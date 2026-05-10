Cole Davies (Yamaha) gewinnt East/West-Showdown in Salt Lake City
Der neuseeländische Ostküsten-Champion Cole Davies (Yamaha) gewann nach einer harten Auseinandersetzung mit West-Champion Haiden Deegan (Yamaha) das East/West-Showdown in Salt Lake City.
Drittes East/West-Showdown-Event der 250er-Ost- und Westküstenmeisterschaften in Salt Lake City: Auch wenn in beiden Serien die Titelentscheidung bereits gefallen war, blieb es im Kampf um die Podiumsplätze bis zum Schluss spannend.
Qualifying
Seth Hammaker war im Qualifying der Schnellste und der Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer gewann auch den Vorlauf vor Ostküsten-Champion Cole Davies (Yamaha). West-Champion Haiden Deegan zog den Holeshot zum Showdown-Finale. Deegans britischer Star Racing Yamaha-Teamkollege Max Anstie übernahm noch in der ersten Runde die Führung, doch Deegan konterte. Seth Hammaker und Cameron McAdoo (Kawasaki) kämpften bis zur 5. Runde um Platz 4. McAdoo verlor in den Whoops die Kontrolle über sein Bike und flog heftig ab. Hammaker, der ihm direkt folgte, ging ebenfalls zu Boden, sodass beide Fahrer das Rennen aufgeben mussten.
Das Duell der Champions im Finale
Nach der Hälfte des Rennens hatte Ostküsten-Champion Cole Davis den führenden West-Champion Haiden Deegan erreicht und es kam zum direkten Schlagabtausch. Zunächst attackierte Davies im Bereich einer Linkskehre, sodass Deegan seinen Rhythmus verlor. Deegan wollte Revanche und krachte seinerseits in einer Linkskehre in Coles Yamaha. Dabei ging 'Dangerboy' allerdings selbst zu Boden. Haiden versuchte, seinen durch den Crash verursachten Rückstand wieder wettzumachen, doch dabei stürzte er in der Sandsektion erneut, fiel auf den 4. Platz zurück und verpasste das Podium. Cole Davies gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor Levi Kitchen und Max Anstie. Der Brite sicherte sich damit Platz 3 in der Endabrechnung der Westküstenmeisterschaften hinter Davies und Kitchen.
Ergebnis East/West-Showdown Salt Lake City:
Cole Davies (NZL), Yamaha, 19 Runden, E
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +2.445, W
Max Anstie (GB), Yamaha, +6.466, W
Haiden Deegan (USA), Yamaha, +14.722 – Holeshot, W
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +24.642, W
Max Vohland (USA), Yamaha, +28.083, W
Derek Kelley (USA), Kawasaki, +29.542, E
Hunter Yoder (USA), Yamaha, +33.087, W
Landen Gordon (USA), Yamaha, +34.422, E
Henry Miller (USA), Kawasaki, +35.182, E
Endstand Westküstenmeisterschaften:
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 233
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 177, (-56)
Max Anstie (GB), Yamaha, 168, (-65)
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 164, (-69)
Max Vohland (USA), Yamaha, 146, (-87)
Hunter Yoder (USA), Yamaha, 121, (-112)
Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 107, (-126)
Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107, (-126)
Parker Ross (USA), Yamaha, 90, (-143)
Lux Turner (USA), Yamaha, 86, (-147)
Endstand Ostküstenmeisterschaften:
Cole Davies (NZL), Yamaha, 231
Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 180, (-51)
Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 160, (-71)
Coty Schock (USA), Yamaha, 140, (-91)
Nate Thrasher (USA), Yamaha, 137, (-94)
Devin Simonson (USA), Yamaha, 124, (-107)
Henry Miller (USA), Kawasaki, 104, (-127)
Jo Shimoda (J), Honda, 100, (-131)
Derek Kelley (USA), Kawasaki, 89, (-142)
Nicholas Romano (USA), Kawasaki, 72, (-159)
Pierce Brown (USA), Yamaha, 63, (-168)
