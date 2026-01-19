US-Supercross Lites West • Neu
Chance Hymas in San Diego: Wie konnte er diese heikle Situation abfangen?
Im Finale von San Diego meisterte HRC-Werksfahrer Chance Hymas eine brenzlige Situation, indem er während der Flugphase noch zweimal hochschaltete, um die Distanz des Sprungs zu erreichen.
Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jo Shimoda ist Chance Hymas jetzt die Speerspitze von HRC in der US-Westküstenmeisterschaft. Nach Platz 2 beim Saisonauftakt in Anaheim lief in San Diego anfangs alles nach Plan. Mit Rang 4 im kombinierten Qualifying und Platz 3 im ersten Vorlauf startete er von einer guten Ausgangsposition ins Finale. Dort rangierte er zunächst auf dem vierten Platz und rückte nach dem Crash von Max Anstie auf dem dritten Platz hinter Haiden Deegan (Yamaha) und Cameron McAdoo (Kawasaki) vor.
'Seat Bounce' und 'Panic Rev'
In Runde 13 wollte er sich Michael Mosiman (Yamaha) schnappen, nahm einen Dreifachsprung mit einem «Seat Bounce», d.h. er nutzte das Ausfedern des Fahrwerks, um Höhe zu gewinnen. Er hatte beim Absprung jedoch zu wenig Schwung, um über alle 3 Kuppen zu kommen. Sein Vorderrad tauchte ab. In dieser Situation hilft nur ein «Panic Rev», also Vollgas, um dem Hinterrad maximales Drehmoment zu geben und das Heck abzusenken bzw. die Front zu heben. Was aber, wenn der Motor schon am Drehzahllimit ist? Hymas reagierte blitzschnell und schaltete während der Flugphase zweimal (!) hoch. Damit landete sein Vorderrad knapp hinter der letzten Kuppe. Als sein Hinterrad aufsetzte, hatte er durch das zweifache Hochschalten allerdings so viel Schwung und Vortrieb, dass er die folgende Rechtskehre nicht mehr anfahren konnte und krachte in die Streckenbegrenzung. Hymas kam mit dem Schrecken davon und fiel auf Rang 6 zurück. Wie er es aber schaffte, einen heftigen Abflug zu vermeiden, war meisterhaft. Im Video ist genau zu sehen, wie er während des Sprungs noch zweimal den Gang hochschaltet.
Meisterschaft bleibt offen
In der Meisterschaft ist für Hymas trotz des Rückschlags weiterhin alles drin. Er fiel zwar in der Tabelle auf Rang 3 zurück, aber sein Rückstand zu Leader Haiden Deegan beträgt nur 5 Punkte.
Ergebnis San Diego, 250 West:
Haiden Deegan (USA), Yamaha
Cameron McAdoo (USA), Kawasaki
Michael Mosiman (USA), Yamaha
Levi Kitchen (USA), Kawasaki
Max Anstie (GB), Yamaha
Chance Hymas (USA), Honda
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna
Max Vohland (USA), Yamaha
Dilan Schwartz (USA), Yamaha
Antony Bourdon (F), Kawasaki
Meisterschaftsstand West nach Runde 2:
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 43
Max Anstie (GB), Yamaha, 42, (-1)
Chance Hymas (USA), Honda, 38, (-5)
Michael Mosiman (USA), Yamaha, 37, (-6)
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 35, (-8)
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 34, (-9)
Max Vohland (USA), Yamaha, 29, (-14)
Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 25, (-18)
Avery Long (USA), KTM, 23, (-20)
Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 22, (-21)
