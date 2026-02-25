Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US Cross

  4. /

  5. US-Supercross Lites Ost

  6. /

  7. News

Werbung

HRC kritisiert AMA-Entscheidung im Fall Pierce Brown (Yamaha) scharf

Mit scharfer Kritik reagierte das HRC-Werksteam auf die Entscheidung der AMA im Falle Jo Shimoda (Honda) und Pierce Brown (Yamaha). Brown hatte die roten Warnsignale missachtet und das Rennen gewonnen

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites Ost

Jo Shimoda in Arlington
Jo Shimoda in Arlington
Foto: Honda
Jo Shimoda in Arlington
© Honda

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Der Zwischenfall im 250er Finale von Arlington war das bestimmende Thema des Abends. HRC-Werksfahrer Jo Shimoda lag 5 Runden lang in Führung, bis seitlich der Strecke die roten Warnlichter aufblinkten. Nach AMA-Reglement bedeutet das: Medizinisches Personal ist auf der Strecke, maximale Vorsicht ist geboten, es herrscht striktes Sprung- und Überholverbot.

Werbung

Werbung

Shimoda hielt sich an die Regeln, Brown nicht

Jo Shimoda drosselte das Tempo und überrollte den Zielhügel ohne zu springen. Pierce Brown, der direkt hinter Shimoda rangierte, nahm den Doppelsprung mit vollem Tempo, überflog Shimoda, ging damit in Führung und gewann schließlich auch das Rennen.

Die Interpretation der AMA

Zunächst hieß es, der Zwischenfall stehe unter Beobachtung der Offiziellen. Am Montag erfolgte die Stellungnahme, dass keine Strafen gegen Brown ausgesprochen werden. Damit stellte die AMA ihr eigenes Regelwerk infrage, denn hier gab es keinerlei Zweifel, was mehrere Videobeweise dokumentierten: Die roten Warnlichter erstrahlten, Shimoda bremste ab, Brown nicht. Brown nutzte diesen Vorteil und gewann das Rennen. Shimoda wurde Zweiter.

Empfehlungen

Die Argumente der Gegenseite: Die roten Lichter waren bereits wieder erloschen, als Brown am Warnlicht vorbeikam. Die Videos zeigen aber, dass Pierce bei rot sprang.

Werbung

Werbung

Pierce Brown sprang in Arlington zweifelsfrei unter Rot
Pierce Brown sprang in Arlington zweifelsfrei unter Rot
Foto: copyright free
Pierce Brown sprang in Arlington zweifelsfrei unter Rot
© copyright free

Scharfe Kritik von HRC

Das Honda-Werksteam, das in Arlington auf dem Weg zu einem Doppelerfolg war, kritisierte die Entscheidung scharf: «In der Vergangenheit wurden wir in vergleichbaren Situationen hart bestraft, und zwar mehr als jedes andere Team. In diesem Fall ist offensichtlich, dass Strafen notwendig waren. Die Entscheidung hat uns den Sieg und Punkte gekostet. Das Honda-Management und ich sind absolut unzufrieden mit dieser Entscheidung. Wir behalten uns Schritte vor, dagegen in Widerspruch zu gehen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Pierce Brown

25

2

Jo Shimoda

22

3

Daxton Bennick

20

4

Seth Hammaker

18

5

Cole Davies

17

6

Drew Adams

16

7

Coty Schock

15

8

Devin Simonson

14

9

Cullin Park

13

10

Kyle Peters

12

Events

Alle US-Supercross Lites Ost Events

  • Vergangen

    Arlington

    AT&T Stadium, USA
    21.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Daytona

    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Indianapolis

    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event

  • Birmingham

    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Arlington

    AT&T Stadium, USA
    21.02.2026
    Zum Event

  2. Demnächst

    Daytona

    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Indianapolis

    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event

  4. Birmingham

    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event

US Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien