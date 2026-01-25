Weiter zum Inhalt
Anaheim 2: Haiden Deegan (Yamaha) siegt, Dominique Thury (Yamaha) im Finale

Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) konnte sich mit dem Sieg zum 3. Lauf der US-Westküstenmeisterschaften in Anaheim in der Meisterschaft weiter absetzen. Dominique Thury erreichte das Finale.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites West

Haiden Deegan gewann Anaheim 2
Haiden Deegan gewann Anaheim 2
Foto: Yamaha
Haiden Deegan gewann Anaheim 2
© Yamaha

Im Artikel erwähnt

3. Lauf der US-Westküstenmeisterschaften im Angel Stadium von Anaheim: Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) war im Qualifying der Schnellste und 'Dangerboy' gewann auch den Vorlauf, in dem er sich erneut gegen seinen britischen Team-Rivalen Max Anstie durchsetzte. Den ersten Vorlauf hatte HRC-Werksfahrer Chance Hymas gewonnen.

Chaos nach dem Start zum Finale

Nach dem Start zum Finale kam es zu einem Massencrash: Chance Hymas stürzte und riss Dilan Schwartz (Yamaha) und Carson Mumford (KTM) mit zu Boden. Hymas musste das Rennen angeschlagen aufgeben. In der ersten Runde kam es kurz danach zu einem weiteren Crash eines Favoriten: Kawasaki-Werksfahrer Levi Kitchen stürzte in einer Rhythmus-Passage und musste das Rennen ebenfalls aufgeben.

Holeshot Mosiman

Star Racing Yamaha-Werksfahrer Michael Mosiman zog den Holeshot zum Finale und führte das Rennen 11 Runden lang an. Haiden Deegan startete im Bereich der Top 4, kämpfte sich aber Schritt für Schritt nach vorne und setzte sich mit einem entschlossenen Manöver in der Linkskehre vor dem Zielsprung mit einem Blockpass gegen Mosiman durch und gewann den 3. Meisterschaftslauf mit einem Vorsprung von 8,5 Sekunden vor Mosiman und Ryder DiFrancesco (Husqvarna).

Im Artikel erwähnt

Thury in Führung beim Rennen seines Lebens

Für die 3 deutschen Piloten begann der Tag in Anaheim mit Platz 15 von Nico Koch (KTM), 16 von Dominique Thury (Yamaha) und 27 von Paul Bloy (GASGAS) durchwachsen. Im ersten Heat schrammte Thury auf Platz 10 knapp am direkten Finaleinzug vorbei. Nico Koch beendete den zweiten Vorlauf auf Rang 13 vor Paul Bloy auf 14. Damit mussten alle 3 deutschen Fahrer ins LCQ.

Im LCQ erwischte zunächst Nico Koch den besten Start und rangierte auf Rang 6 in aussichtsreicher Transferposition. Thury startete im Bereich von Platz 7, zeigte aber enormen Biss und kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne. Er überholte mehrere Fahrer und war besonders in der Sandsektion und in den Whoops stark. Auch TV-Co-Kommentator Ricky Carmichael zeigte sich überrascht von der Leistung Thurys. Obwohl sich der Schneeberger am Ende auf Platz 2 in sicherer Transferposition befand, wollte er mehr und griff nach dem Platz an der Sonne. Thury wollte den Sieg und er ging sogar in Führung, doch dieses Manöver ging beinahe schief, denn er setzte zu einem weiten Doppelsprung an, kam aber bei der Landung von der Strecke ab. Hinter ihm lauerten gleich 3 weitere Fahrer, die es noch ins Finale schaffen wollten. Thury kam gerade noch rechtzeitig auf die Strecke zurück und rettete den zweiten Platz und damit den sicheren Finaleinzug über die Ziellinie. Für Nico Koch auf Platz 7 und Paul Bloy auf Platz 15 war der Abend von Anaheim leider beendet. Auch der Däne Matti Joergensen (Honda) schaffte es mit Platz 4 ins Finale.

Dominique Thury ging im LCQ in Führung
Dominique Thury ging im LCQ in Führung
Foto: AMA
Dominique Thury ging im LCQ in Führung
© AMA

Nach seinem Husarenritt im LCQ fehlte Thury im Main Event etwas die Kraft. Bis zur Hälfte des Rennens rangierte er auf Platz 12, fiel dann am Ende aber noch auf Rang 15 zurück, womit er sich aber immerhin seine ersten 7 Punkte der Saison 2026 sichern konnte.

Haiden Deegan setzt sich in der Tabelle ab

Mit seinem zweiten Finalsieg in Folge konnte Haiden Deegan seine Tabellenführung deutlich auf 9 Punkte ausbauen. Max Anstie (Yamaha) beendete das Rennen in Anaheim auf dem 6. Platz und fiel damit in der Tabelle von Platz 2 auf Rang 3 zurück. Neuer Zweiter ist Michael Mosiman.

Am kommenden Wochenende geht es in Houston (Texas) mit dem ersten East/West Showdown der Saison 2026 weiter.

Ergebnis Anaheim 2, 250 West:

  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha

  2. Michael Mosiman (USA), Yamaha

  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna

  4. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

  5. Max Vohland (USA), Yamaha

  6. Max Anstie (GB), Yamaha

  7. Hunter Yoder (USA), Yamaha

  8. Carson Mumford (USA), KTM

  9. Parker Ross (USA), Yamaha

  10. Joshua Varize (USA), Kawasaki

  • Ferner:

  • 15. Dominique Thury (D), Yamaha

  • 21. (DNF) Levi Kitchen (USA), Kawasaki

  • 22. (DNF) Chance Hymas (USA), Honda

Meisterschaftsstand West nach Runde 3:

  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 68

  2. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 59 (-9)

  3. Max Anstie (GB), Yamaha, 58 (-10)

  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 55 (-13)

  5. Max Vohland (USA), Yamaha, 46 (-22)

  6. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 40 (-28)

  7. Chance Hymas (USA), Honda, 38 (-30)

  8. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 36 (-32)

  9. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 35 (-33)

  10. Carson Mumford (USA), KTM, 33 (-35)

  • 22. Dominique Thury (D), Yamaha, 7, (-61)

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Haiden Deegan

43

2

Max Anstie

Max Anstie

42

3

Chance Hymas

38

4

Michael Mosiman

37

5

Ryder DiFrancesco

35

6

Levi Kitchen

34

7

Maximus Vohland

29

8

Dilan Schwartz

25

9

Avery Long

23

10

Cameron Mcadoo

22

Events

  • Vergangen

    San Diego

    Snapdragon Stadium, USA
    17.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Anaheim

    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Houston

    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Glendale

    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Seattle

    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event

