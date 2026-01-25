Anaheim 2: Haiden Deegan (Yamaha) siegt, Dominique Thury (Yamaha) im Finale

3. Lauf der US-Westküstenmeisterschaften im Angel Stadium von Anaheim: Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) war im Qualifying der Schnellste und 'Dangerboy' gewann auch den Vorlauf, in dem er sich erneut gegen seinen britischen Team-Rivalen Max Anstie durchsetzte. Den ersten Vorlauf hatte HRC-Werksfahrer Chance Hymas gewonnen.

Chaos nach dem Start zum Finale

Nach dem Start zum Finale kam es zu einem Massencrash: Chance Hymas stürzte und riss Dilan Schwartz (Yamaha) und Carson Mumford (KTM) mit zu Boden. Hymas musste das Rennen angeschlagen aufgeben. In der ersten Runde kam es kurz danach zu einem weiteren Crash eines Favoriten: Kawasaki-Werksfahrer Levi Kitchen stürzte in einer Rhythmus-Passage und musste das Rennen ebenfalls aufgeben.

Holeshot Mosiman

Star Racing Yamaha-Werksfahrer Michael Mosiman zog den Holeshot zum Finale und führte das Rennen 11 Runden lang an. Haiden Deegan startete im Bereich der Top 4, kämpfte sich aber Schritt für Schritt nach vorne und setzte sich mit einem entschlossenen Manöver in der Linkskehre vor dem Zielsprung mit einem Blockpass gegen Mosiman durch und gewann den 3. Meisterschaftslauf mit einem Vorsprung von 8,5 Sekunden vor Mosiman und Ryder DiFrancesco (Husqvarna).

Thury in Führung beim Rennen seines Lebens

Für die 3 deutschen Piloten begann der Tag in Anaheim mit Platz 15 von Nico Koch (KTM), 16 von Dominique Thury (Yamaha) und 27 von Paul Bloy (GASGAS) durchwachsen. Im ersten Heat schrammte Thury auf Platz 10 knapp am direkten Finaleinzug vorbei. Nico Koch beendete den zweiten Vorlauf auf Rang 13 vor Paul Bloy auf 14. Damit mussten alle 3 deutschen Fahrer ins LCQ.

Im LCQ erwischte zunächst Nico Koch den besten Start und rangierte auf Rang 6 in aussichtsreicher Transferposition. Thury startete im Bereich von Platz 7, zeigte aber enormen Biss und kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne. Er überholte mehrere Fahrer und war besonders in der Sandsektion und in den Whoops stark. Auch TV-Co-Kommentator Ricky Carmichael zeigte sich überrascht von der Leistung Thurys. Obwohl sich der Schneeberger am Ende auf Platz 2 in sicherer Transferposition befand, wollte er mehr und griff nach dem Platz an der Sonne. Thury wollte den Sieg und er ging sogar in Führung, doch dieses Manöver ging beinahe schief, denn er setzte zu einem weiten Doppelsprung an, kam aber bei der Landung von der Strecke ab. Hinter ihm lauerten gleich 3 weitere Fahrer, die es noch ins Finale schaffen wollten. Thury kam gerade noch rechtzeitig auf die Strecke zurück und rettete den zweiten Platz und damit den sicheren Finaleinzug über die Ziellinie. Für Nico Koch auf Platz 7 und Paul Bloy auf Platz 15 war der Abend von Anaheim leider beendet. Auch der Däne Matti Joergensen (Honda) schaffte es mit Platz 4 ins Finale.

Dominique Thury ging im LCQ in Führung Foto: AMA Dominique Thury ging im LCQ in Führung © AMA

Nach seinem Husarenritt im LCQ fehlte Thury im Main Event etwas die Kraft. Bis zur Hälfte des Rennens rangierte er auf Platz 12, fiel dann am Ende aber noch auf Rang 15 zurück, womit er sich aber immerhin seine ersten 7 Punkte der Saison 2026 sichern konnte.

Haiden Deegan setzt sich in der Tabelle ab

Mit seinem zweiten Finalsieg in Folge konnte Haiden Deegan seine Tabellenführung deutlich auf 9 Punkte ausbauen. Max Anstie (Yamaha) beendete das Rennen in Anaheim auf dem 6. Platz und fiel damit in der Tabelle von Platz 2 auf Rang 3 zurück. Neuer Zweiter ist Michael Mosiman.

Am kommenden Wochenende geht es in Houston (Texas) mit dem ersten East/West Showdown der Saison 2026 weiter.

Ergebnis Anaheim 2, 250 West:

Haiden Deegan (USA), Yamaha Michael Mosiman (USA), Yamaha Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna Cameron McAdoo (USA), Kawasaki Max Vohland (USA), Yamaha Max Anstie (GB), Yamaha Hunter Yoder (USA), Yamaha Carson Mumford (USA), KTM Parker Ross (USA), Yamaha Joshua Varize (USA), Kawasaki

Ferner:

15. Dominique Thury (D), Yamaha

21. (DNF) Levi Kitchen (USA), Kawasaki

22. (DNF) Chance Hymas (USA), Honda

Meisterschaftsstand West nach Runde 3:

Haiden Deegan (USA), Yamaha, 68 Michael Mosiman (USA), Yamaha, 59 (-9) Max Anstie (GB), Yamaha, 58 (-10) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 55 (-13) Max Vohland (USA), Yamaha, 46 (-22) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 40 (-28) Chance Hymas (USA), Honda, 38 (-30) Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 36 (-32) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 35 (-33) Carson Mumford (USA), KTM, 33 (-35)

