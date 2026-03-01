Weiter zum Inhalt
Seth Hammaker (Kawasaki): Quali-Crash und Daytona-Sieg, Punkte für Guillod
Nach einem heftigen Crash im Qualifying gewann Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker den 2. Lauf der US-Ostküsten-Meisterschaften in Daytona vor Cole Davies und Pierce Brown.
US-Supercross Lites Ost
Das 250er Podium in DaytonaDas 250er Podium in DaytonaFoto: AMA
Das 250er Podium in Daytona© AMA
Der Tag in Daytona begann für Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker mit einem harten Einschlag auf der vom Regen aufgeweichten Strecke. Hammaker kam mit dem Schrecken davon, qualifizierte sich aber nur auf Platz 9 für das Abendprogramm. Zeitschnellster war sein junger Teamkollege Drew Adams, der später im Finale seinerseits abfliegen sollte. Valentin Guillod (Yamaha) aus der Schweiz qualifizierte sich auf Platz 14 im kombinierten Qualifying.
Seth Hammaker flog im Qualifying heftig abSeth Hammaker flog im Qualifying heftig abFoto: AMA
Seth Hammaker flog im Qualifying heftig ab© AMA
Brown und Adams gewannen die Vorläufe Ostküsten-Tabellenführer Pierce Brown gewann den ersten Vorlauf, nachdem er sich gegen Yamaha-Werksfahrer Nate Thrasher durchgesetzt hatte. Valentin Guillod rangierte in den ersten Runden außerhalb der Top-10, erkämpfte sich aber mit Platz 9 den direkten Finaleinzug. Polesetter Drew Adams gewann den zweiten Vorlauf.
Hammaker mit Start-Ziel-Sieg im Finale Seth Hammaker, der den zweiten Vorlauf auf Rang 3 beendet hatte, zog im Finale den Holeshot und führte das Rennen vor Jo Shimoda und Nate Thrasher an. Es folgten Tabellenführer Pierce Brown und Drew Adams. Adams attackierte von Anfang an und erreichte in der zweiten Runde Platz 3 hinter Hammaker und Shimoda. Adams lag damit potenziell auf Kurs zu seinem ersten Supercross-Podium. Der Neuseeländer Cole Davies (Yamaha) drängte nach mäßigem Start aus dem Mittelfeld heraus in die Spitzengruppe und duellierte sich mit seinem Teamkollegen und Tabellenführer Pierce Brown. Davies war phasenweise der mit Abstand schnellste Fahrer auf der Strecke. Nachdem Davies Adams überholt hatte, stürzte Polesetter Adams in den Whoops und musste das Rennen beenden. Ob sich der 18-jährige Youngster Verletzungen zugezogen hat, ist im Moment unklar.
Crash von Jo Shimoda Nachdem Cole Davies Platz 3 erreicht hatte, schloss er die Lücke zu Jo Shimoda auf Rang 2. Der Japaner stürzte aber in der 10. Runde im Bereich der Sandsektion und wurde unter seiner Honda eingeklemmt. Bis er sich aus seiner misslichen Lage befreit hatte, war Shimoda auf Platz 4 zurückgefallen.
Jo Shimoda stürzte im Finale von DaytonaJo Shimoda stürzte im Finale von DaytonaFoto: AMA
Jo Shimoda stürzte im Finale von Daytona© AMA
Nach seinem heftigen Abflug im Qualifying gewann Seth Hammaker das Daytona Supercross mit einem Vorsprung von 4,2 Sekunden vor Cole Davies und Pierce Brown und bescherte sich damit seinen ersten Saisonerfolg.
Seth Hammaker gewann in DaytonaSeth Hammaker gewann in DaytonaFoto: AMA
Seth Hammaker gewann in Daytona© AMA
Valentin Guillod im Finale auf Rang 14 Phasenweise rangierte der schweizerische Yamaha-Privatfahrer Valentin Guillod auf dem 12. Platz, fiel aber in den letzten beiden Runden auf Rang 14 zurück. Guillod sicherte damit seine ersten 8 Punkte im US-Supercross und rangiert nach 2 Meisterschaftsrunden in der Tabelle auf Rang 18. Pierce Brown bleibt Tabellenführer Mit Platz 3 in Daytona verteidigte Pierce Brown in Daytona das Red Plate des Tabellenführers. Seth Hammaker verbesserte sich von Platz 4 auf Rang 2. Jo Shimoda ist mit 5 Punkten Rückstand Dritter. In der kommenden Woche geht es mit der dritten Meisterschaftsrunde in Indianapolis weiter. Dieses Rennen wird im Triple Crown-Format ausgetragen.
Pierce Brown bleibt Tabellenführer an der OstküstePierce Brown bleibt Tabellenführer an der OstküsteFoto: AMA
Pierce Brown bleibt Tabellenführer an der Ostküste© AMA
Ergebnis Daytona, 250 East:
  1. Seth Hammaker (USA), Kawasaki
  2. Cole Davies (NZ), Yamaha
  3. Pierce Brown (USA), Yamaha
  4. Jo Shimoda (J), Honda
  5. Daxton Bennick (USA), Husqvarna
  6. Coty Schock (USA), Yamaha
  7. Nate Thrasher (USA), Yamaha
  8. Cullin Park (USA), Honda
  9. Devin Simonson (USA), Yamaha
  10. Jalek Swoll (USA), Triumph
  • Ferner:
  • 14. Valentin Guillod (CH), Yamaha
  • 22. (DNF) Drew Adams (USA), Kawasaki
Meisterschaftsstand East nach Runde 2:
  1. Pierce Brown (USA), Yamaha, 45
  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 43 (-2)
  3. Jo Shimoda (USA), Honda, 40 (-5)
  4. Cole Davies (USA), Yamaha, 39 (-6)
  5. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 37 (-8)
  6. Coty Schock (USA), Yamaha, 31 (-14)
  7. Cullin Park (USA), Honda, 27 (-18)
  8. Devin Simonson (USA), Yamaha, 27 (-18)
  9. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 26 (-19)
  10. Caden Dudney (USA), Yamaha, 20 (-25)
Themen
  • US-Supercross Lites Ost
