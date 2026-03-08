Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. US Cross
  4. /
  5. US-Supercross Lites Ost
  6. /
  7. News
Werbung
Cole Davies (Yamaha) gewinnt Triple Crown-Event in Indianapolis
Mit Siegen in allen 3 Finals gewann der neuseeländische Star Racing Yamaha-Werksfahrer Cole Davies das Triple Crown-Event von Indianapolis vor Jo Shimoda (HRC) und Seth Hammaker (Kawasaki).
US-Supercross Lites Ost
Das Podium der 250er-Ostküstenmeisterschaften in IndianapolisDas Podium der 250er-Ostküstenmeisterschaften in IndianapolisFoto: AmA
Das Podium der 250er-Ostküstenmeisterschaften in Indianapolis© AmA
Empfehlungen
Werbung
Werbung
3. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaften im Lucas Oil Stadium von Indianapolis: Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker war der Schnellste im Qualifying und startete von der Pole Position ins erste Finale des Triple Crown-Events.
Werbung
Werbung
Davies brilliert in den Whoops Daxton Bennick (Husqvarna) zog nach dem Start zum ersten Finale den Holeshot und führte das Rennen vier Runden lang an, bevor sich der Neuseeländer Cole Davies (Yamaha) mit hohem Speed in den Whoops durchsetzen konnte, die Führung übernahm und das erste Finale am Ende mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor HRC-Werksfahrer Jo Shimoda gewann. Seth Hammaker wurde in diesem Rennen Dritter. Crash von Hammaker im zweiten Finale Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll zog den Holeshot zum zweiten Finale und behauptete die Führungsposition 5 Runden lang. Cole Davies musste sich in diesem Rennen zunächst gegen Jo Shimoda im Duell um Platz 2 durchsetzen und ging später mit einem sauberen Blockpass gegen Swoll in Führung. Seth Hammaker (Kawasaki) flog in den Whoops über den Lenker ab und fiel ans Ende des Feldes zurück, doch er konnte noch bis auf den 9. Platz nach vorne fahren. Auf seinem Weg nach vorne kollidierte er mit Gavin Towers, der hart zu Boden ging und das Rennen aufgeben musste. Hammaker erreichte das Ziel schließlich auf Platz 9. Cole Davies gewann mit einem Vorsprung von 2,2 Sekunden vor Jo Shimoda und Pierce Brown.
Empfehlungen
Seth Hammaker stürzte im zweiten Finale von IndianapolisSeth Hammaker stürzte im zweiten Finale von IndianapolisFoto: AMA
Seth Hammaker stürzte im zweiten Finale von Indianapolis© AMA
Werbung
Werbung
Davies in Indy nicht zu schlagen Jalek Swoll zog auch den Holeshot zum dritten Finale des Abends, doch zunächst übernahm Club MX Yamaha-Privatier Devin Simonson die Führung. Nach 3 absolvierten Runden war erneut Cole Davies zur Stelle und ging im Waschbrett an Swoll vorbei in Führung. Davies gewann auch das dritte Finale mit einem Vorsprung von 0,8 Sekunden vor Seth Hammaker und Jo Shimoda und wurde damit überlegener Tagessieger von Indianapolis. Seth Hammaker erreichte mit einem zweiten Platz im dritten Rennen und 14 Punkten am Ende noch knapp das Podium.
Finaleinzug und dennoch Probleme für Valentin Guillod Valentin Guillod (Yamaha) beendete das kombinierte Qualifying auf Platz 20 und musste damit ins LCQ, in dem er sich auf Platz 3 für die Finals qualifizieren konnte. Die Top-4 des Hoffnungslaufs qualifizieren sich für die Finals. Nach Platz 17 im ersten Finale fiel der Schweizer in den beiden anderen Finals aus und beendete den Tag mit einem 17-21-21-Resultat auf Rang 22 der Tageswertung.
Davies übernimmt die Tabellenführung Mit seinem Sieg übernahm Cole Davies in Indianapolis zugleich die Tabellenführung in der Ostküstenmeisterschaft mit einem knappen Vorsprung von einem Punkt vor Seth Hammaker. Pierce Brown und Jo Shimoda haben auf den Plätzen 3 und 4 einen Rückstand von nur 2 Punkten. Knapper könnte es an der Tabellenspitze also kaum zugehen. Nächstes Rennen: East/West-Showdown Die US-Protagonisten haben jetzt ein Wochenende frei, bevor es im Protective Stadium von Birmingham (Alabama) mit dem ersten East/West-Showdown der Saison weitergeht.
Werbung
Werbung
Ergebnis Indianapolis, 250 East:
  1. Cole Davies (NZL), 1-1-1
  2. Jo Shimoda (JPN), 2-2-3
  3. Seth Hammaker (USA), 3-9-2
  4. Daxton Bennick (USA), 4-4-7
  5. Pierce Brown (USA), 10-3-4
  6. Devin Simonson (USA), 7-6-6
  7. Coty Schock (USA), 6-5-9
  8. Jalek Swoll (USA), 9-7-5
  9. Cullin Park (USA), 8-8-10
  10. Nate Thrasher (USA), 5-11-11
Ferner: 22. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 17-21-21 Meisterschaftsstand East nach Runde 3:
  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 64
  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 63 (-1)
  3. Pierce Brown (USA), Yamaha, 62 (-2)
  4. Jo Shimoda (JPN), Honda, 62 (-2)
  5. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 55 (-9)
  6. Coty Schock (USA), Yamaha, 46 (-18)
  7. Devin Simonson (USA), Yamaha, 43 (-21)
  8. Cullin Park (USA), Honda, 40 (-24)
  9. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 38 (-26)
  10. Jalek Swoll (USA), Triumph, 27 (-37)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • US-Supercross Lites Ost
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Pierce Brown
45
2
Seth Hammaker
43
3
Jo Shimoda
40
4
Cole Davies
39
5
Daxton Bennick
37
6
Coty Schock
31
7
Nate Thrasher
26
8
Devin Simonson
26
9
Cullin Park
26
10
Caden Dudney
20
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Lites Ost Events
  • Vergangen
    Daytona
    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Indianapolis
    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
  • Detroit
    Ford Field , USA
    28.03.2026
    Zum Event
  • Saint Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Daytona
    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Indianapolis
    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
  4. Detroit
    Ford Field , USA
    28.03.2026
    Zum Event
  5. Saint Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
US Cross NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM