Max Anstie (Yamaha) gewinnt Saisonauftakt in Anaheim

Der 32-jährige britische FIM Supercross-Champion Max Anstie (Yamaha) gewann den Auftakt der US-Westküstenmeisterschaften in Anaheim (Kalifornien). Haiden Deegan (Yamaha) verfehlte das Podium.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites West

Max Anstie gewann in Anaheim vor Chance Hymas und Ryder DiFrancesco
Foto: AMA
© AMA

Auftakt der US Supercross-Westküsten-Meisterschaften im Angel Stadium von Anaheim: Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Levi Kitchen war im Qualifying der Schnellste, doch Haiden Deegan (Yamaha) war an seinem 20. Geburtstag nur eine Zehntelsekunde langsamer. Deegan gewann den ersten Vorlauf und sein britischer Star Racing Yamaha-Teamkollege Max Anstie gewann den zweiten Vorlauf.

Husqvarna-Werksfahrer Ryder DiFrancesco zog den Holeshot zum Finale, während Cameron McAdoo (Kawasaki) schon in der ersten Kurve zu Boden ging. Haiden Deegan musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorne kämpfen. Cameron McAdoo flog in einer Rhythmussektion heftig ab.

Nach der Hälfte des Rennens ging der 32-jährige Max Anstie an DiFrancesco vorbei und übernahm die Führung. Auch Chance Hymas (Honda) rückte von hinten nach. Max Anstie gewann das Finale von Anaheim mit einem Vorsprung von 6,7 Sekunden vor Chance Hymas und Ryder DiFrancesco. Haiden Deegan verfehlte auf Platz 4 das Podium. Max Anstie nannte diesen Sieg den bedeutendsten in seiner Karriere.

Dominique Thury beendete den ersten Vorlauf auf Rang 13. Nach Platz 6 im LCQ war für den Glücksritter aus Schneeberg der Tag beendet.

Der zweite Lauf der US-Westküsten-Meisterschaft findet am kommenden Wochenende in San Diego statt.

Ergebnis Anaheim 1, 250 West

  1. Max Anstie (GB), Yamaha

  2. Chance Hymas (USA), Honda

  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna

  4. Haiden Deegan (USA), Yamaha

  5. Michael Mosiman (USA), Yamaha

  6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

  7. Max Vohland (USA), Yamaha

  8. Hunter Yoder (USA), Yamaha

  9. Avery Long (USA), KTM

  10. Dilan Schwartz (USA), Yamaha

  12. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Runde 1:

  1. Max Anstie (GB), Yamaha, 25, (0)

  2. Chance Hymas (USA), Honda, 22, (-3)

  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 20, (-5)

  4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 18, (-7)

  5. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 17, (-8)

  6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 16, (-9)

  7. Max Vohland (USA), Yamaha, 15, (-10)

  8. Hunter Yoder (USA), Yamaha, 14, (-11)

  9. Avery Long (USA), KTM, 13, (-12)

  10. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 12, (-13)

