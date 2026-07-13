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Weitere Verletzungsopfer von Southwick: Shimoda, Romano und Craig

Neben den Stürzen von Sacha und Lucas Coenen gab es beim 6. Lauf der US Nationals in Southwick weitere Unfälle mit teils schweren Verletzungen. Romano und Craig erlitten Rückenverletzungen.

US-Motocross 450

Nick Romano stürzte in Southwick schwer
Nick Romano stürzte in Southwick schwer
Foto: AMA
Nick Romano stürzte in Southwick schwer
© AMA

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Nicht nur die Dramen der beiden Coenen-Brüder bestimmen die Schlagzeilen nach dem 6. Lauf der US Nationals in Southwick. Die Veranstaltung wurde von weiteren schweren Stürzen und Verletzungen überschattet. Der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda reiste als Meisterschaftsführender der 250er-Klasse an, flog während der zweiten Qualifikationssession ab, brach sich das Schlüsselbein und schied aus.

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Red Flag nach Crash von Romano

Kurz nach dem Abflug von Shimoda erwischte es Pro-Circuit-Kawasaki-Werksfahrer Nick Romano. Vor dem Absprung zu einem weiten Satz kam er quer und flog heftig ab. Die Session wurde mit roter Flagge abgebrochen. Romano wurde mit Verdacht auf schwerste Rückenverletzungen von der Strecke ins Krankenhaus transportiert, wo ein Kompressionsbruch des Brustwirbels T6 und ein Bruch des Wirbels T5 diagnostiziert wurden. Es ist keine Operation erforderlich, aber Romano ist haarscharf an einer Querschnittslähmung vorbeigeschrammt.

Rennabbruch nach Crash von Christian Craig

Quadlock-Honda-Pilot Christian Craig stürzte am Ende des ersten Laufs der 450er-Klasse. Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen. Auch er wurde mit Verdacht auf eine schwere Rückenverletzung ins Krankenhaus gebracht. Ein Bruch des Brustwirbel-T3-Dornfortsatzes war dann fast schon so etwas wie eine 'Entwarnung', aber selbstverständlich sind auch diese Brüche im Rückenbereich gefährlich.

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