Chance Hymas in San Diego: Wie konnte er diese heikle Situation abfangen?

Im Finale von San Diego meisterte HRC-Werksfahrer Chance Hymas eine brenzlige Situation, indem er während der Flugphase noch zweimal hochschaltete, um die Distanz des Sprungs zu erreichen.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites West

Chance Hymas
Chance Hymas
Foto: Honda
Chance Hymas
© Honda

Im Artikel erwähnt

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jo Shimoda ist Chance Hymas jetzt die Speerspitze von HRC in der US-Westküstenmeisterschaft. Nach Platz 2 beim Saisonauftakt in Anaheim lief in San Diego anfangs alles nach Plan. Mit Rang 4 im kombinierten Qualifying und Platz 3 im ersten Vorlauf startete er von einer guten Ausgangsposition ins Finale. Dort rangierte er zunächst auf dem vierten Platz und rückte nach dem Crash von Max Anstie auf dem dritten Platz hinter Haiden Deegan (Yamaha) und Cameron McAdoo (Kawasaki) vor.

'Seat Bounce' und 'Panic Rev'

In Runde 13 wollte er sich Michael Mosiman (Yamaha) schnappen, nahm einen Dreifachsprung mit einem «Seat Bounce», d.h. er nutzte das Ausfedern des Fahrwerks, um Höhe zu gewinnen. Er hatte beim Absprung jedoch zu wenig Schwung, um über alle 3 Kuppen zu kommen. Sein Vorderrad tauchte ab. In dieser Situation hilft nur ein «Panic Rev», also Vollgas, um dem Hinterrad maximales Drehmoment zu geben und das Heck abzusenken bzw. die Front zu heben. Was aber, wenn der Motor schon am Drehzahllimit ist? Hymas reagierte blitzschnell und schaltete während der Flugphase zweimal (!) hoch. Damit landete sein Vorderrad knapp hinter der letzten Kuppe. Als sein Hinterrad aufsetzte, hatte er durch das zweifache Hochschalten allerdings so viel Schwung und Vortrieb, dass er die folgende Rechtskehre nicht mehr anfahren konnte und krachte in die Streckenbegrenzung. Hymas kam mit dem Schrecken davon und fiel auf Rang 6 zurück. Wie er es aber schaffte, einen heftigen Abflug zu vermeiden, war meisterhaft. Im Video ist genau zu sehen, wie er während des Sprungs noch zweimal den Gang hochschaltet.

Chance Hymas rettete eine heikle Situation in San Diego
Chance Hymas rettete eine heikle Situation in San Diego
Foto: AMA
Chance Hymas rettete eine heikle Situation in San Diego
© AMA

Meisterschaft bleibt offen

In der Meisterschaft ist für Hymas trotz des Rückschlags weiterhin alles drin. Er fiel zwar in der Tabelle auf Rang 3 zurück, aber sein Rückstand zu Leader Haiden Deegan beträgt nur 5 Punkte.

Chance Hymas kam nach dem Zwischenfall von San Diego von der Strecke ab
Chance Hymas kam nach dem Zwischenfall von San Diego von der Strecke ab
Foto: AMA
Chance Hymas kam nach dem Zwischenfall von San Diego von der Strecke ab
© AMA

Ergebnis San Diego, 250 West:

  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha

  2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

  3. Michael Mosiman (USA), Yamaha

  4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

  5. Max Anstie (GB), Yamaha

  6. Chance Hymas (USA), Honda

  7. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna

  8. Max Vohland (USA), Yamaha

  9. Dilan Schwartz (USA), Yamaha

  10. Antony Bourdon (F), Kawasaki

Meisterschaftsstand West nach Runde 2:

  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 43

  2. Max Anstie (GB), Yamaha, 42, (-1)

  3. Chance Hymas (USA), Honda, 38, (-5)

  4. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 37, (-6)

  5. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 35, (-8)

  6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 34, (-9)

  7. Max Vohland (USA), Yamaha, 29, (-14)

  8. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 25, (-18)

  9. Avery Long (USA), KTM, 23, (-20)

  10. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 22, (-21)

