Chance Hymas (Honda) wieder verletzt: Schulterluxation-Aus

HRC-Werksfahrer Chance Hymas schien in dieser Saison einer der Kandidaten zu sein, der das Potenzial hatte, Titelverteidiger und Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) herausfordern zu können. Nach 2 Meisterschaftsrunden rangierte er auf Platz 3 der Westküsten-Meisterschaften.

Hymas gewann den ersten 250er Vorlauf von Anaheim 2 und brachte sich damit in eine ausgezeichnete Ausgangsposition fürs Finale, doch schon in der ersten Kurve wurde er von einem neben ihm gestürzten Fahrer zu Boden gerissen und fuhr mit sichtlichen Problemen im Schulter- und Armbereich aus der Halle. Hymas versuchte, den Sturz mit der Hand abzufangen und kugelte sich dabei die linke Schulter aus.