Cole Davies (Yamaha) siegt in Philadelphia und ist vorzeitig East-Champion

9. und vorletzter Lauf der US Ostküsten-Meisterschaften im Supercross im offenen Lincoln Financial Field von Philadelphia: Während die Qualifyings noch unter trockenen Bedingungen ausgetragen werden konnten, begann es schon vor der Eröffnungszeremonie zu regnen, so dass die Rennen unter äußerst schwierigen und schlammigen Bedingungen ausgetragen werden mussten.

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Hammaker kämpfte bis zum Schluss

Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker war im Qualifying der Schnellste mit einem Vorsprung von 21 Punkten vor dem als Meisterschaftsführender angereisten Neuseeländer Cole Davies (Yamaha). Davies wurde im ersten Vorlauf Dritter, Hammaker gewann den zweiten Vorlauf.

Drama im schlammigen Finale

Hammaker zog den Holeshot zum Finale, ging aber auf der schlammigen Strecke in der ersten Rhythmussektion hart zu Boden, konnte das Rennen aber als Letzter wieder aufnehmen. Cole Davies übernahm in der dritten Runde die Führung, doch das Rennen wurde nach einem Crash von Izaih Clark (Honda) mit roter Flagge abgebrochen. Hammaker war zu diesem Zeitpunkt bereits wieder auf den 11 Platz vorgefahren.

Neustart nach Rennabbruch

Das Rennen wurde nach der Versorgung des gestürzten Fahrers mit einem 'staggered start' neu gestartet. Davies blieb in Führung, während Hammaker versuchte, die vorzeitige Titelentscheidung zu verhindern und setzte alles auf eine Karte und er hätte auf den 2. Platz nach vorne fahren müssen. Hammaker holte rasant auf, konnte aber am Ende die Lücke zu Daxton Bennick (Husqvarna) auf Platz 2 nicht mehr schließen.

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Cole Davies ist Ostküsten-Champion

Der 18-jährige Cole Davies gewann das Finale von Philadelphia mit einem Vorsprung von 12,9 Sekunden vor Daxton Bennick und konnte damit seinen Vorsprung in der Tabelle von 21 auf 26 Punkte ausbauen. Bei nur noch 25 zu vergebenden Punkten wurde Cole Davies vorzeitig zum Ostküsten-Champion des Jahres 2026 gekürt.

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Cole Davies beim Siegerinterview in Philadelphia Foto: AMA Cole Davies beim Siegerinterview in Philadelphia © AMA

Stürze unter schwierigen Bedingungen