Anstie über den Zwischenfall mit Deegan: «So etwas hatte ich erwartet»

«Ich weiß doch, gegen wen ich hier fahre», erklärte Max Anstie mit britischem Understatement. Im 250er Finale von San Diego wurde er von seinem Star Racing Yamaha-Teamkollegen Haiden Deegan mit einem harten Blockpass vom Bike geholt. Anstie stürzte und fiel von Platz 1 auf 5 zurück. Deegan gewann und übernahm damit das Red Plate des Meisterschaftsführenden.

«Eigentlich hatte ich so etwas erwartet», meinte Anstie nach dem Rennen. «Es war klar, dass so etwas in dieser Art geschehen musste. Er rutschte in der Kehre weg und so kam es zur Kollision. Ich hoffe nur, dass er sich so eine Aktion beim nächsten Mal zweimal überlegt. Ich bin hier mit dem Red Plate gestartet und allein schon deshalb war klar, dass er hart attackieren würde. Ich war also darauf vorbereitet. Aber vielleicht habe ich ihn doch auch nicht ernst genug genommen.»

Aus dem Vorlauf gelernt

Im zweiten 250er Vorlauf war es bereits zu dem team-internen Duell zwischen Anstie und Deegan gekommen. Nachdem Anstie den Holeshot gezogen hatte, überholte Deegan den Briten in der 5. Runde. «Er nahm die Sprungkombination als 3+3+1 und konnte mich deshalb überholen. Ich habe das dann auch so übernommen und deshalb dachte ich mir, dass er mich an dieser Stelle nicht mehr knacken konnte.»

Max Anstie: «Ich lerne schnell»

«Wenn du aus einem ganz anderen Teil der Welt kommst, ist es besonders schwierig, hier in Amerika Fuß zu fassen», erklärte der Brite. «Ich war 9 Jahre lang in der WM unterwegs und bin in dieser Zeit kein einziges Supercross-Rennen gefahren. Jetzt starte ich hier gegen Teenager und Zwanzigjährige, aber ich bin noch lernfähig und habe in diesem Jahr alle Starts gewonnen. Das ist es ja gerade, was die 'young guns' wie Deegan so wütend macht. Aber schau dir Rafael Nadal (39), Cristiano Ronaldo (40), Roger Federer oder Lewis Hamilton an, der mit 41 noch die Reflexe hat, um in der Formel 1 zu bestehen.»

Haiden Deegan in San Diego Foto: Yamaha Haiden Deegan in San Diego © Yamaha

Aufstieg in die 450er Klasse

«In der 450er Klasse starten 15 Piloten, die in ihrer Karriere mindestens eine Meisterschaft gewonnen haben», antwortete Anstie auf die Frage, ob er einen Wechsel zu den 'Big Boys' plane. «Bevor ich die 250er Meisterschaft nicht gewonnen habe, gibt es für mich keinen Grund, in die 450er Klasse aufzusteigen. Ich muss noch lernen. Natürlich würde ich das eines Tages gern tun, aber ich muss erst die 250er Klasse gewinnen. Ich bin jetzt 32, aber ich fühle mich wie 22. Ich weiß nicht, was ich künftig machen werde. Jetzt und hier geht es erst einmal um diese eine Meisterschaft.»

Prognose für die WM

Am Ende wurde Anstie noch nach seiner Prognose für die Motocross-WM gefragt, in der er selbst 9 Jahre unterwegs war. «Dieses Jahr wird spannend. Herlings auf der Honda und Gajser mit der Yamaha. Ich denke, dass Coenen wieder sehr gut sein wird. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn Romain Febvre wieder sehr stark ist. Er bleibt im selben Team und auf demselben Motorrad. Sein Umfeld hat sich bewährt. Aber ich erkenne jetzt deutlich, dass Supercross und Motocross schon ganz andere Welten sind. Inzwischen kommt mir Supercross wie ein anderer Sport vor.»

