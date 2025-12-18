NASCAR-Legende Greg Biffle stirbt bei Flugzeugabsturz

Schicksalsschlag für die NASCAR-Szene wenige Tage vor den Weihnachtsfeiertagen. NASCAR-Star Greg Biffle ist bei einem Flugzeugabsturz im Alter von 55 Jahren, fünf Tage vor seinem 56. Geburtstag, ums Leben gekommen. Auch seine Frau Cristina und die beiden Kinder Emma (14 Jahre) und Ryder (5 Jahre) waren im Flugzeug und überlebten den Absturz nicht.

Garrett Mitchell, besser bekannt als YouTuber Cleetus McFarland, hat bestätigt, dass die Familie Biffle an Bord war und tatsächlich bei dem Unfall ums Leben gekommen ist. Der Airport hatte zuvor in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz von Todesopfern gesprochen, aber keine Namen genannt.

«Leider kann ich bestätigen, dass Greg Biffle, seine Frau Cristina, seine Tochter Emma und sein Sohn Ryder in diesem Flugzeug waren... denn sie waren auf dem Weg zu uns, um den Nachmittag mit uns zu verbringen. Wir sind am Boden zerstört. Es tut mir so leid, Ihnen diese Nachricht überbringen zu müssen», so Mitchell, ein enger Freund von Greg Biffle und seiner Familie.

Am späten Donnerstagabend deutscher Zeit bestätigten NASCAR, die Familie des Rennfahrers und offizielle Stellen den Tod von Biffle, seiner Frau und den beiden Kindern.Dennis Dutton und sein Sohn Jack sowie Craig Wadsworth waren ebenfalls an Bord der Cessna.

Die NASCAR veröffentlichte folgendes Statement: «NASCAR ist erschüttert über den tragischen Verlust von Greg Biffle, seiner Frau Cristina, seiner Tochter Emma, seinem Sohn Ryder, Craig Wadsworth sowie Dennis und Jack Dutton bei einem tödlichen Flugzeugabsturz. Greg war mehr als nur ein Champion, er war ein beliebtes Mitglied der NASCAR-Gemeinschaft, ein hartnäckiger Konkurrent und ein Freund für so viele Menschen. Seine Leidenschaft für den Rennsport, seine Integrität und sein Engagement für Fans und Mitstreiter gleichermaßen haben den Sport nachhaltig geprägt. Auf der Rennstrecke sicherten Gregs Talent und seine Hartnäckigkeit ihm Meisterschaften sowie zahlreiche Siege und Auszeichnungen in der NASCAR Cup Series. Über seine Rennkarriere hinaus engagierte er sich für das Wohl unserer Gemeinschaft. Vor allem widmete Greg unzählige Stunden seiner Zeit der Hilfe für die Bürger von North Carolina während der Katastrophen, die auf den Hurrikan Helene folgten. Seine unermüdliche Arbeit rettete Leben. Unsere Gedanken und unser tiefstes Beileid gelten Gregs gesamter Familie, seinen Freunden und allen, die von seinem Leben berührt wurden.»

Am Flugplatz in Statesville nördlich von Carolina im Bundesstaat North Carolina stürzte um 10:15 Uhr Ortszeit am Donnerstagvormittag eine Cessna Citation II (C550), ein zweistrahliges Privatflugzeug, welches auch für Geschäftsreisen genutzt wird, ab. Das Flugzeug war dabei auf die GB Aviation Leasing registriert, einer Firma im Besitz des 55-jährigen ehemaligen Rennfahrers.

Nach einigen Gaststarts 2022 trat Biffle, dessen Vorfahren aus Contwig in Rheinland-Pfalz stammen, zwischen 2003 und 2016 Vollzeit in der NASCAR Cup Series, der höchsten NASCAR-Liga in den USA an und wurde 2005 in einem Ford von Roush Racing Vizemeister in der populären Meisterschaft. Bemerkenswert: In seiner Vollzeitkarriere fuhr Biffle nur für den legendären Ford-Rennstall. 2022 kehrte Biffle in die populärste Rennserie in den USA zurück und bestritt fünf Rennen in einem Chevrolet vom NY Racing Team. Ein 20. Platz auf dem Atlanta Motor Speedway war dabei das beste Ergebnis.

Insgesamt bestritt Biffle 515 Rennen in der NASCAR Cup Series, von denen er 19 gewinnen konnte und 175 in den Top 10 beendete. 2002 wurde er zudem Meister in der NASCAR Busch Series und gewann 2000 die NASCAR Craftman Truck Series. Damit ist er nur einer von drei Piloten, welche den Titel sowohl in der NASCAR Busch Series und der NASCAR Craftman Truck Series gewinnen konnte. Greg Biffle wurde in der Liste der NASCAR’s 75 Greatest Drivers aufgenommen. Zudem steht er auf der Nominierungsliste zur Aufnahme in die NASCAR Hall of Fame.

In den letzten Jahren wurde Biffle durch seine Greg Biffle Foundation und seine Hilfsmaßnahmen nach dem Hurrikan Helene im Jahr 2024 für sein Hilfsengagement im Bereich Tierschutz bekannt. Biffle ist registrierter Pilot und nutzte seinen Hubschrauber, um nach dem verheerenden Sturm Hilfsgüter in den Westen von North Carolina zu transportieren.

Für die NASCAR-Szene ist dies eine weitere bittere Nachricht, denn erst am 5. Dezember ist mit Michael Annett ein weiterer Pilot verstorben.