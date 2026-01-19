Weiter zum Inhalt
Nico Koch (KTM) über San Diego: «Hatte ziemlich viel Pech»
Crash im freien Training und im Vorlauf – Nico Koch hatte bei seinem ersten Rennen für das Team CDF Racing in San Diego ziemlich viel Pech und verpasste den Finaleinzug.
US-Supercross Lites West
Nico Koch in San DiegoNico Koch in San DiegoFoto: CDF racing
Nico Koch in San Diego© CDF racing
Das erste US-Rennen verlief für den deutschen CDF Racing-Piloten Nico Koch nicht nach Plan. Nach einem Crash im freien Training kollidierte er in der ersten Runde des Vorlaufs und fiel mit beschädigtem Motorrad aus.
Anfangs gutes Gefühl auf der Strecke «Ich hatte eigentlich den ganzen Tag über ein gutes Gefühl auf der Strecke», erklärte Nico nach dem Rennen. «Früh war der Kurs noch sehr nass. Ich habe einen Fehler gemacht und bin im freien Training gleich gut eingeschlagen. Das Zeittraining habe ich dann auf Platz 24 beendet, war aber nicht 100 % happy. Für den Vorlauf hatte ich Startplatz 12, was eine gute Ausgangsposition war. Leider bin ich aber schon in der zweiten Kurve mit jemandem zusammengekommen und dabei ist mir die Bremsleitung gerissen und am Hinterrad wurden Speichen herausgerissen. Somit war das Heatrace ein DNF. Im Hoffnungslauf hatte ich dann einen schlechten Start und bin nicht weiter nach vorne gekommen. Leider war es kein gutes Wochenende für mich. Ich habe mir den Start etwas anders vorgestellt. Nichtsdestotrotz war es toll, wieder dabei zu sein.»
Nico Koch stürzte schon im feien Training von San DiegoNico Koch stürzte schon im feien Training von San DiegoFoto: CDF Racing
Nico Koch stürzte schon im feien Training von San Diego© CDF Racing
