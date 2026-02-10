Weiter zum Inhalt
Nico Koch (KTM): In Glendale Finalqualifikation wieder knapp verfehlt
Nach Platz 21 im kombinierten Qualifying und Platz 10 im Heat Race verfehlte Nico Koch in Glendale, 5. Lauf der US-Westküsten-Meisterschaften, den Finaleinzug knapp. Vor dem LCQ kam ein Defekt hinzu.
US-Supercross Lites West
Nico Koch verfehlte in Glendale den Finaleinzug knapp
Nico Koch verfehlte in Glendale den Finaleinzug knapp© copyright free
«Glendale war die Heimrunde des Teams. Es war ein riesengroßes Stadium mit einer großen und extrem schnellen Strecke mit steilen Sprüngen. Das hat das Ganze sehr anspruchsvoll gemacht. Mein Gefühl war aber gut. Das Zeittraining beendete ich auf Platz 21. Damit war ich zufrieden. Im Heat Race hatte ich einen guten Start und ich habe versucht, von Anfang an vorne mit zu pushen. Nach 3 oder 4 Runden bin ich gut in den Rennfluss gekommen. Am Ende war es dann Platz 10, knapp an der direkten Qualifikation vorbei.»
Leider ist mir beim Reinziehen des Starthakens die Bremsleitung geplatzt.Nico Koch
Nico Koch in Glendale
Nico Koch in Glendale© copyright free
Fazit: «In Seattle geben wir noch einmal alles» «Trotzdem war es ein gutes Rennen, ich war happy.» Im LCQ qualifizieren sich die Top-4 für die Finals, aber dazu kam es für Nico nicht. «Ich bin zum LCQ ans Startgatter gerollt und leider ist mir beim Reinziehen des Starthakens die Bremsleitung geplatzt, sodass ich keinen Bremsdruck mehr hatte. Das war also ein vorzeitiges DNF. Dafür haben uns ein bisschen die Worte gefehlt, aber wir geben nicht auf. Nächste Woche in Seattle, letzte Runde, geben wir nochmal alles.»
Themen
  • US-Supercross Lites West
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Haiden Deegan
118
2
Michael Mosiman
91
3
Ryder DiFrancesco
89
4
Max Anstie
88
5
Cameron Mcadoo
80
6
Levi Kitchen
79
7
Maximus Vohland
77
8
Hunter Yoder
60
9
Parker Ross
57
10
Avery Long
49
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Lites West Events
  • Vergangen
    Houston
    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
  • Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
  • Saint Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
