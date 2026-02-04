Nico Koch (KTM) über das Triple Crown Event von Houston (Texas)

US-Supercross Lites West
Dominique Thury (Yamaha) über Houston: 1. Laufsieg und erneut Punkte geholt
Die direkte Qualifikation für die Finals verfehlte Nico Koch (KTM) beim Triple Crown Event von Houston nur knapp. Im Hoffnungslauf kollidierte er ausgerechnet mit seinem Teamkollegen Paul Bloy.
«Es haben nur 0,2 Sekunden für die direkte Qualifikation gefehlt», erklärt Nico nach dem Rennen. «Das war eine sehr bittere Pille. Ich musste also in den Hoffnungslauf. Der Start war auf Platz 7 okay und ich habe auch gleich von Anfang an attackiert.» Nico rangierte direkt hinter seinem deutschen Teamkollegen Paul Bloy und beide hatten in den ersten Runden die Qualifikationsplätze in Reichweite.
Was folgte, war der Albtraum eines jeden Team-Managers: Die beiden Teamkollegen kollidierten. «Ich bin an einem Hügel zu weit gesprungen, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und bin dann ausgerechnet Paul [Bloy] ins Hinterrad gefahren und über sein Motorrad gestürzt.»
Paul konnte einen Sturz verhindern und weiterfahren. Nico musste zu Boden. «Somit war der Abend für mich vorzeitig beendet. Aber es geht weiter. Dieses Wochenende steht hier unsere Heimrunde in Glendale an. Mein großer Dank gilt allen meinen Sponsoren und den Fans. Ich gebe mein Bestes und wir sehen uns am nächsten Wochenende.»
