Nico Koch (KTM): In Glendale Finalqualifikation wieder knapp verfehlt

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
«Glendale war die Heimrunde des Teams. Es war ein riesengroßes Stadium mit einer großen und extrem schnellen Strecke mit steilen Sprüngen. Das hat das Ganze sehr anspruchsvoll gemacht. Mein Gefühl war aber gut. Das Zeittraining beendete ich auf Platz 21. Damit war ich zufrieden. Im Heat Race hatte ich einen guten Start und ich habe versucht, von Anfang an vorne mit zu pushen. Nach 3 oder 4 Runden bin ich gut in den Rennfluss gekommen. Am Ende war es dann Platz 10, knapp an der direkten Qualifikation vorbei.»
Werbung
Werbung
Leider ist mir beim Reinziehen des Starthakens die Bremsleitung geplatzt.Nico Koch
Fazit: «In Seattle geben wir noch einmal alles» «Trotzdem war es ein gutes Rennen, ich war happy.» Im LCQ qualifizieren sich die Top-4 für die Finals, aber dazu kam es für Nico nicht. «Ich bin zum LCQ ans Startgatter gerollt und leider ist mir beim Reinziehen des Starthakens die Bremsleitung geplatzt, sodass ich keinen Bremsdruck mehr hatte. Das war also ein vorzeitiges DNF. Dafür haben uns ein bisschen die Worte gefehlt, aber wir geben nicht auf. Nächste Woche in Seattle, letzte Runde, geben wir nochmal alles.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach