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Ernüchterung: SMX-Champion Jo Shimoda (Honda) fällt mit Wadenbeinbruch aus

Obwohl bei SMX-Champion Jo Shimoda zunächst kein Bruch diagnostiziert wurde, ergab ein MRT nun doch einen Bruch des linken Wadenbeins. Für den Japaner ist die Supercross-Saison damit beendet.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites Ost

Für Jo Shimoda ist die Supercross-Saison 2026 vorzeitig beendet
Für Jo Shimoda ist die Supercross-Saison 2026 vorzeitig beendet
Foto: Honda
Für Jo Shimoda ist die Supercross-Saison 2026 vorzeitig beendet
© Honda

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In ersten Stellungnahmen hieß es, SMX-Champion Jo Shimoda habe sich bei seinem Crash im Ostküsten-Vorlauf von St. Louis keine Brüche zugezogen. Das am Dienstag in Clermont (Florida) durchgeführte MRT brachte das ernüchternde Ergebnis, dass sich Jo nun doch einen Bruch des linken Wadenbeins zugezogen hat.

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Keine Operation erforderlich

Der nun festgestellte Bruch ist nicht verschoben und erfordert deshalb keine Operation. Shimoda wird für zwei bis drei Wochen einen orthopädischen Stiefel tragen müssen. Der HRC-Werksfahrer soll rechtzeitig zum Saisonauftakt der AMA Pro Motocross Saison am 30. Mai auf dem Fox Raceway in Pala (Kalifornien) zurückkehren, wo das Honda-Werksteam voraussichtlich wieder in kompletter Besetzung antreten kann.

HRC: Hoffnung auf die Freiluftsaison

«Jo ist ein äußerst tapferer Athlet», erklärte Brandon Wilson, Manager Racing & Experiential bei American Honda. «Wir sind zuversichtlich, dass er sich vollständig erholen wird und gehen davon aus, dass er wieder zu den Titelanwärtern gehören wird und seinen SuperMotocross-Titel verteidigen kann. Unser Team wird ihn während seiner Reha bestmöglich unterstützen, damit er wieder auf höchstem Level fahren kann.»

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Nach Bestleistung vom Pech verfolgt

Jo Shimoda brach sich in der Nebensaison bei einem Trainingssturz zwei Wirbel im Halsbereich, die operativ fixiert werden mussten. Er schrammte nur knapp an einer Querschnittslähmung vorbei. Die Saison 2025 war mit dem Gesamtsieg in der SMX Supermotocross-Meisterschaft der 250er Klasse sein erfolgreichstes Jahr. Für diese Leistung erhielt er in seinem Heimatland den 'Professional Sports Grand Prize - Fighting Spirit Award', der von der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi persönlich überreicht wurde. Jo konnte Ende Februar an den Ostküsten-Meisterschaften teilnehmen und war nach seiner schweren Verletzung von Anfang an wieder konkurrenzfähig. Nach Platz 2 beim Saisonauftakt in Arlington, Rang 4 in Daytona und Rang 2 in Indianapolis beendete er das East/West-Showdown Event von Birmingham auf Platz 4. In Detroit stand er auf dem 3. Podiumsrang und rangierte in der Tabelle auf Platz 3. Nach seinem Ausfall in St. Louis fiel er wieder auf Platz 4 zurück.

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