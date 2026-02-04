Nico Koch (KTM) über das Triple Crown Event von Houston (Texas)

Beim 4. Lauf zur US-Westküsten-Meisterschaft in Houston (Texas) verfehlte Nico Koch (KTM) den direkten Finaleinzug nur äußerst knapp. Der Braunschweiger CDF Racing Pilot belegte Platz 19 im kombinierten Qualifying. Nur die Top-18 qualifizieren sich direkt für die Finalläufe des Triple Crown Events, alle anderen müssen in den Hoffnungslauf.

Finale knapp verfehlt

«Es haben nur 0,2 Sekunden für die direkte Qualifikation gefehlt», erklärt Nico nach dem Rennen. «Das war eine sehr bittere Pille. Ich musste also in den Hoffnungslauf. Der Start war auf Platz 7 okay und ich habe auch gleich von Anfang an attackiert.» Nico rangierte direkt hinter seinem deutschen Teamkollegen Paul Bloy und beide hatten in den ersten Runden die Qualifikationsplätze in Reichweite.

LCQ: Albtraum für jeden Team-Manager

Was folgte, war der Albtraum eines jeden Team-Managers: Die beiden Teamkollegen kollidierten. «Ich bin an einem Hügel zu weit gesprungen, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und bin dann ausgerechnet Paul [Bloy] ins Hinterrad gefahren und über sein Motorrad gestürzt.»

Nico Koch krachte ausgerechnet seinem Teamkollegen Paul Bloy ins Heck

Ich bin ausgerechnet Paul ins Hinterrad gefahren. Nico Koch