Seth Hammaker (Kawasaki): Quali-Crash und Daytona-Sieg, Punkte für Guillod

Seth Hammaker (USA), Kawasaki Cole Davies (NZ), Yamaha Pierce Brown (USA), Yamaha Jo Shimoda (J), Honda Daxton Bennick (USA), Husqvarna Coty Schock (USA), Yamaha Nate Thrasher (USA), Yamaha Cullin Park (USA), Honda Devin Simonson (USA), Yamaha Jalek Swoll (USA), Triumph Ferner: 14. Valentin Guillod (CH), Yamaha 22. (DNF) Drew Adams (USA), Kawasaki Pierce Brown (USA), Yamaha, 45 Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 43 (-2) Jo Shimoda (USA), Honda, 40 (-5) Cole Davies (USA), Yamaha, 39 (-6) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 37 (-8) Coty Schock (USA), Yamaha, 31 (-14) Cullin Park (USA), Honda, 27 (-18) Devin Simonson (USA), Yamaha, 27 (-18) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 26 (-19) Caden Dudney (USA), Yamaha, 20 (-25)