Valentin Guillod (Yamaha): Entwarnung nach Verdacht auf Schulterblatt-Bruch

Nach seinem Crash im zweiten Finale des Triple Crown-Events von Indianapolis musste sich Yamaha-Pilot Valentin Guillod wegen des Verdachts auf Schulterblatt-Fraktur untersuchen lassen.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites Ost

Valentin Guillod in Indianapolis
Valentin Guillod in Indianapolis
Foto: Yamaha
Valentin Guillod in Indianapolis
© Yamaha

«Jetzt kann ich sagen, dass ich mich für ein echtes Supercross-Main-Event qualifiziert habe», erklärte der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod nach dem 3. Meisterschaftslauf der US-Ostküsten-Meisterschaften im Supercross. Seine Anspielung nimmt Bezug auf seine erste erfolgreiche Qualifikation in Daytona. Der Kurs im Infield des Daytona International Speedways war vergleichsweise weitläufig angelegt und hatte deshalb auch Motocross-Charakter. Der Kurs im Lucas Oil Stadium von Indianapolis am vergangenen Wochenende war eine reinrassige Supercross-Strecke, die in Fachkreisen auch als besonders fordernd eingestuft wird.

Qualifikation über das LCQ

Die direkte Qualifikation verfehlte Guillod allerdings knapp auf dem 10. Platz des kombinierten Qualifyings. Der Schweizer musste ins LCQ (Last Chance Qualifier), belegte dort den 3. Platz und qualifizierte sich damit für die 3 Hauptrennen des Triple Crown-Events.

Verdacht auf Schulterblatt-Fraktur

«Ich fühlte mich richtig gut, besonders in den Whoops», erklärte Valentin nach dem ersten Finale, das er auf Platz 17 beendet hatte. «Im zweiten Finale bin ich dann leider gestürzt und auf meiner rechten Schulter gelandet. Als ich zum dritten Rennen an den Start gehen wollte, konnte ich nicht antreten. Ich befürchtete, dass mein rechtes Schulterblatt gebrochen sein könnte. Eine Röntgenaufnahme im Alpinestars-Medical-Truck zeigte, dass zum Glück nichts gebrochen war. Allerdings habe ich mir die Muskulatur im hinteren Schulterbereich verletzt. Durch das freie Wochenende habe ich jetzt etwas mehr Zeit, mich bis zur nächsten Meisterschaftsrunde zu erholen.»

Auf Platz 22 der Gesamtwertung ging Guillod am Ende des Tages leer aus. Mit seinen in Daytona geholten 8 Meisterschaftspunkten rangiert er nach 3 absolvierten Rennen auf Platz 21 der Tabelle.

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Cole Davies

64

2

Placeholder - Racer

Seth Hammaker

63

3

Placeholder - Racer

Pierce Brown

62

4

Placeholder - Racer

Jo Shimoda

62

5

Placeholder - Racer

Daxton Bennick

55

6

Placeholder - Racer

Coty Schock

46

7

Placeholder - Racer

Devin Simonson

43

8

Placeholder - Racer

Cullin Park

40

9

Placeholder - Racer

Nate Thrasher

38

10

Placeholder - Racer

Jalek Swoll

27

Events

Alle US-Supercross Lites Ost Events

  • Vergangen

    Daytona

    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Indianapolis

    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Birmingham

    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event

  • Detroit

    Ford Field , USA
    28.03.2026
    Zum Event

  • Saint Louis

    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Daytona

    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Indianapolis

    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Birmingham

    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event

  4. Detroit

    Ford Field , USA
    28.03.2026
    Zum Event

  5. Saint Louis

    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event

