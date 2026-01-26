Chance Hymas (Honda) wieder verletzt: Schulterluxation-Aus
Bei seinem Crash in der ersten Kurve im Angel Stadium von Anaheim renkte sich HRC-Werksfahrer Chance Hymas die linke Schulter aus und wird voraussichtlich 3 Runden pausieren müssen.
HRC-Werksfahrer Chance Hymas schien in dieser Saison einer der Kandidaten zu sein, der das Potenzial hatte, Titelverteidiger und Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) herausfordern zu können. Nach 2 Meisterschaftsrunden rangierte er auf Platz 3 der Westküsten-Meisterschaften.
Verletzung nach unverschuldetem Crash
Hymas gewann den ersten 250er Vorlauf von Anaheim 2 und brachte sich damit in eine ausgezeichnete Ausgangsposition fürs Finale, doch schon in der ersten Kurve wurde er von einem neben ihm gestürzten Fahrer zu Boden gerissen und fuhr mit sichtlichen Problemen im Schulter- und Armbereich aus der Halle. Hymas versuchte, den Sturz mit der Hand abzufangen und kugelte sich dabei die linke Schulter aus.
3 Wochen Ausfall erwartet
Seine Schulter wurde von der Medical Crew vor Ort wieder eingerenkt. Am Sonntag nach dem Rennen unterzog er sich in Südkalifornien einer MRT-Untersuchung. Das Team erwartet, dass Hymas die kommenden 3 Rennen aussitzen muss.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach