Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US Cross

  4. /

  5. US-Supercross Lites West

  6. /

  7. News

Werbung

Nico Koch (KTM) über das Triple Crown Event von Houston (Texas)

Die direkte Qualifikation für die Finals verfehlte Nico Koch (KTM) beim Triple Crown Event von Houston nur knapp. Im Hoffnungslauf kollidierte er ausgerechnet mit seinem Teamkollegen Paul Bloy.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites West

Nico Koch verfehlte in Houston den direkten Finaleinzug nur äußerst knapp
Nico Koch verfehlte in Houston den direkten Finaleinzug nur äußerst knapp
Foto: copyright free
Nico Koch verfehlte in Houston den direkten Finaleinzug nur äußerst knapp
© copyright free

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Beim 4. Lauf zur US-Westküsten-Meisterschaft in Houston (Texas) verfehlte Nico Koch (KTM) den direkten Finaleinzug nur äußerst knapp. Der Braunschweiger CDF Racing Pilot belegte Platz 19 im kombinierten Qualifying. Nur die Top-18 qualifizieren sich direkt für die Finalläufe des Triple Crown Events, alle anderen müssen in den Hoffnungslauf.

Werbung

Werbung

Finale knapp verfehlt

«Es haben nur 0,2 Sekunden für die direkte Qualifikation gefehlt», erklärt Nico nach dem Rennen. «Das war eine sehr bittere Pille. Ich musste also in den Hoffnungslauf. Der Start war auf Platz 7 okay und ich habe auch gleich von Anfang an attackiert.» Nico rangierte direkt hinter seinem deutschen Teamkollegen Paul Bloy und beide hatten in den ersten Runden die Qualifikationsplätze in Reichweite.

LCQ: Albtraum für jeden Team-Manager

Was folgte, war der Albtraum eines jeden Team-Managers: Die beiden Teamkollegen kollidierten. «Ich bin an einem Hügel zu weit gesprungen, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und bin dann ausgerechnet Paul [Bloy] ins Hinterrad gefahren und über sein Motorrad gestürzt.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nico Koch krachte ausgerechnet seinem Teamkollegen Paul Bloy ins Heck
Nico Koch krachte ausgerechnet seinem Teamkollegen Paul Bloy ins Heck
Foto: copyright free
Nico Koch krachte ausgerechnet seinem Teamkollegen Paul Bloy ins Heck
© copyright free

Werbung

Werbung

Ich bin ausgerechnet Paul ins Hinterrad gefahren.

Nico Koch

Paul konnte einen Sturz verhindern und weiterfahren. Nico musste zu Boden. «Somit war der Abend für mich vorzeitig beendet. Aber es geht weiter. Dieses Wochenende steht hier unsere Heimrunde in Glendale an. Mein großer Dank gilt allen meinen Sponsoren und den Fans. Ich gebe mein Bestes und wir sehen uns am nächsten Wochenende.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Haiden Deegan

93

2

Max Anstie

Max Anstie

74

3

Michael Mosiman

73

4

Ryder DiFrancesco

72

5

Maximus Vohland

61

6

Cameron Mcadoo

60

7

Levi Kitchen

57

8

Hunter Yoder

45

9

Carson Mumford

45

10

Parker Ross

45

Events

Alle US-Supercross Lites West Events

  • Vergangen

    Anaheim

    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Houston

    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Glendale

    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Seattle

    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event

  • Birmingham

    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Anaheim

    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Houston

    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Glendale

    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Seattle

    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event

  5. Birmingham

    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event

US Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien