dem Saisonauftakt in Pala. Jett Lawrence stand dort mit einem 4-3-Ergebnis ebenfalls auf dem Podium. 450er-Rookie Haiden Deegan haderte noch ein wenig mit seinen Starts, aber es wird nicht mehr lange dauern, dass auch er um Siege kämpfen kann. Neben den Lawrence-Brüdern, Prado und Deegan bringt sich aber auch Justin Cooper unauffällig und stetig in Position.
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 50
Jorge Prado (E), KTM, 44, (-6)
Jett Lawrence (AUS), Honda, 38, (-12)
Justin Cooper (USA), Yamaha, 36, (-14)
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 35, (-15)
Chase Sexton (USA), Kawasaki, 32, (-18)
R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 31, (-19)
Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-23)
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 25, (-25)
Christian Craig (USA), Honda, 22, (-28)
Aus europäischer Perspektive beobachten wir die 250er Klasse natürlich auch in Erwartung des Gastauftritts von Sacha Coenen, der schon beim nächsten Rennen in Thunder Valley in einer Woche gegen Seth Hammaker und den neuen Star am Horizont, Caden Dudney, antreten wird. Auch wenn in dieser Klasse schon einige Fahrer verletzt ausgeschieden sind: SX-Champion Cole Davies, Levi Kitchen, Chance Hymas und nicht zuletzt Jo Shimoda werden für den Belgier keine leichten Gegner werden.
Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 47
Caden Dudney (USA), Yamaha, 34, (-13)
Cole Davies (NZL), Yamaha, 34, (-13)
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 34, (-13)
Julien Beaumer (USA), KTM, 33, (-14)
Jo Shimoda (J), Honda, 33, (-14)
Lux Turner (USA), Yamaha, 30, (-17)
Chance Hymas (USA), Honda, 29, (-18)
Nick Romano (USA), Kawasaki, 28, (-19)
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 23, (-24)
17:00 – 250 Training Gruppe B
17:20 – 250 Training Gruppe A
17:50 – 450 Training Gruppe A
18:10 – 450 Training Gruppe B
18:50 – 250 Zeittraining Gruppe B
19:00 – Race Day Live
19:10 – 250 Zeittraining Gruppe A
19:30 – 450 Zeittraining Gruppe A
19:50 – 450 Zeittraining Gruppe B
20:35 – 250 LCQ
20:50 – 450 LCQ
21:20 – Eröffnung
22:11 – 250 ccm Lauf 1
23:10 – 450 ccm Lauf 1
00:46 – 250 ccm Lauf 2
01:45 – 450 ccm Lauf 2
*) Angaben in MESZ ohne Gewähr
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