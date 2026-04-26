Cole Davies (Yamaha) siegt in Philadelphia und ist vorzeitig East-Champion

US-Supercross • Neu
Ken Roczen (Suzuki) siegt in Philadelphia und ist Tabellenführer
Der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies gewann das Schlammrennen in Philadelphia und gewann damit vorzeitig die US-Ostküstenmeisterschaften im Supercross.
9. und vorletzter Lauf der US Ostküsten-Meisterschaften im Supercross im offenen Lincoln Financial Field von Philadelphia: Während die Qualifyings noch unter trockenen Bedingungen ausgetragen werden konnten, begann es schon vor der Eröffnungszeremonie zu regnen, so dass die Rennen unter äußerst schwierigen und schlammigen Bedingungen ausgetragen werden mussten.
Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker war im Qualifying der Schnellste mit einem Vorsprung von 21 Punkten vor dem als Meisterschaftsführender angereisten Neuseeländer Cole Davies (Yamaha). Davies wurde im ersten Vorlauf Dritter, Hammaker gewann den zweiten Vorlauf.
Hammaker zog den Holeshot zum Finale, ging aber auf der schlammigen Strecke in der ersten Rhythmussektion hart zu Boden, konnte das Rennen aber als Letzter wieder aufnehmen. Cole Davies übernahm in der dritten Runde die Führung, doch das Rennen wurde nach einem Crash von Izaih Clark (Honda) mit roter Flagge abgebrochen. Hammaker war zu diesem Zeitpunkt bereits wieder auf den 11 Platz vorgefahren.
Das Rennen wurde nach der Versorgung des gestürzten Fahrers mit einem 'staggered start' neu gestartet. Davies blieb in Führung, während Hammaker versuchte, die vorzeitige Titelentscheidung zu verhindern und setzte alles auf eine Karte und er hätte auf den 2. Platz nach vorne fahren müssen. Hammaker holte rasant auf, konnte aber am Ende die Lücke zu Daxton Bennick (Husqvarna) auf Platz 2 nicht mehr schließen.
Der 18-jährige Cole Davies gewann das Finale von Philadelphia mit einem Vorsprung von 12,9 Sekunden vor Daxton Bennick und konnte damit seinen Vorsprung in der Tabelle von 21 auf 26 Punkte ausbauen. Bei nur noch 25 zu vergebenden Punkten wurde Cole Davies vorzeitig zum Ostküsten-Champion des Jahres 2026 gekürt.
Im Finale von Philadelphia gab es zahlreiche weitere Stürze und Zwischenfälle. Neben Hammaker stürzte auch Nate Thrasher (Yamaha) und fiel zurück. Die Ostküstenpiloten treten am 9. Mai in Salt Lake City zum East/West Shootout an, bei dem die Ostküstenpiloten gegen die Protagonisten der Westküstenmeisterschaften antreten. In der kommenden Woche geht es in Denver mit dem 9. Lauf der Westküstenmeisterschaften weiter.
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