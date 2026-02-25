HRC kritisiert AMA-Entscheidung im Fall Pierce Brown (Yamaha) scharf

Der Zwischenfall im 250er Finale von Arlington war das bestimmende Thema des Abends. HRC-Werksfahrer Jo Shimoda lag 5 Runden lang in Führung, bis seitlich der Strecke die roten Warnlichter aufblinkten. Nach AMA-Reglement bedeutet das: Medizinisches Personal ist auf der Strecke, maximale Vorsicht ist geboten, es herrscht striktes Sprung- und Überholverbot.

Shimoda hielt sich an die Regeln, Brown nicht

Jo Shimoda drosselte das Tempo und überrollte den Zielhügel ohne zu springen. Pierce Brown, der direkt hinter Shimoda rangierte, nahm den Doppelsprung mit vollem Tempo, überflog Shimoda, ging damit in Führung und gewann schließlich auch das Rennen.

Die Interpretation der AMA

Zunächst hieß es, der Zwischenfall stehe unter Beobachtung der Offiziellen. Am Montag erfolgte die Stellungnahme, dass keine Strafen gegen Brown ausgesprochen werden. Damit stellte die AMA ihr eigenes Regelwerk infrage, denn hier gab es keinerlei Zweifel, was mehrere Videobeweise dokumentierten: Die roten Warnlichter erstrahlten, Shimoda bremste ab, Brown nicht. Brown nutzte diesen Vorteil und gewann das Rennen. Shimoda wurde Zweiter.

Die Argumente der Gegenseite: Die roten Lichter waren bereits wieder erloschen, als Brown am Warnlicht vorbeikam. Die Videos zeigen aber, dass Pierce bei rot sprang.

Pierce Brown sprang in Arlington zweifelsfrei unter Rot Foto: copyright free Pierce Brown sprang in Arlington zweifelsfrei unter Rot © copyright free

Scharfe Kritik von HRC