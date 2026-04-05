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Haiden Deegan (Yamaha) siegt und ist vorzeitig Westküsten-Champion

Mit einem souveränen Sieg beim East/West-Showdown von St. Louis sicherte sich Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan vorzeitig die US-Supercross-Meisterschaft an der Westküste.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites Shootout

Haiden Deegan ist Westküsten-Champion 2026
Haiden Deegan ist Westküsten-Champion 2026
Foto: AMA
Haiden Deegan ist Westküsten-Champion 2026
© AMA

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Es ist das East/West-Showdown im 'Dome at America's Center' von St. Louis, das zweite von insgesamt 3 East/West-Showdown-Events der Saison 2026, bei dem die Fahrer der beiden Meisterschaften zusammen in einem Rennen gegeneinander antreten.

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Haiden Deegan dominiert Qualifying

Westküsten-Überflieger Haiden Deegan (Yamaha) war bereits im Qualifying der Schnellste. 'Dangerboy' war knapp 0,9 Sekunden schneller als Seth Hammaker auf Platz 2. Max Anstie (Yamaha) hatte kein gutes Qualifying und war in seiner besten Runde 2,87 Sekunden langsamer als Spitzenreiter Deegan. Der Brite qualifizierte sich nur knapp auf Platz 18.

Kombiniertes Qualifying:

  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 53.799

  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 54.683, (+0.884)

  3. Jo Shimoda (JPN), Honda, 54.730, (+0.931)

  4. Cole Davies (NZL), Yamaha, 54.736, (+0.937)

  5. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 55.146, (+1.347)

  6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 55.706, (+1.907)

  7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 55.820, (+2.021)

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Vorläufe: Jo Shimoda nach Crash am Fuß verletzt

Das Drama ereignete sich in der ersten Runde des Ostküstenvorlaufs: Gavin Towers (Honda) erwischte in der Rhythmussektion einen Sprung nicht, landete auf der Kuppe eines Hügels und flog über den Lenker ab. Jo Shimoda, der direkt hinter ihm fuhr, musste ausweichen, kollidierte dabei mit einem anderen Kontrahenten, ging ebenfalls hart zu Boden und verletzte sich den linken Knöchel. Der Japaner musste ins Medical Center an der Strecke und verließ den Ort mit vergipstem linken Fuß auf Krücken. Zum LCQ konnte er natürlich nicht antreten. Eine genaue Untersuchung und Diagnose stehen derzeit noch aus.

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Gavin Towers fliegt in der ersten Runde über den Lenker ab
Gavin Towers fliegt in der ersten Runde über den Lenker ab
Foto: AMA
Gavin Towers fliegt in der ersten Runde über den Lenker ab
© AMA
Jo Shimoda flog in St. Louis heftig ab
Jo Shimoda flog in St. Louis heftig ab
Foto: AMA
Jo Shimoda flog in St. Louis heftig ab
© AMA
Jo Shimoda wird von der Strecke getragen
Jo Shimoda wird von der Strecke getragen
Foto: AMA
Jo Shimoda wird von der Strecke getragen
© AMA
Jo Schimoda verlässt das Medical Center auf Krücken
Jo Schimoda verlässt das Medical Center auf Krücken
Foto: AMA
Jo Schimoda verlässt das Medical Center auf Krücken
© AMA

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Cole Davies (Yamaha) gewann den Ostküsten-Vorlauf. Den Westküsten-Vorlauf konnte Haiden Deegan mit einem Start-Ziel-Sieg vor Max Vohland für sich entscheiden. Max Anstie beendete das Rennen auf Platz 7.

Haiden Deegan ist vorzeitig Champion

Den Holeshot zum East/West-Showdown zog Ostküsten-Tabellenführer Cole Davies (Yamaha). Der Neuseeländer führte das Rennen 6 Runden lang an. Deegan startete im Bereich der Top-5 und musste sich zunächst gegen Nate Thrasher (Yamaha) vorbeikämpfen. Nicholas Romano (Kawasaki) strauchelte in einer Rhythmussektion. Deegan war direkt hinter ihm und konnte dem Gestrauchelten gerade noch ausweichen. In der Folge schnappte er sich gleich noch Seth Hammaker (Kawasaki) und erreichte damit Platz 2. Binnen der folgenden 3 Runden konnte er die Lücke mit enorm hohen Kurvenspeed zum führenden Cole Davies schließen und zog in einer Rhythmussektion mit Entschlossenheit am Neuseeländer vorbei.

Damit war das Rennen entschieden. Deegan gewann das East/West-Showdown mit einem großen Abstand von 15,65 Sekunden vor Davies und Hammaker. Damit konnte 'Dangerboy' seinen Vorsprung in der Tabelle von 42 auf 57 Punkte ausbauen. Bei noch zwei verbleibenden Rennen, in denen maximal 50 Punkte zu vergeben sind, sicherte er sich in St. Louis vorzeitig den Titel in der Westküsten-Meisterschaft. Max Anstie beendete den Tag mit einer Runde Rückstand auf Platz 15 und fiel in der Tabelle auf Platz 3 zurück. Zweiter der Westküsten-Meisterschaften ist jetzt Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Levi Kitchen.

Das Podium des East/West-Showdowns in St. Louis
Das Podium des East/West-Showdowns in St. Louis
Foto: AMA
Das Podium des East/West-Showdowns in St. Louis
© AMA

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Am kommenden Wochenende geht es in Nashville mit dem 7. Lauf der Ostküstenmeisterschaften weiter.

Ergebnis East/West-Showdown St. Louis:

  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, West

  2. Cole Davies (USA), Yamaha, East

  3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, East

  4. Nate Thrasher (USA), Yamaha, East

  5. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, West

  6. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, East

  7. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, West

  8. Devin Simonson (USA), Yamaha, East

  9. Nicholas Romano (USA), Kawasaki, East

  10. Max Vohland (USA), Yamaha, West

West-Meisterschaftsstand nach Runde 8:

  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 190 Punkte

  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 133, (-57)

  3. Max Anstie (GBR), Yamaha, 130, (-60)

  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 127, (-63)

  5. Max Vohland (USA), Yamaha, 118, (-72)

  6. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107, (-83)

  7. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 97, (-93)

  8. Hunter Yoder (USA), Yamaha, 92, (-98)

  9. Parker Ross (USA), Yamaha, 74, (-116)

  10. Joshua Varize (USA), Kawasaki, 67, (-123)

East-Meisterschaftsstand nach Runde 6:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 136 Punkte

  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 125, (-11)

  3. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 103, (-33)

  4. Jo Shimoda (JPN), Honda, 100, (-36)

  5. Coty Schock (USA), Yamaha, 88, (-48)

  6. Devin Simonson (USA), Yamaha, 71, (-65)

  7. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 69, (-67)

  8. Pierce Brown (USA), Yamaha, 63, (-73)

  9. Henry Miller (USA), Kawasaki, 48, (-88)

  10. Derek Kelley (USA), Kawasaki, 48, (-88)

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Zeit

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Ken Roczen

Ken Roczen

Ken Roczen

Ken Roczen

94

23

21:43,672

55,337

25

02

Placeholder - Racer

Justin Cooper

Placeholder - Racer

Justin Cooper

32

23

+13,295

55,726

22

03

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

96

23

+19,629

56,537

20

04

Jorge Prado

Jorge Prado

Jorge Prado

Jorge Prado

26

23

+22,410

55,919

18

05

Placeholder - Racer

Cooper Webb

Placeholder - Racer

Cooper Webb

1

23

+23,868

56,564

17

06

Eli Tomac

Eli Tomac

Eli Tomac

Eli Tomac

3

23

+37,901

56,459

16

07

Placeholder - Racer

Joey Savatgy

Placeholder - Racer

Joey Savatgy

17

23

+42,605

57,097

15

08

Placeholder - Racer

Malcolm Stewart

Placeholder - Racer

Malcolm Stewart

27

23

+45,742

57,008

14

09

Placeholder - Racer

Garrett Marchbanks

Placeholder - Racer

Garrett Marchbanks

36

23

+59,973

57,244

13

10

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

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14

22

+1 Runde

58,357

12

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