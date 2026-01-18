San Diego: Haiden Deegan (Yamaha) gewinnt, deutsche Piloten nicht im Finale

Haiden Deegan (USA), Yamaha Cameron McAdoo (USA), Kawasaki Michael Mosiman (USA), Yamaha Levi Kitchen (USA), Kawasaki Max Anstie (GB), Yamaha Chance Hymas (USA), Honda Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna Max Vohland (USA), Yamaha Dilan Schwartz (USA), Yamaha Antony Bourdon (F), Kawasaki Haiden Deegan (USA), Yamaha, 43 Max Anstie (GB), Yamaha, 42, (-1) Chance Hymas (USA), Honda, 38, (-5) Michael Mosiman (USA), Yamaha, 37, (-6) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 35, (-8) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 34, (-9) Max Vohland (USA), Yamaha, 29, (-14) Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 25, (-18) Avery Long (USA), KTM, 23, (-20) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 22, (-21)