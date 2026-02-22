Pierce Brown (Yamaha): Sieg beim Comeback in Arlington

Pierce Brown (USA), Yamaha Jo Shimoda (J), Honda Daxton Bennick (USA), Husqvarna Seth Hammaker (USA), Kawasaki Cole Davies (NZ), Yamaha Drew Adams (USA), Kawasaki Coty Schock (USA), Yamaha Devin Simonson (USA), Yamaha Cullin Park (USA), Honda Kyle Peters (USA), Yamaha Pierce Brown (USA), Yamaha, 25 Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 20 (-5) Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 18 (-7) Drew Adams (USA), Kawasaki, 16 (-9) Devin Simonson (USA), Yamaha, 14 (-11) Cullin Park (USA), Honda, 13 (-12) Kyle Peters (USA), Yamaha, 12 (-13) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 11 (-14) Caden Dudney (USA), Yamaha, 9 (-16) Jeremy Hand (USA), Honda, 8 (-17)