Zeitplan US Nationals RedBud mit Antonio Cairoli und Roan van de Moosdijk
Das Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages wird traditionell in RedBud zelebriert. An der 5. Etappe der US Nationals werden auch Antonio Cairoli und Roan van de Moosdijk teilnehmen.
Das Rennen in RedBud findet traditionell am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages statt und markiert zugleich den Höhepunkt der Saison. In diesem Jahr wird in den USA der 250. Jahrestag gefeiert und deshalb wird das zweifellos ein ganz besonderes Ereignis werden. Die Wetteraussichten sind gut: Bei leichter Bewölkung und einigen Windböen werden Tageshöchsttemperaturen von 34 Grad erwartet.
Antonio Cairoli und Roan van de Moosdijk sind dabei
In Red Bud wird auch Motocross-Legende Antonio Cairoli wieder am Start stehen. Der neunmalige MXGP-Weltmeister will mit der Ducati Desmo450MX an insgesamt drei Veranstaltungen der US Nationals teilnehmen. Außerdem wird Justin Barcia nach seiner Verletzungspause wieder im Wettbewerb erwartet, so dass die Troy Lee Ducati Werksmannschaft mit 3 Werksfahrern ausrücken wird. «Mein Ziel sind die Top-10», erklärte der Sizilianer.
Auch der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk hat sich auf den Weg aus Europa in die USA begeben und will sich am legendären 'La Roccos Leap' vor den amerikanischen Fans beweisen. Er wird statt seiner Karriere-Startnummer 39 in Michigan die Startnummer 939 tragen. Nicht vergessen werden sollte der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod, der zuletzt die Top-10 erreichte.
Jett Lawrence führt mit knappem Vorsprung
Jett Lawrence führt nach 4 von 11 Events die Tabelle mit einem knappen Vorsprung von 2 Punkten vor seinem älteren Bruder Hunter an.
450 Stand nach Etappe 4 von 11
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Jett Lawrence (AUS), Honda, 182
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Hunter Lawrence (AUS), Honda, 180 (-2)
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Haiden Deegan (USA), Yamaha, 144 (-38)
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Jorge Prado (E), KTM, 122 (-60)
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R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 121 (-61)
In der 250er Klasse geht es noch enger zu: Levi Kitchen (Kawasaki) hat nur einen Punkt Vorsprung gegenüber dem japanischen HRC-Werksfahrer Jo Shimoda und auch Julien Beaumer (KTM) rangiert mit nur einem weiteren Punkt Rückstand auf Platz 3.
250 Stand nach 4 von 11 Etappen:
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Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 150
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Jo Shimoda (J), Honda, 149 (-1)
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Julien Beaumer (USA), KTM, 148 (-2)
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Cole Davies (NZ), Yamaha, 143 (-7)
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Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 134 (-16)
So können die Rennen verfolgt werden:
RedBud Zeitplan MESZ *)
14:00 – Qualifying 250, Gruppe B (15 Min., 1 Runde)
14:20 – Qualifying 250, Gruppe A (15 Min., 1 Runde)
14:50 – Qualifying 450, Gruppe A (15 Min., 1 Runde)
15:10 – Qualifying 450, Gruppe B (15 Min., 1 Runde)
15:50 – Qualifying 250, Gruppe B (15 Min.)
16:00 – Race Day Live
16:10 – Qualifying 250, Gruppe A (15 Min.)
16:30 – Qualifying 450, Gruppe A (15 Min.)
16:50 – Qualifying 450, Gruppe B (15 Min.)
17:35 – 250 Hoffnungslauf
17:50 – 450 Hoffnungslauf
18:15 – Eröffnungszeremonie
19:00 – 1. Lauf 250
20:00 – 1. Lauf 450
20:15 – 1. Lauf 450
21:30 – 2. Lauf 250
22:30 – 2. Lauf 450
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