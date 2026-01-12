Anaheim-Sieger Max Anstie (Yamaha): «Das war ein Kindheitstraum»

Max Anstie war auch in der Vergangenheit immer für eine Überraschung gut. Seine Markenzeichen waren enormer Speed gepaart mit einer beeindruckend konstanten Inkonsistenz. So jedenfalls war es in der Vergangenheit. Seit seinen Erfolgen in der WSX hat sich das aber geändert. Trotzdem bleibt es ein Unterschied, ob man eine WSX gewinnt oder die prestigeträchtigste Serie der Welt. Am vergangenen Samstag ist Max Anstie in Anaheim nicht nur gegen Shane McElrath oder Coty Schock angetreten, sondern gegen Kontrahenten wie Haiden Deegan, Levi Kitchen, Cameron McAdoo, Michael Mosiman oder Chance Hymas – um nur einige zu nennen. M.a.W.: Die US-Supercross-Meisterschaften sind noch einmal ein ganz anderes Level als die WSX und deshalb ist dieser Erfolg etwas Besonderes. Ausnahmslos keiner der Experten hatte den 32-jährigen Briten in seinen Prognosen auf dem Zettel. Vielleicht erwartete jemand mal ein Podium, aber niemand einen Sieg. Weltweit, aber besonders in den USA, erschienen in den letzten Tagen und Wochen stundenlange Podcasts, in denen endlos viel über die Protagonisten orakelt wurde und es ging dabei höchstens um die Frage, wer hinter Deegan vielleicht einmal Zweiter werden könnte. Anstie galt ohnehin als viel zu alt für die 250er Klasse. Der Brite antwortete auf der Strecke. Holeshot und Sieg im Vorlauf, Holeshot und Sieg im Finale.

Werbung

Werbung

Inspiration für die Jugend

«Weißt du, als ich noch ein Kind war, 7, 8 oder 9 Jahre alt, dachte ich, dass dies alles so weit weg ist. Ich hätte niemals gedacht, dass ich es jemals tun würde. Als ich auf dem Podium stand, dachte ich: Das kann eine Inspiration für diese Kinder sein. Ich komme aus England, ich bin weit weg von hier und jetzt habe ich es geschafft, hier zu gewinnen.»

Mit 32 Jahren zu alt für diese Klasse?

«Ich bin 32 Jahre alt. Die Leute fahren heute mit 16 Jahren oder noch jünger. Ich wäre vielleicht in diesem Alter auch gerne in dieser Position gewesen. Aber aus Großbritannien zu kommen, war etwas Besonderes. Ich denke, das hier war der beste Sieg in meiner Karriere. Bisher war es das MXoN in Matterley Basin 2017 [Anm.: Max Anstie gewann als MX2-Pilot beide Rennen und wurde mit dem Team GB Dritter]. Es war großartig vor den heimischen Fans, aber das hier ist auf eine andere Art etwas Besonderes. Ich erinnere mich, als ich 2020 nach Amerika kam, nachdem ich neun Jahre lang WM gefahren bin: Anfangs ging es nur darum, es überhaupt ins Abendprogramm zu schaffen, später dann, sich fürs Finale zu qualifizieren. Fünf Jahre später stehen wir nun also hier und ich stehe auf dem obersten Treppchen mit dem besten 250er Team im Fahrerlager. Es ist unwirklich und ich bin sehr, sehr dankbar für alles.»

Werbung

Werbung