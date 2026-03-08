Cole Davies (Yamaha) gewinnt Triple Crown-Event in Indianapolis

Cole Davies (NZL), 1-1-1 Jo Shimoda (JPN), 2-2-3 Seth Hammaker (USA), 3-9-2 Daxton Bennick (USA), 4-4-7 Pierce Brown (USA), 10-3-4 Devin Simonson (USA), 7-6-6 Coty Schock (USA), 6-5-9 Jalek Swoll (USA), 9-7-5 Cullin Park (USA), 8-8-10 Nate Thrasher (USA), 5-11-11 Cole Davies (NZL), Yamaha, 64 Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 63 (-1) Pierce Brown (USA), Yamaha, 62 (-2) Jo Shimoda (JPN), Honda, 62 (-2) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 55 (-9) Coty Schock (USA), Yamaha, 46 (-18) Devin Simonson (USA), Yamaha, 43 (-21) Cullin Park (USA), Honda, 40 (-24) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 38 (-26) Jalek Swoll (USA), Triumph, 27 (-37)