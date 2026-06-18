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Zeitplan und Vorschau: High Point National Mt. Morris

Am kommenden Samstag gehen die US Nationals in High Point in ihre vierte Meisterschaftsrunde. Jett Lawrence (Honda) hat die Führung übernommen und in der 250er-Klasse geht es noch enger zu.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 450

In High Point wird die 4. Etappe der US Nationals ausgetragen
In High Point wird die 4. Etappe der US Nationals ausgetragen
Foto: Copyright free
In High Point wird die 4. Etappe der US Nationals ausgetragen
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Der Hype um das Duell zwischen den Coenen-Brüdern und der US-Elite ist noch nicht verklungen und schon geht es am kommenden Samstag in High Point (Pennsylvania) mit der vierten Etappe der US Nationals weiter.

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Wetteraussichten

Während am Freitag noch leichte Regenschauer vorhergesagt werden, soll es am Renntag bei nur leichter Bewölkung bei Höchsttemperaturen von 25 Grad Celsius überwiegend sonnig bleiben.

Jett Lawrence kommt immer besser in Schwung

Nach seinem zweiten Tagessieg in Folge hat der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence, der noch immer mit den Nachwirkungen seiner Fußverletzung zu tun hat, nun das Red Plate des Meisterschaftsführenden übernommen, während Haiden Deegan nach seiner harten Strafe in Thunder Valley (7 Plätze nach hinten strafversetzt) auf Tabellenplatz 3 seinen Rückstand von 19 auf 32 Punkte vergrößerte. In der 450er-Klasse etablieren sich die Lawrence-Brüder und Haiden Deegan zu den Top-Favoriten. Jorge Prado (KTM) zeigt immer wieder gute Starts und eine gute Pace, aber nach seinem etwas unglücklichen Ausfall in Hangtown kassierte er in Thunder Valley ebenfalls 2 Strafpunkte wegen einer umstrittenen Abkürzung. Umstritten war sie deshalb, weil an dem Streckenbereich die Streckenbegrenzungen mehr auf der Strecke lagen, als dass man sie als tatsächliche Begrenzung erkennen konnte.

Empfehlungen

450 Meisterschaftsstand nach Etappe 3 von 11:

  1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 138

  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 130 (-8)

  3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 106 (-32)

  4. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 94 (-44)

  5. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 86 (-52)

  6. Jorge Prado (E), KTM, 85 (-53)

  7. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 83 (-55)

  8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 68 (-70)

  9. Cooper Webb (USA), Yamaha, 68 (-70)

  10. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 66 (-72)

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250er-Klasse

In der 250er-Klasse geht es weiterhin eng zu, denn die beiden Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Levi Kitchen und Seth Hammaker liegen punktgleich an der Tabellenspitze. Nach seinem etwas glücklichen Tagessieg in Thunder Valley befindet sich HRC-Werksfahrer Jo Shimoda nun auch wieder im Reigen der Top-Favoriten um die Meisterschaft. Zur Tabellenspitze fehlen dem Japaner nur 6 Punkte.

250 Meisterschaftsstand nach Etappe 3 von 11:

  1. Levi Kitchen (USA), 117

  2. Seth Hammaker (USA), 117 (-0)

  3. Jo Shimoda (J), 111 (-6)

  4. Julien Beaumer (USA), 104 (-13)

  5. Nick Romano (USA), 96 (-21)

  6. Cole Davies (NZ), 93 (-24)

  7. Ryder DiFrancesco (USA), 80 (-37)

  8. Kayden Minear (AUS), 69 (-48)

  9. Chance Hymas (USA), 67 (-50)

  10. Carson Mumford (USA), 58 (-59)

Lotte van Drunen erneut am Start

WMX-Champion Lotte van Drunen (Yamaha) war mit ihrem 4-6-Ergebnis und Gesamtrang 5 in Thunder Valley unzufrieden. Die Niederländerin wird in High Point erneut starten und hofft dort auf ein besseres Ergebnis.

So können die Rennen verfolgt werden:

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Zeitplan High Point MESZ *)

Samstag, 20. Juni:

  • 14:00 – 250 Qualifying Gruppe B

  • 14:20 – 250 Qualifying Gruppe A

  • 14:50 – 450 Qualifying Gruppe A

  • 15:10 – 450 Qualifying Gruppe B

  • 15:50 – 250 Qualifying Gruppe B

  • 16:00 – Race Day Live

  • 16:10 – 250 Qualifying Gruppe A

  • 16:30 – 450 Qualifying Gruppe A

  • 16:50 – 450 Qualifying Gruppe B

LCQ:

  • 17:35 – 450 Last Chance Race

  • 17:50 – 250 Last Chance Race

  • 18:05 – WMX Warm-up

Wertungsläufe:

  • 18:15 – Eröffnung

  • 19:00 – 250 Lauf 1

  • 20:00 – 450 Lauf 1

  • 21:14 – WMX Lauf 2

  • 21:30 – 250 Lauf 2

  • 22:30 – 450 Lauf 2

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*) Angaben ohne Gewähr

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Jett Lawrence

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106

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RJ Hampshire

94

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Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

86

6

Jorge Prado

Jorge Prado

85

7

Placeholder - Racer

Garrett Marchbanks

83

8

Placeholder - Racer

Aaron Plessinger

68

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68

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