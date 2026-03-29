Cole Davies (Yamaha) feiert in Detroit dritten Saisonerfolg in Folge
Der neuseeländische Star Racing Yamaha Werksfahrer Cole Davies gewann den 5. Lauf der US Ostküsten-Meisterschaften im Supercross und konnte seine Tabellenführung damit weiter ausbauen.
Cole Davies siegt in Detroit
Cole Davies siegt in Detroit© AMA
5. Lauf der US Ostküsten-Meisterschaft im Ford Field von Detroit: Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Seth Hammaker war im Qualifying der Schnellste, knapp gefolgt vom neuseeländischen Tabellenführer Cole Davies (Yamaha).
Davies und Thrasher gewannen Vorläufe Yamaha-Youngster Caden Dudney aus Texas zog im ersten Vorlauf den Holeshot und führte das Rennen 6 Runden lang an, bevor er am Ende der Whoops heftig über den Lenker abflog und sich sein Bike mehrfach überschlug. Cole Davies war zur Stelle und gewann das Rennen vor Nicholas Romano (Kawasaki) und Jo Shimoda (Honda). Dudney qualifizierte sich nach seinem Crash noch auf Platz 4 fürs Finale. Nate Thrasher (Yamaha) gewann den zweiten Vorlauf vor Coty Schock (Yamaha) und Seth Hammaker (Kawasaki). Heftiger Abflug von Thrasher Nate Thrasher zog den Holeshot zum entscheidenden Finale, während Cole Davies keinen guten Start erwischte und sich von Platz 9 aus nach vorne kämpfen musste. In der 3. Runde ging Thrasher in Führung liegend am Ende der Whoops zu Boden und wurde von seinem eigenen Bike getroffen. Thrasher konnte das Rennen danach zwar fortsetzen, musste aber wegen einer defekten Vorderradbremse die Box ansteuern. Seth Hammaker erbte die Führung vor Jo Shimoda (Honda) und Cole Davies, der sich schon bis auf Platz 3 vorgearbeitet hatte. Thrasher musste das Rennen nach 6 Runden an der Box aufgeben.
Simonson als Geisterfahrer auf zwei Gegenfahrbahnen Devin Simonson kämpfte gegen Coty Schock, erwischte den Absprung einer Rhythmuspassage nicht und sprang komplett auf die Gegenfahrbahn, wo gleich 2 Fahrer unterwegs waren. Haarscharf kam Simonson zwischen den beiden Fahrern durch, so dass es glücklicherweise zu keiner Katastrophe kam! Danach kam Simonson sogar noch auf die nächste Gegenfahrbahn, bevor er auf die Strecke in Fahrtrichtung zurückkehren konnte.
Devin Simonson geriet als Geisterfahrer auf die Gegenfahrbahn
Devin Simonson geriet als Geisterfahrer auf die Gegenfahrbahn© AMA
Davies mit 3. Sieg in Folge Cole Davies setzte sich in Runde 11 gegen Hammaker durch und gewann mit einem Vorsprung von 12,2 Sekunden. Jo Shimoda und Coty Schock kämpften rundenlang um Platz 3. Schock kam von der Strecke ab und krachte gegen den Streckenturm, so dass der Japaner das bessere Ende für sich hatte und das Podium erreichte.
Coty Schock krachte gegen den Streckenturm
Coty Schock krachte gegen den Streckenturm© AMA
Davies setzt sich in der Tabelle ab Mit seinem Sieg in Detroit setzte sich Cole Davies in der Tabelle weiter ab und führt die Ostküsten-Meisterschaften nach 5 Rennen mit einem Vorsprung von 9 Punkten an. Jo Shimoda hat auf Rang 3 einen Rückstand von 14 Punkten.
Zweites Showdown Event in St. Louis In der kommenden Woche treffen die Ostküsten-Piloten in St. Louis erneut auf die Fahrer der Westküste zum zweiten East/West Showdown-Event der Saison 2026. Ergebnis Detroit, 250 East
  1. Cole Davies (NZL), Yamaha
  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki
  3. Jo Shimoda (J), Honda
  4. Coty Schock (USA), Yamaha
  5. Henry Miller (USA), Kawasaki
  6. Daxton Bennick (USA), Husqvarna
  7. Nicholas Romano (USA), Kawasaki
  8. Kyle Peters (USA), Kawasaki
  9. Derek Kelley (USA), Kawasaki
  10. Luke Neese (USA), Honda
Meisterschaftsstand East nach Runde 5:
  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 114
  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 105 (-9)
  3. Jo Shimoda (J), Honda, 100 (-14)
  4. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 87 (-27)
  5. Coty Schock (USA), Yamaha, 77 (-37)
  6. Pierce Brown (USA), Yamaha, 63 (-51)
  7. Devin Simonson (USA), Yamaha, 57 (-57)
  8. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 51 (-63)
  9. Cullin Park (USA), Honda, 40 (-74)
  10. Derek Kelley (USA), Kawasaki, 39 (-75)
