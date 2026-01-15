Weiter zum Inhalt
Nico Koch auf dem Weg nach Kalifornien, 3 deutsche Piloten in San Diego

Beim zweiten Lauf der US-Westküstenmeisterschaften am kommenden Wochenende in San Diego werden gleich 3 deutsche Fahrer am Startgatter stehen. Nico Koch und Paul Bloy starten für das Team CDF Racing.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites West

Nico Koch wird in den USA für das Team CDF Racing starten
Nico Koch wird in den USA für das Team CDF Racing starten
Foto: CDF Racing
Nico Koch wird in den USA für das Team CDF Racing starten
© CDF Racing

Eigentlich wollte Nico Koch am vergangenen Wochenende in Dortmund starten, um danach gleich ins Flugzeug in Richtung Kalifornien durchzustarten. Aber das Heimspiel in Deutschland fiel aus, denn Nico reiste schon erkältet an und entschied sich später gegen einen Start.

«Leider bin ich dieses Wochenende total erkältet, so dass ich den Tag vorzeitig beenden musste», erklärte Nico in den sozialen Medien. «Heute Vormittag habe ich es dann nochmal in den Trainings probiert, aber ich habe mich dazu entschieden, es für dieses Wochenende sein zu lassen. Am Montag geht es in den Flieger in Richtung USA und da will ich einfach zu 100% fit sein. Das ist das erste Rennen in meiner Karriere, welches ich aufgrund einer Erkältung absagen muss.»

3 deutsche Piloten in San Diego

In San Diego wird er gemeinsam mit seinem Landsmann Paul Bloy für das Team CDF Racing zum zweiten Lauf der US-Westküstenmeisterschaften antreten. Mit Nico Koch (KTM), Paul Bloy (GASGAS) und Dominique Thury (Yamaha) stehen am kommenden Wochenende dann gleich drei deutsche Piloten am 250er Gatter.

Unternehmer James Cole engagiert sich für Europäer

Inhaber von CDF Racing ist Poolbau-Unternehmer James Cole, der in den 1990er Jahren selbst Rennen fuhr. Seine Mission: Talente von jenseits des Atlantiks zu fördern. Mit Marco Fleissig hat er sogar einen weiteren Deutschen als Backup-Piloten engagiert.

