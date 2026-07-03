Zeitplan US Nationals RedBud mit Antonio Cairoli und Roan van de Moosdijk

Das Rennen in RedBud findet traditionell am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages statt und markiert zugleich den Höhepunkt der Saison. In diesem Jahr wird in den USA der 250. Jahrestag gefeiert und deshalb wird das zweifellos ein ganz besonderes Ereignis werden. Die Wetteraussichten sind gut: Bei leichter Bewölkung und einigen Windböen werden Tageshöchsttemperaturen von 34 Grad erwartet.

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Das Rennen in RedBud markiert traditionell den Saisonhöhepunkt Foto: AMA Das Rennen in RedBud markiert traditionell den Saisonhöhepunkt © AMA

Antonio Cairoli und Roan van de Moosdijk sind dabei

In Red Bud wird auch Motocross-Legende Antonio Cairoli wieder am Start stehen. Der neunmalige MXGP-Weltmeister will mit der Ducati Desmo450MX an insgesamt drei Veranstaltungen der US Nationals teilnehmen. Außerdem wird Justin Barcia nach seiner Verletzungspause wieder im Wettbewerb erwartet, so dass die Troy Lee Ducati Werksmannschaft mit 3 Werksfahrern ausrücken wird. «Mein Ziel sind die Top-10», erklärte der Sizilianer.

Die Kosak-KTM von Roan van de Moosdijk mit der Startnummer 939 Foto: Kosak KTM Die Kosak-KTM von Roan van de Moosdijk mit der Startnummer 939 © Kosak KTM

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Auch der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk hat sich auf den Weg aus Europa in die USA begeben und will sich am legendären 'La Roccos Leap' vor den amerikanischen Fans beweisen. Er wird statt seiner Karriere-Startnummer 39 in Michigan die Startnummer 939 tragen. Nicht vergessen werden sollte der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod, der zuletzt die Top-10 erreichte.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

Jett Lawrence führt mit knappem Vorsprung

Jett Lawrence führt nach 4 von 11 Events die Tabelle mit einem knappen Vorsprung von 2 Punkten vor seinem älteren Bruder Hunter an.

450 Stand nach Etappe 4 von 11

Jett Lawrence (AUS), Honda, 182 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 180 (-2) Haiden Deegan (USA), Yamaha, 144 (-38) Jorge Prado (E), KTM, 122 (-60) R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 121 (-61)

In der 250er Klasse geht es noch enger zu: Levi Kitchen (Kawasaki) hat nur einen Punkt Vorsprung gegenüber dem japanischen HRC-Werksfahrer Jo Shimoda und auch Julien Beaumer (KTM) rangiert mit nur einem weiteren Punkt Rückstand auf Platz 3.

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250 Stand nach 4 von 11 Etappen:

Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 150 Jo Shimoda (J), Honda, 149 (-1) Julien Beaumer (USA), KTM, 148 (-2) Cole Davies (NZ), Yamaha, 143 (-7) Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 134 (-16)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream Race Day live, ab 16 Uhr (kostenlos)

Livestream Rennen (kostenpflichtig)



RedBud Zeitplan MESZ *)