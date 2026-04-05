Haiden Deegan (Yamaha) siegt und ist vorzeitig Westküsten-Champion
Mit einem souveränen Sieg beim East/West-Showdown von St. Louis sicherte sich Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan vorzeitig die US-Supercross-Meisterschaft an der Westküste.
Es ist das East/West-Showdown im 'Dome at America's Center' von St. Louis, das zweite von insgesamt 3 East/West-Showdown-Events der Saison 2026, bei dem die Fahrer der beiden Meisterschaften zusammen in einem Rennen gegeneinander antreten.
Haiden Deegan dominiert Qualifying
Westküsten-Überflieger Haiden Deegan (Yamaha) war bereits im Qualifying der Schnellste. 'Dangerboy' war knapp 0,9 Sekunden schneller als Seth Hammaker auf Platz 2. Max Anstie (Yamaha) hatte kein gutes Qualifying und war in seiner besten Runde 2,87 Sekunden langsamer als Spitzenreiter Deegan. Der Brite qualifizierte sich nur knapp auf Platz 18.
Kombiniertes Qualifying:
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 53.799
Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 54.683, (+0.884)
Jo Shimoda (JPN), Honda, 54.730, (+0.931)
Cole Davies (NZL), Yamaha, 54.736, (+0.937)
Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 55.146, (+1.347)
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 55.706, (+1.907)
Nate Thrasher (USA), Yamaha, 55.820, (+2.021)
Vorläufe: Jo Shimoda nach Crash am Fuß verletzt
Das Drama ereignete sich in der ersten Runde des Ostküstenvorlaufs: Gavin Towers (Honda) erwischte in der Rhythmussektion einen Sprung nicht, landete auf der Kuppe eines Hügels und flog über den Lenker ab. Jo Shimoda, der direkt hinter ihm fuhr, musste ausweichen, kollidierte dabei mit einem anderen Kontrahenten, ging ebenfalls hart zu Boden und verletzte sich den linken Knöchel. Der Japaner musste ins Medical Center an der Strecke und verließ den Ort mit vergipstem linken Fuß auf Krücken. Zum LCQ konnte er natürlich nicht antreten. Eine genaue Untersuchung und Diagnose stehen derzeit noch aus.
Cole Davies (Yamaha) gewann den Ostküsten-Vorlauf. Den Westküsten-Vorlauf konnte Haiden Deegan mit einem Start-Ziel-Sieg vor Max Vohland für sich entscheiden. Max Anstie beendete das Rennen auf Platz 7.
Haiden Deegan ist vorzeitig Champion
Den Holeshot zum East/West-Showdown zog Ostküsten-Tabellenführer Cole Davies (Yamaha). Der Neuseeländer führte das Rennen 6 Runden lang an. Deegan startete im Bereich der Top-5 und musste sich zunächst gegen Nate Thrasher (Yamaha) vorbeikämpfen. Nicholas Romano (Kawasaki) strauchelte in einer Rhythmussektion. Deegan war direkt hinter ihm und konnte dem Gestrauchelten gerade noch ausweichen. In der Folge schnappte er sich gleich noch Seth Hammaker (Kawasaki) und erreichte damit Platz 2. Binnen der folgenden 3 Runden konnte er die Lücke mit enorm hohen Kurvenspeed zum führenden Cole Davies schließen und zog in einer Rhythmussektion mit Entschlossenheit am Neuseeländer vorbei.
Damit war das Rennen entschieden. Deegan gewann das East/West-Showdown mit einem großen Abstand von 15,65 Sekunden vor Davies und Hammaker. Damit konnte 'Dangerboy' seinen Vorsprung in der Tabelle von 42 auf 57 Punkte ausbauen. Bei noch zwei verbleibenden Rennen, in denen maximal 50 Punkte zu vergeben sind, sicherte er sich in St. Louis vorzeitig den Titel in der Westküsten-Meisterschaft. Max Anstie beendete den Tag mit einer Runde Rückstand auf Platz 15 und fiel in der Tabelle auf Platz 3 zurück. Zweiter der Westküsten-Meisterschaften ist jetzt Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Levi Kitchen.
Am kommenden Wochenende geht es in Nashville mit dem 7. Lauf der Ostküstenmeisterschaften weiter.
Ergebnis East/West-Showdown St. Louis:
Haiden Deegan (USA), Yamaha, West
Cole Davies (USA), Yamaha, East
Seth Hammaker (USA), Kawasaki, East
Nate Thrasher (USA), Yamaha, East
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, West
Daxton Bennick (USA), Husqvarna, East
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, West
Devin Simonson (USA), Yamaha, East
Nicholas Romano (USA), Kawasaki, East
Max Vohland (USA), Yamaha, West
West-Meisterschaftsstand nach Runde 8:
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 190 Punkte
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 133, (-57)
Max Anstie (GBR), Yamaha, 130, (-60)
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 127, (-63)
Max Vohland (USA), Yamaha, 118, (-72)
Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107, (-83)
Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 97, (-93)
Hunter Yoder (USA), Yamaha, 92, (-98)
Parker Ross (USA), Yamaha, 74, (-116)
Joshua Varize (USA), Kawasaki, 67, (-123)
East-Meisterschaftsstand nach Runde 6:
Cole Davies (NZL), Yamaha, 136 Punkte
Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 125, (-11)
Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 103, (-33)
Jo Shimoda (JPN), Honda, 100, (-36)
Coty Schock (USA), Yamaha, 88, (-48)
Devin Simonson (USA), Yamaha, 71, (-65)
Nate Thrasher (USA), Yamaha, 69, (-67)
Pierce Brown (USA), Yamaha, 63, (-73)
Henry Miller (USA), Kawasaki, 48, (-88)
Derek Kelley (USA), Kawasaki, 48, (-88)
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