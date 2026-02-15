Haiden Deegan (Yamaha) siegt auch in Seattle, Nico Koch (KTM) im Finale

6. Lauf der US Westküsten-Meisterschaften im Lumen Field von Seattle: Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) brannte im Qualifying die schnellste Rundenzeit in den Boden und war mit 49,414 Sekunden sogar schneller als Jorge Prado in der 450er Klasse.

Nico Koch qualifiziert sich auf Platz 7

Der Braunschweiger Nico Koch, der für das amerikanische CDF Racing Team startet, zeigte schon mit Platz 7 im kombinierten Qualifying, dass ihm die schwierigen Bedingungen mit den tief ausgefahrenen Spurrinnen in Seattle gut liegen. Kochs Teamkollege Paul Bloy, der nach seinem heftigen Abflug in Glendale vor einer Woche angeschlagen an den Start ging, beendete die kombinierte Wertung des Qualifyings auf Platz 29. Dominique Thury (Yamaha) war in Seattle nicht am Start.

Vorläufe: Kitchen und Deegan vorn

Bereits in den Vorläufen deutete sich an, dass Haiden Deegan (Yamaha) und Levi Kitchen (Kawasaki) die Top-Favoriten für das Finale werden. Die beiden deutschen Piloten starteten im zweiten Heatrace und Nico Koch rangierte in der 3. Runde auf Platz 9 und war damit auf Finalkurs, doch nach einer Kollision mit einem anderen Fahrer stürzte er und fiel zunächst auf Platz 17 zurück. Nico beendete das Rennen auf Platz 16. Paul Bloy (GASGAS) kam auf Rang 13 über die Ziellinie. Damit mussten beide deutschen Fahrer wieder in den Hoffnungslauf.

LCQ: Nico Koch mit Entschlossenheit endlich im Finale

Nachdem Nico Koch in diesem Jahr mehrfach den möglichen Finaleinzug äußerst knapp verfehlt hatte, qualifizierte er sich in Seattle mit einer kämpferisch starken Leistung im LCQ. Zunächst erwischte Nico keinen guten Start und musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorne kämpfen. Er überholte 5 Fahrer innerhalb von 3 Runden und war damit einer der 'hard charger' in diesem Rennen. Mit Platz 3 im LCQ stand Koch erstmals in dieser Saison im Finale.

Paul Bloy startete nicht gut und musste sich von der letzten Position nach vorne kämpfen. Er konnte immerhin in diesem Rennen von Platz 18 auf 13 nach vorne fahren, verfehlte aber damit den Finaleinzug der Top-4.

Finale: Krimi zwischen Deegan und Kitchen

Zunächst zog der britische Star Racing Yamaha-Pilot Max Anstie den Holeshot, doch sein Teamkollege 'dangerboy' Deegan ließ mit seiner Attacke nicht lange auf sich warten und übernahm in der 3. Runde die Führung. Lokalmatador Levi Kitchen hatte keinen guten Start und musste sich von Platz 7 aus nach vorne kämpfen. Nach 4 Runden hatte er Platz 2 erreicht und was folgte war ein Renn-Krimi mit ungezählten Überholmanövern und Blockpässen. Besonders in der Endphase schenkten sich die beiden Kampfhähne keinen Meter. Schließlich war es Haiden Deegan, der das Finale mit einem knappen Vorsprung von 1,5 Sekunden vor Levi Kitchen gewinnen konnte. Max Anstie war auf Platz 3 'best of the rest', allerdings mit einem beachtlichen Rückstand von einer halben Minute.

Mit seinem 5. Saisonsieg in Folge konnte Titelverteidiger Haiden Deegan seinen Vorsprung an der Tabellenspitze von 27 auf 35 Punkte ausbauen. Levi Kitchen verbesserte sich von Tabellenrang 6 auf 5 und Max Anstie rückte von Tabellenplatz 4 wieder auf Rang 2 nach vorne.

Levi Kitchen in Seattle Foto: AMA Levi Kitchen in Seattle © AMA

Nico Koch musste im Finale das Feld von ganz hinten aufrollen und fuhr in diesem Rennen von Platz 22 noch bis auf Rang 17 nach vorne, womit er sich seine ersten Punkte der Saison 2026 sicherte. In der Tabelle rangiert Koch damit auf Platz 27.

Kommende Woche beginnen die Ostküsten-Meisterschaften

Die Westküsten-Piloten haben jetzt eine Pause bis zum 21. März, wenn in Birmingham (Alabama) das erste East/West Showdown ausgetragen wird. In der kommenden Woche beginnen in Arlington die 250 ccm Ostküsten-Meisterschaften. Am 4. April wird es in St. Louis ein weiteres East/West Showdown Event geben und am 9. Mai starten beide Serien im Finale von Salt Lake City.

Ergebnis Seattle, 250 West

Haiden Deegan (USA), Yamaha Levi Kitchen (USA), Kawasaki Max Anstie (GB), Yamaha Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna Cameron McAdoo (USA), Kawasaki Michael Mosiman (USA), Yamaha Maximus Vohland (USA), Yamaha Hunter Yoder (USA), Yamaha Parker Ross (USA), Yamaha Carson Mumford (USA), KTM

ferner: 17. Nico Koch (D), KTM

Meisterschaftsstand West nach Runde 6:

Haiden Deegan (USA), Yamaha, 143 Max Anstie (GB), Yamaha, 108 (-35) Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107 (-36) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 107 (-36) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 101 (-42) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 97 (-46) Maximus Vohland (USA), Yamaha, 92 (-51) Hunter Yoder (USA), Yamaha, 74 (-69) Parker Ross (USA), Yamaha, 70 (-73) Carson Mumford (USA), KTM, 60 (-83)