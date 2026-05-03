Haiden Deegan (Yamaha) gewinnt auch in Denver (Colorado)
Der schon vor dem Rennen als Champion feststehende Haiden Deegan (Yamaha) gewann den 9. Lauf der US-Westküsten-Meisterschaften in Denver (Colorado) vor Levi Kitchen (Kawasaki) und Ryder DiFrancesco.
Haiden Deegan gewann in Denver vor Levi Kitchen und Ryder DiFrancesco
Haiden Deegan gewann in Denver vor Levi Kitchen und Ryder DiFrancesco© AMA
9. Lauf der US-Westküstenmeisterschaften im 'Empower Field at Mile High' von Denver (Colorado). Die Titelentscheidung an der Westküste war bereits beim 8. Meisterschaftslauf in St. Louis zugunsten von Überflieger Haiden Deegan (Yamaha) gefallen. Für 'Dangerboy' war dieses Rennen also reine Formsache. Spannend blieb es im Kampf um die Podiumsplätze.
Qualifying Haiden Deegan war schon im Qualifying der Schnellste. Max Anstie (Yamaha), der weiterhin Chancen hat, die Saison auf dem Podium zu beenden, qualifizierte sich mit 0,7 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 4. Kombiniertes Zeittraining:
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 51.012
  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, +0.336
  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, +0.550
  4. Max Anstie (GB), Yamaha, +0.738
Vorläufe Anstie und Deegan gewannen die Vorläufe. Deegan musste sich in seinem Vorlauf erst gegen Josh Varize durchsetzen, hatte am Ende die bessere Gesamtfahrzeit und startete von Pole ins Finale.
Finale Haiden Deegan und Max Anstie lagen in der ersten Kurve gleichauf an der Spitze, aber Deegan konnte sich umgehend gegen Anstie durchsetzen, übernahm die Führung und konnte sich sofort vom Feld absetzen. Levi Kitchen (Kawasaki) musste sich in den ersten Runden mit Lux Turner (Yamaha) auseinandersetzen. Kitchen setzte sich durch und erreichte Platz 2, während Turner später auf Platz 6 zurückfiel.
Haiden Deegan kontrollierte das Feld souverän von der Spitze aus. Sobald ihm Kitchen etwas näher kam, reagierte er mit noch schnelleren Rundenzeiten. Der Champion gewann mit einem Vorsprung von 3,5 Sekunden vor Kitchen und Ryder DiFrancesco (Husqvarna). Max Anstie wurde mit 32 Sekunden Rückstand Vierter und büßte damit 2 Punkte gegenüber seinem direkten Kontrahenten DiFrancesco im Kampf um Gesamtrang 3 ein. Vor dem Saisonfinale hat der Brite auf Platz 3 nur noch einen Punkt Vorsprung gegenüber Ryder.
East/West-Showdown in Salt Lake City In der kommenden Woche findet das Saisonfinale in Salt Lake City als East/West-Showdown-Event statt. 250 West Denver:
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha
  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki
  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna
  4. Max Anstie (GB), Yamaha
  5. Kayden Minear (AUS), Yamaha
  6. Lux Turner (USA), Yamaha
  7. Hunter Yoder (USA), Yamaha
  8. Robbie Wageman (USA), Yamaha
  9. Joshua Varize (USA), Kawasaki
  10. Max Vohland (USA), Yamaha
West Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 10:
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 215
  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 155 (-60)
  3. Max Anstie (GB), Yamaha, 148 (-67)
  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 147 (-68)
  5. Max Vohland (USA), Yamaha, 130 (-85)
  6. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107 (-108)
  7. Hunter Yoder (USA), Yamaha, 107 (-108)
  8. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 106 (-109)
  9. Parker Ross (USA), Yamaha, 82 (-133)
  10. Joshua Varize (USA), Kawasaki, 80 (-135)
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Haiden Deegan
190
2
Levi Kitchen
133
3
Max Anstie
130
4
Ryder DiFrancesco
127
5
Maximus Vohland
118
6
Michael Mosiman
107
7
Cameron Mcadoo
97
8
Hunter Yoder
92
9
Parker Ross
74
10
Joshua Varize
67
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Lites West Events
  • Vergangen
    Saint Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Denver
    Empower Field at Mile High, USA
    02.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Salt Lake City
    Rice-Eccles Stadium, USA
    09.05.2026
    Zum Event
