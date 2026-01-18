Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. US Cross
  4. /
  5. US-Supercross Lites West
  6. /
  7. News
Werbung
San Diego: Haiden Deegan (Yamaha) gewinnt, deutsche Piloten nicht im Finale
Titelverteidiger Haiden Deegan (Yamaha) gewann in San Diego den zweiten Lauf der US-Lites-Westküsten-Meisterschaften im Supercross. Die deutschen Piloten verfehlten den Finaleinzug.
US-Supercross Lites West
Haiden Deegan gewann den 2. Lauf der Westküstenmeisterschaften in San DiegoHaiden Deegan gewann den 2. Lauf der Westküstenmeisterschaften in San DiegoFoto: Yamaha
Haiden Deegan gewann den 2. Lauf der Westküstenmeisterschaften in San Diego© Yamaha
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
2. Lauf der US-Westküstenmeisterschaften in San Diego: Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan war mit einer Rundenzeit von 52,9 Sekunden der schnellste Qualifier. Die drei deutschen Piloten qualifizierten sich auf den Rängen 19 (Dominique Thury), 24 (Nico Koch) und 27 (Paul Bloy).
Werbung
Werbung
Den ersten Vorlauf gewann Max Vohland (Yamaha). Nico Koch (KTM) musste nach Platz 19 sein Glück im LCQ versuchen. Den zweiten Vorlauf entschied Haiden Deegan vor seinen beiden Teamkollegen Max Anstie und Michael Mosiman für sich. Paul Bloy (GASGAS) beendete dieses Rennen auf Platz 12 und Dominique Thury (Yamaha) auf Platz 19. Damit mussten auch sie ins LCQ, in dem sich aber nur noch zwei Fahrer für das Finale qualifizieren können. Thury wurde im Last Chance Qualifying Zehnter, Koch beendete das Rennen auf Rang 15 und auch für Paul Bloy war der Arbeitstag auf Platz 20 zu Ende. Tabellenführer Max Anstie zog den Holeshot zum Finale, während Levi Kitchen (Kawasaki) in der ersten Kurve stürzte und das Feld danach von hinten aufrollen musste. Anstie führte das Rennen 6 Runden lang an, bevor Haiden Deegan von hinten nachrückte und seinen britischen Teamkollegen mit einem Blockpass in einer Linkskehre unsanft vom Bike holte. Anstie fiel durch diesen Sturz auf Platz 5 zurück. 'Dangerboy' Deegan entschuldigte sich später für die harte Attacke gegen Anstie.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Max Anstie stürzte in San Diego nach einer Kollision mit Haiden DeeganMax Anstie stürzte in San Diego nach einer Kollision mit Haiden DeeganFoto: AMA
Max Anstie stürzte in San Diego nach einer Kollision mit Haiden Deegan© AMA
Werbung
Werbung
Haiden Deegan gewann schließlich das Finale mit einem Vorsprung von 7,6 Sekunden vor Cameron McAdoo (Kawasaki) und Michael Mosiman (Yamaha). Kitchen fuhr nach seinem Startcrash noch bis auf Platz 4 nach vorne. Max Anstie wurde Fünfter und musste seine Tabellenführung damit an Haiden Deegan abgeben. Anstie rangiert mit einem Punkt Rückstand auf Platz 2. HRC-Werksfahrer Chance Hymas haderte mit einigen Problemen, kam von der Strecke ab und beendete das Finale auf Platz 6. Hymas fiel damit in der Tabelle von Platz 2 auf Rang 3 zurück.
Am kommenden Wochenende gastiert die Westküstenmeisterschaft erneut im Angel Stadium von Anaheim zu ihrem dritten Lauf.
Ergebnis San Diego, 250 West
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha
  2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki
  3. Michael Mosiman (USA), Yamaha
  4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki
  5. Max Anstie (GB), Yamaha
  6. Chance Hymas (USA), Honda
  7. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna
  8. Max Vohland (USA), Yamaha
  9. Dilan Schwartz (USA), Yamaha
  10. Antony Bourdon (F), Kawasaki
Meisterschaftsstand West nach Runde 2:
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 43
  2. Max Anstie (GB), Yamaha, 42, (-1)
  3. Chance Hymas (USA), Honda, 38, (-5)
  4. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 37, (-6)
  5. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 35, (-8)
  6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 34, (-9)
  7. Max Vohland (USA), Yamaha, 29, (-14)
  8. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 25, (-18)
  9. Avery Long (USA), KTM, 23, (-20)
  10. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 22, (-21)
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • US-Supercross Lites West
US Cross NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM