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Cole Davies (Yamaha) siegt in Philadelphia und ist vorzeitig East-Champion

Der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies gewann das Schlammrennen in Philadelphia und gewann damit vorzeitig die US-Ostküstenmeisterschaften im Supercross.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites Ost

Cole Davies gewann in Philadelphia und wurde Ostküsten-Champion 2026
Cole Davies gewann in Philadelphia und wurde Ostküsten-Champion 2026
Foto: AMA
Cole Davies gewann in Philadelphia und wurde Ostküsten-Champion 2026
© AMA

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9. und vorletzter Lauf der US Ostküsten-Meisterschaften im Supercross im offenen Lincoln Financial Field von Philadelphia: Während die Qualifyings noch unter trockenen Bedingungen ausgetragen werden konnten, begann es schon vor der Eröffnungszeremonie zu regnen, so dass die Rennen unter äußerst schwierigen und schlammigen Bedingungen ausgetragen werden mussten.

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Hammaker kämpfte bis zum Schluss

Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker war im Qualifying der Schnellste mit einem Vorsprung von 21 Punkten vor dem als Meisterschaftsführender angereisten Neuseeländer Cole Davies (Yamaha). Davies wurde im ersten Vorlauf Dritter, Hammaker gewann den zweiten Vorlauf.

Drama im schlammigen Finale

Hammaker zog den Holeshot zum Finale, ging aber auf der schlammigen Strecke in der ersten Rhythmussektion hart zu Boden, konnte das Rennen aber als Letzter wieder aufnehmen. Cole Davies übernahm in der dritten Runde die Führung, doch das Rennen wurde nach einem Crash von Izaih Clark (Honda) mit roter Flagge abgebrochen. Hammaker war zu diesem Zeitpunkt bereits wieder auf den 11 Platz vorgefahren.

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Neustart nach Rennabbruch

Das Rennen wurde nach der Versorgung des gestürzten Fahrers mit einem 'staggered start' neu gestartet. Davies blieb in Führung, während Hammaker versuchte, die vorzeitige Titelentscheidung zu verhindern und setzte alles auf eine Karte und er hätte auf den 2. Platz nach vorne fahren müssen. Hammaker holte rasant auf, konnte aber am Ende die Lücke zu Daxton Bennick (Husqvarna) auf Platz 2 nicht mehr schließen.

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Cole Davies ist Ostküsten-Champion

Der 18-jährige Cole Davies gewann das Finale von Philadelphia mit einem Vorsprung von 12,9 Sekunden vor Daxton Bennick und konnte damit seinen Vorsprung in der Tabelle von 21 auf 26 Punkte ausbauen. Bei nur noch 25 zu vergebenden Punkten wurde Cole Davies vorzeitig zum Ostküsten-Champion des Jahres 2026 gekürt.

Cole Davies beim Siegerinterview in Philadelphia
Cole Davies beim Siegerinterview in Philadelphia
Foto: AMA
Cole Davies beim Siegerinterview in Philadelphia
© AMA

Stürze unter schwierigen Bedingungen

Im Finale von Philadelphia gab es zahlreiche weitere Stürze und Zwischenfälle. Neben Hammaker stürzte auch Nate Thrasher (Yamaha) und fiel zurück. Die Ostküstenpiloten treten am 9. Mai in Salt Lake City zum East/West Shootout an, bei dem die Ostküstenpiloten gegen die Protagonisten der Westküstenmeisterschaften antreten. In der kommenden Woche geht es in Denver mit dem 9. Lauf der Westküstenmeisterschaften weiter.

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2026

Pos

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Punkte

1

Placeholder - Racer

Cole Davies

181

2

Placeholder - Racer

Seth Hammaker

160

3

Placeholder - Racer

Daxton Bennick

138

4

Placeholder - Racer

Coty Schock

119

5

Placeholder - Racer

Nate Thrasher

116

6

Placeholder - Racer

Devin Simonson

106

7

Placeholder - Racer

Jo Shimoda

100

8

Placeholder - Racer

Henry Miller

77

9

Placeholder - Racer

Pierce Brown

63

10

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Derek Kelley

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