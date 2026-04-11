Cole Davies (Yamaha) siegt in Nashville und setzt sich weiter ab
Mit seinem 4. Saisonerfolg beim Nashville Supercross konnte sich der neuseeländische Star Racing Yamaha-Pilot Cole Davies an der Tabellenspitze weiter absetzen, während seine Verfolger strauchelten.
Cole Davies
Cole Davies© Yamaha
7. Lauf der US Ostküstenmeisterschaften in Nashville: Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker brannte im Zeittraining die schnellste Rundenzeit in den Boden. Der in der Meisterschaft führende Neuseeländer Cole Davies (Yamaha) beendete das kombinierte Zeittraining auf Platz 2. Davies und Hammaker gewannen danach auch ihre Vorläufe.
Cole Davies im Finale souverän Daxton Bennick (Husqvarna) zog den Holeshot, während Davies im Bereich der Top-5 startete. Nate Thrasher (Yamaha) nutzte seine Chance in der ersten Runde, mit einem Power-Move in Führung zu gehen. Thrasher führte das Finale 4 Runden lang an, bevor Davies nachrückte und die Spitze übernahm. Pech und Dramen für Seth Hammaker Hammaker versuchte, den Anschluss an den führenden Davies zu halten, doch er beging einen Fehler am Ende einer Rhythmussektion, stürzte und wurde am Boden unter seinem Bike eingeklemmt. Glücklicherweise konnte er sich schnell wieder aufrappeln und das Rennen auf Platz 4 fortsetzen. In Runde 17 war Hammaker an Bennicks Heck, doch direkt vor der Boxengasse brach Bennicks Hinterrad aus. Hammaker touchierte mit seinem Vorderrad das Hinterrad der Husqvarna, so dass beide Piloten zu Boden gingen. Bennick fiel auf Platz 5 zurück. Hammaker kam zwar auf Platz 3 über die Ziellinie, wurde aber von der Rennleitung auf Platz 5 strafversetzt, weil er die Strecke abgekürzt hatte.
Die Lage an der Tabellenspitze Nach seinem 4. Saisonerfolg konnte sich Cole Davies an der Tabellenspitze weiter absetzen und seinen Vorsprung gegenüber Seth Hammaker von 11 auf 19 Punkte ausbauen. Damit ist der Neuseeländer weiter auf Titelkurs.
Valentin Guillod haderte mit Problemen Der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod, der die letzten beiden Rennen wegen einer Schulterverletzung aussetzen musste, ging in Nashville wieder an den Start. Nach Platz 26 im Zeittraining fiel er im Vorlauf aus und musste in den Hoffnungslauf, den er auf Platz 10 beendete und damit den Finaleinzug der Top-4 verpasste.
Am kommenden Wochenende geht es in Cleveland mit dem 8. Meisterschaftslauf und einem Rennen im Triple Crown Format weiter.
Ergebnis Nashville 250 East:
  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 18 Runden
  2. Nate Thrasher (USA), Yamaha, +17.242
  3. Devin Simonson (USA), Yamaha, +31.898
  4. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, +34.408
  5. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, +28.384
  6. Henry Miller (USA), Kawasaki, +34.879
  7. Coty Schock (USA), Yamaha, +44.187
  8. Nicholas Romano (USA), Kawasaki, +52.201
  9. Marshal Weltin (USA), Kawasaki, +1 Runde
  10. Drew Adams (USA), Kawasaki, +1 Runde
Meisterschaftsstand nach Event 7
  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 161
  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 142, (-19)
  3. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 121, (-40)
  4. Coty Schock (USA), Yamaha, 103, (-58)
  5. Jo Shimoda (JPN), Honda, 100, (-61)
  6. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 91, (-70)
  7. Devin Simonson (USA), Yamaha, 91, (-70)
  8. Henry Miller (USA), Kawasaki, 64, (-97)
  9. Pierce Brown (USA), Yamaha, 63, (-98)
  10. Nicholas Romano (USA), Kawasaki, 46, (-115)
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Cole Davies
136
2
Seth Hammaker
125
3
Daxton Bennick
103
4
Jo Shimoda
100
5
Coty Schock
88
6
Devin Simonson
71
7
Nate Thrasher
69
8
Pierce Brown
63
9
Henry Miller
48
10
Derek Kelley
48
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Lites Ost Events
  • Vergangen
    Saint Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Nashville
    Nissan Stadium, USA
    11.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Cleveland
    Huntington Bank Field, USA
    18.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Philadelphia
    Lincoln Financial Field, USA
    25.04.2026
    Zum Event
  • Salt Lake City
    Rice-Eccles Stadium, USA
    09.05.2026
    Zum Event
