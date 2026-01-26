Weiter zum Inhalt
Chance Hymas (Honda) wieder verletzt: Schulterluxation-Aus

Bei seinem Crash in der ersten Kurve im Angel Stadium von Anaheim renkte sich HRC-Werksfahrer Chance Hymas die linke Schulter aus und wird voraussichtlich 3 Runden pausieren müssen.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites West

Chance Hymas
Chance Hymas
Foto: Honda
Chance Hymas
© Honda

HRC-Werksfahrer Chance Hymas schien in dieser Saison einer der Kandidaten zu sein, der das Potenzial hatte, Titelverteidiger und Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) herausfordern zu können. Nach 2 Meisterschaftsrunden rangierte er auf Platz 3 der Westküsten-Meisterschaften.

In der ersten Kurve kam es in Anaheim zum Crash
In der ersten Kurve kam es in Anaheim zum Crash
Foto: Ama
In der ersten Kurve kam es in Anaheim zum Crash
© Ama

Verletzung nach unverschuldetem Crash

Hymas gewann den ersten 250er Vorlauf von Anaheim 2 und brachte sich damit in eine ausgezeichnete Ausgangsposition fürs Finale, doch schon in der ersten Kurve wurde er von einem neben ihm gestürzten Fahrer zu Boden gerissen und fuhr mit sichtlichen Problemen im Schulter- und Armbereich aus der Halle. Hymas versuchte, den Sturz mit der Hand abzufangen und kugelte sich dabei die linke Schulter aus.

3 Wochen Ausfall erwartet

Seine Schulter wurde von der Medical Crew vor Ort wieder eingerenkt. Am Sonntag nach dem Rennen unterzog er sich in Südkalifornien einer MRT-Untersuchung. Das Team erwartet, dass Hymas die kommenden 3 Rennen aussitzen muss.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Haiden Deegan

68

2

Michael Mosiman

59

3

Max Anstie

Max Anstie

58

4

Ryder DiFrancesco

55

5

Maximus Vohland

46

6

Cameron Mcadoo

40

7

Chance Hymas

38

8

Dilan Schwartz

36

9

Levi Kitchen

35

10

Carson Mumford

33

Events

Alle US-Supercross Lites West Events

  • Vergangen

    San Diego

    Snapdragon Stadium, USA
    17.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Anaheim

    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Houston

    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Glendale

    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Seattle

    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event

