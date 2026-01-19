Nico Koch (KTM) über San Diego: «Hatte ziemlich viel Pech»

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Werbung
Das erste US-Rennen verlief für den deutschen CDF Racing-Piloten Nico Koch nicht nach Plan. Nach einem Crash im freien Training kollidierte er in der ersten Runde des Vorlaufs und fiel mit beschädigtem Motorrad aus.
Werbung
Werbung
Anfangs gutes Gefühl auf der Strecke «Ich hatte eigentlich den ganzen Tag über ein gutes Gefühl auf der Strecke», erklärte Nico nach dem Rennen. «Früh war der Kurs noch sehr nass. Ich habe einen Fehler gemacht und bin im freien Training gleich gut eingeschlagen. Das Zeittraining habe ich dann auf Platz 24 beendet, war aber nicht 100 % happy. Für den Vorlauf hatte ich Startplatz 12, was eine gute Ausgangsposition war. Leider bin ich aber schon in der zweiten Kurve mit jemandem zusammengekommen und dabei ist mir die Bremsleitung gerissen und am Hinterrad wurden Speichen herausgerissen. Somit war das Heatrace ein DNF. Im Hoffnungslauf hatte ich dann einen schlechten Start und bin nicht weiter nach vorne gekommen. Leider war es kein gutes Wochenende für mich. Ich habe mir den Start etwas anders vorgestellt. Nichtsdestotrotz war es toll, wieder dabei zu sein.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach