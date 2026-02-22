Weiter zum Inhalt
Pierce Brown (Yamaha): Sieg beim Comeback in Arlington
Star Racing Yamaha-Werksfahrer Pierce Brown gewann ein Jahr nach seinem schweren Unfall in Tampa den Auftakt der US-Ostküsten-Meisterschaften in Arlington (Texas) vor Jo Shimoda (Honda).
US-Supercross Lites Ost
Pierce Brown gewann den Ostküsten-Saisonauftakt in Arlington
Pierce Brown gewann den Ostküsten-Saisonauftakt in Arlington
Auftakt der Lites-US-Ostküsten-Meisterschaften im AT&T Stadium von Arlington: Star Racing Yamaha-Werksfahrer Pierce Brown brannte bereits im Qualifikationstraining mit einer Rundenzeit von 48,43 Sekunden die schnellste Rundenzeit in den texanischen Boden.
Pierce Brown gab ein endrucksvolles Comeback
Pierce Brown gab ein endrucksvolles Comeback
Pierce Brown: Beeindruckendes Comeback nach einem Jahr Pierce Brown stürzte im Februar 2025 beim Auftakt der Supercross-Meisterschaften in Tampa in Führung liegend schwer und zog sich einen Brustwirbelbruch zu. Auch die US Nationals verpasste er nach einer Gehirnerschütterung. In Arlington kehrte Brown nun mit einem eindrucksvollen Comeback zurück.
Valentin Guillod haderte mit Bike-Problemen Der schweizerische Yamaha-Privatier Valentin Guillod (Yamaha), der in dieser Meisterschaft antritt, haderte bereits in Q1 mit Bike-Problemen. Nach einem Crash in Q2 beendete er die Qualifikation mit einer Rundenzeit von 51,662 nur auf Platz 34. Nach Platz 14 im ersten Vorlauf musste er ins LCQ, in dem er nach einem weiteren Crash ausfiel.
Davies und Hammaker gewannen Heat Races Der neuseeländische Star Racing Yamaha-Werksfahrer Cole Davies gewann den ersten Vorlauf. Valentin Guillod musste nach Platz 14 in den Hoffnungslauf, in dem er nach Crash ausfiel. Der zweite Vorlauf musste nach einem Massencrash mit roter Flagge abgebrochen werden. Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker gewann das Rennen vor Jo Shimoda (Honda), der nach beiden Starts den Holeshot gezogen hatte.
Startcrash im Finale Nach dem Start zum Finale kam es zu einem Massencrash, in den unter anderem die beiden Yamaha-Werksfahrer Cole Davies und Nate Thrasher verwickelt wurden. Jo Shimoda (Honda) zog erneut den Holeshot vor Pierce Brown und Daxton Bennick. Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll stürzte am Ende der Whoop-Sektion, nachdem er an derselben Stelle bereits im Qualifying abgeflogen war.
Der Startcrash in Arlington
Der Startcrash in Arlington
Jalek Swoll stürzte im Finale von Tampa
Jalek Swoll stürzte im Finale von Tampa
Pierce Brown nutzte Fehler Shimodas In der 5 Runde kam Jo Shimoda kurzzeitig aus dem Rhythmus und konnte den Zielhügel nicht voll nehmen. Pierce Brown war zur Stelle und ging am Japaner vorbei in Führung. In den folgenden Runden bis zum Ende des Rennens blieb Shimoda in Schlagdistanz zu Brown und startete mehrere Überholversuche, doch Brown konnte die Spitze verteidigen und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor Jo Shimoda und Daxton Bennick. Cole Davies (Yamaha) zeigte nach seinem Startcrash eine beeindruckende Aufholjagd und beendete das Finale auf Platz 5. Am kommenden Wochenende geht es in Daytona mit der zweiten Meisterschaftsrunde weiter. Ergebnis Arlington, 250 East
  1. Pierce Brown (USA), Yamaha
  2. Jo Shimoda (J), Honda
  3. Daxton Bennick (USA), Husqvarna
  4. Seth Hammaker (USA), Kawasaki
  5. Cole Davies (NZ), Yamaha
  6. Drew Adams (USA), Kawasaki
  7. Coty Schock (USA), Yamaha
  8. Devin Simonson (USA), Yamaha
  9. Cullin Park (USA), Honda
  10. Kyle Peters (USA), Yamaha
Meisterschaftsstand East nach Runde 1:
  1. Pierce Brown (USA), Yamaha, 25
  2. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 20 (-5)
  3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 18 (-7)
  4. Drew Adams (USA), Kawasaki, 16 (-9)
  5. Devin Simonson (USA), Yamaha, 14 (-11)
  6. Cullin Park (USA), Honda, 13 (-12)
  7. Kyle Peters (USA), Yamaha, 12 (-13)
  8. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 11 (-14)
  9. Caden Dudney (USA), Yamaha, 9 (-16)
  10. Jeremy Hand (USA), Honda, 8 (-17)
