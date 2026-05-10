Cole Davies (Yamaha) gewinnt East/West-Showdown in Salt Lake City

Der neuseeländische Ostküsten-Champion Cole Davies (Yamaha) gewann nach einer harten Auseinandersetzung mit West-Champion Haiden Deegan (Yamaha) das East/West-Showdown in Salt Lake City.

Das 250er-Podium in Salt Lake City
Das 250er-Podium in Salt Lake City
Foto: AMA
Das 250er-Podium in Salt Lake City
© AMA

Drittes East/West-Showdown-Event der 250er-Ost- und Westküstenmeisterschaften in Salt Lake City: Auch wenn in beiden Serien die Titelentscheidung bereits gefallen war, blieb es im Kampf um die Podiumsplätze bis zum Schluss spannend.

Qualifying

Seth Hammaker war im Qualifying der Schnellste und der Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer gewann auch den Vorlauf vor Ostküsten-Champion Cole Davies (Yamaha). West-Champion Haiden Deegan zog den Holeshot zum Showdown-Finale. Deegans britischer Star Racing Yamaha-Teamkollege Max Anstie übernahm noch in der ersten Runde die Führung, doch Deegan konterte. Seth Hammaker und Cameron McAdoo (Kawasaki) kämpften bis zur 5. Runde um Platz 4. McAdoo verlor in den Whoops die Kontrolle über sein Bike und flog heftig ab. Hammaker, der ihm direkt folgte, ging ebenfalls zu Boden, sodass beide Fahrer das Rennen aufgeben mussten.

Das Duell der Champions im Finale

Nach der Hälfte des Rennens hatte Ostküsten-Champion Cole Davis den führenden West-Champion Haiden Deegan erreicht und es kam zum direkten Schlagabtausch. Zunächst attackierte Davies im Bereich einer Linkskehre, sodass Deegan seinen Rhythmus verlor. Deegan wollte Revanche und krachte seinerseits in einer Linkskehre in Coles Yamaha. Dabei ging 'Dangerboy' allerdings selbst zu Boden. Haiden versuchte, seinen durch den Crash verursachten Rückstand wieder wettzumachen, doch dabei stürzte er in der Sandsektion erneut, fiel auf den 4. Platz zurück und verpasste das Podium. Cole Davies gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor Levi Kitchen und Max Anstie. Der Brite sicherte sich damit Platz 3 in der Endabrechnung der Westküstenmeisterschaften hinter Davies und Kitchen.

Cameron McAdoo flog in den Whoops von Salt Lake City brutal ab
Cameron McAdoo flog in den Whoops von Salt Lake City brutal ab
Foto: AMA
Cameron McAdoo flog in den Whoops von Salt Lake City brutal ab
© AMA

Ergebnis East/West-Showdown Salt Lake City:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 19 Runden, E

  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +2.445, W

  3. Max Anstie (GB), Yamaha, +6.466, W

  4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, +14.722 – Holeshot, W

  5. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +24.642, W

  6. Max Vohland (USA), Yamaha, +28.083, W

  7. Derek Kelley (USA), Kawasaki, +29.542, E

  8. Hunter Yoder (USA), Yamaha, +33.087, W

  9. Landen Gordon (USA), Yamaha, +34.422, E

  10. Henry Miller (USA), Kawasaki, +35.182, E

Zwischen Deegan und Davies kam es zu mehreren Kollisionen
Zwischen Deegan und Davies kam es zu mehreren Kollisionen
Foto: AMA
Zwischen Deegan und Davies kam es zu mehreren Kollisionen
© AMA

Endstand Westküstenmeisterschaften:

  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 233

  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 177, (-56)

  3. Max Anstie (GB), Yamaha, 168, (-65)

  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 164, (-69)

  5. Max Vohland (USA), Yamaha, 146, (-87)

  6. Hunter Yoder (USA), Yamaha, 121, (-112)

  7. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 107, (-126)

  8. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107, (-126)

  9. Parker Ross (USA), Yamaha, 90, (-143)

  10. Lux Turner (USA), Yamaha, 86, (-147)

Haiden Deegan stürzte in der Sandsektion
Haiden Deegan stürzte in der Sandsektion
Foto: AMA
Haiden Deegan stürzte in der Sandsektion
© AMA

Endstand Ostküstenmeisterschaften:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 231

  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 180, (-51)

  3. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 160, (-71)

  4. Coty Schock (USA), Yamaha, 140, (-91)

  5. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 137, (-94)

  6. Devin Simonson (USA), Yamaha, 124, (-107)

  7. Henry Miller (USA), Kawasaki, 104, (-127)

  8. Jo Shimoda (J), Honda, 100, (-131)

  9. Derek Kelley (USA), Kawasaki, 89, (-142)

  10. Nicholas Romano (USA), Kawasaki, 72, (-159)

  11. Pierce Brown (USA), Yamaha, 63, (-168)

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Cole Davies

Cole Davies

37

19

16:01,871

49,841

25

02

Derek Kelley

Derek Kelley

77

19

+29,542

52,097

15

03

Landen Gordon

Landen Gordon

180

19

+34,422

51,802

13

04

Henry Miller

Henry Miller

53

19

+35,182

52,373

12

05

Luke Clout

Luke Clout

101

18

+1 Runde

52,961

9

06

Nicholas Romano

Nicholas Romano

141

18

+1 Runde

52,299

7

07

Gavin Towers

Gavin Towers

73

18

+1 Runde

53,489

5

08

Nate Thrasher

Nate Thrasher

25

16

+3 Runden

51,701

4

09

Coty Schock

Coty Schock

22

15

+4 Runden

51,183

3

10

Devin Simonson

Devin Simonson

89

14

+5 Runden

51,953

2

