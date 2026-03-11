Valentin Guillod (Yamaha): Entwarnung nach Verdacht auf Schulterblatt-Bruch

«Jetzt kann ich sagen, dass ich mich für ein echtes Supercross-Main-Event qualifiziert habe», erklärte der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod nach dem 3. Meisterschaftslauf der US-Ostküsten-Meisterschaften im Supercross. Seine Anspielung nimmt Bezug auf seine erste erfolgreiche Qualifikation in Daytona. Der Kurs im Infield des Daytona International Speedways war vergleichsweise weitläufig angelegt und hatte deshalb auch Motocross-Charakter. Der Kurs im Lucas Oil Stadium von Indianapolis am vergangenen Wochenende war eine reinrassige Supercross-Strecke, die in Fachkreisen auch als besonders fordernd eingestuft wird.

Qualifikation über das LCQ

Die direkte Qualifikation verfehlte Guillod allerdings knapp auf dem 10. Platz des kombinierten Qualifyings. Der Schweizer musste ins LCQ (Last Chance Qualifier), belegte dort den 3. Platz und qualifizierte sich damit für die 3 Hauptrennen des Triple Crown-Events.

Verdacht auf Schulterblatt-Fraktur

«Ich fühlte mich richtig gut, besonders in den Whoops», erklärte Valentin nach dem ersten Finale, das er auf Platz 17 beendet hatte. «Im zweiten Finale bin ich dann leider gestürzt und auf meiner rechten Schulter gelandet. Als ich zum dritten Rennen an den Start gehen wollte, konnte ich nicht antreten. Ich befürchtete, dass mein rechtes Schulterblatt gebrochen sein könnte. Eine Röntgenaufnahme im Alpinestars-Medical-Truck zeigte, dass zum Glück nichts gebrochen war. Allerdings habe ich mir die Muskulatur im hinteren Schulterbereich verletzt. Durch das freie Wochenende habe ich jetzt etwas mehr Zeit, mich bis zur nächsten Meisterschaftsrunde zu erholen.»

Auf Platz 22 der Gesamtwertung ging Guillod am Ende des Tages leer aus. Mit seinen in Daytona geholten 8 Meisterschaftspunkten rangiert er nach 3 absolvierten Rennen auf Platz 21 der Tabelle.

