Dominique Thury (Yamaha): Plötzlich mit dem 'Leader Light' unterwegs

Der deutsche Glücksritter Dominique Thury (Yamaha) ging im Hoffnungslauf von Anaheim 2 in Führung und holte im Finale 7 Punkte in der hart umkämpften Westküsten-Meisterschaft im US-Supercross.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites West

Dominique Thury erreichte in Anaheim das Finale
Dominique Thury erreichte in Anaheim das Finale
Foto: Yamaha
Dominique Thury erreichte in Anaheim das Finale
© Yamaha

Mit Platz 10 im ersten Vorlauf von Anaheim 2 verpasste Dominique Thury (Yamaha) nur um einen Platz den direkten Finaleinzug. Entsprechend motiviert startete der Glücksritter aus Schneeberg, der auf eigene Faust in den USA an den Start geht, in den Hoffnungslauf, in dem die letzten 4 Finalteilnehmer ermittelt werden.

Entschlossen und siegeshungrig

Obwohl Thury nur auf Platz 7 startete, zeigte er im LCQ enormen Kampfgeist und arbeitete sich stringent nach vorne. Besonders in der Sandsektion und in den Whoops machte er immer wieder Boden gut und zeigte mehrere clevere Überholmanöver: Hinterschneiden, Außenlinien, Innenlinien. Thury war in Bestform und erreichte die Top-4 der Transferplätze. Doch das reichte dem Schneeberger nicht. Er überholte weiter und erreichte den Spitzenreiter Crockett Myers (Suzuki), den er auch noch überholte und in Führung ging. Erstmals in der Karriere von Thury leuchteten die grünen 'Leader Lights' an seinen Gabelholmen auf – wie verrückt war das denn?

Erstmals leuchteten die grünen 'Leader Lights' an seinen Gabelholmen – wie verrückt war das denn?

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Am Ende wollte es Thury wissen und unbedingt den Sieg nach Hause bringen, doch er kam von der Strecke ab und schaffte es gerade noch rechtzeitig vor dem Rest des Feldes. Mit Platz 2 stand Thury erstmals in diesem Jahr im Finale.

Dominique Thury war in Anaheim mit den grünen 'Leader Lights' unterwegs
Dominique Thury war in Anaheim mit den grünen 'Leader Lights' unterwegs
Foto: AMA
Dominique Thury war in Anaheim mit den grünen 'Leader Lights' unterwegs
© AMA

Technisch anspruchsvolle Strecke

«Anaheim 2 war großartig», freute sich der Deutsche. «Ich habe mich gut gefühlt und war froh, dass die Strecke so tiefe Spurrillen hatte und technisch anspruchsvoll war.» In dieser Saison haben die Streckenbegrenzungen (Tuff Blocks) einen dreieckigen Querschnitt. Die Fahrer bleiben im Falle einer Kollision nicht so schnell mit den Fußrasten hängen, was die Sicherheit verbessert. «Ich war froh, dass es dieses Jahr diese neuen Tuff Blocks gibt», erklärt Thury. «Die haben mir im LCQ echt den Hintern gerettet.»

Die neuen Tuffblocks haben mir den Hintern gerettet.

Dominique Thury

«Leider bin ich im Main Event wieder auf einem Tuff Block gelandet, doch diesmal konnte ich es nicht abfangen. Ich bin auf Platz 12 liegend gestürzt und am Ende 15. geworden. Trotzdem war es ein richtig guter Tag auf einer schönen Strecke. Meine Starts brauchen noch etwas Arbeit, aber abgesehen davon fühle ich mich besser als je zuvor auf dem Bike. Ich bin zufrieden damit, wo ich mental in diesem Jahr stehe. Das war etwas, womit ich früher immer Probleme hatte. Genau das macht den größten Unterschied.»

Thury sieht in diesem LCQ extrem gut aus

Ricky Carmichael

Auf Platz 15 holte Thury 7 Meisterschaftspunkte und rangiert nach 3 absolvierten Events auf dem 22. Platz der Tabelle.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Haiden Deegan

43

2

Max Anstie

Max Anstie

42

3

Chance Hymas

38

4

Michael Mosiman

37

5

Ryder DiFrancesco

35

6

Levi Kitchen

34

7

Maximus Vohland

29

8

Dilan Schwartz

25

9

Avery Long

23

10

Cameron Mcadoo

22

Events

Alle US-Supercross Lites West Events

  • Vergangen

    San Diego

    Snapdragon Stadium, USA
    17.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Anaheim

    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Houston

    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Glendale

    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Seattle

    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    San Diego

    Snapdragon Stadium, USA
    17.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Anaheim

    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Houston

    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Glendale

    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Seattle

    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event

