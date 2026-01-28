Weiter zum Inhalt
Paul Bloy (GASGAS) enttäuscht über sein Rennen in Anaheim
Der deutsche CDF Racing GASGAS-Pilot Paul Bloy verfehlte beim 3. Lauf der US Westküstenmeisterschaften in Anaheim zwar das Podium, nahm aber wichtige Erkenntnisse für die Zukunft mit.
US-Supercross Lites West
Paul Bloy in AnaheimPaul Bloy in AnaheimFoto: copyright free
Paul Bloy in Anaheim© copyright free
Immerhin blieb der deutsche CDF Racing GASGAS-Pilot Paul Bloy beim 3. Lauf der US-Westküstenmeisterschaften im Angel Stadium von Anaheim (Kalifornien) vom Sturzpech verschont. Zur Erinnerung: Vor einer Woche in San Diego flog Paul in einer Rhythmuspassage heftig ab und wurde danach von mehreren nachfolgenden Piloten angefahren. Zum Glück blieb er von scheren Verletzungen verschont, musste aber dennoch in Anaheim mit einem Kinesio-Tape am linken Unterarm antreten.
Qualifying mit Problemen Das kombinierte Qualifying beendete Paul auf Platz 27. Zur besten Rundenzeit von Haiden Deegan fehlten Paul 6 Sekunden. Im Heatrace lief es etwas besser. Paul beendete das Rennen auf Platz 14 direkt hinter seinem deutschen Teamkollegen Nico Koch. Zu den Top-9, die sich direkt für das Finale qualifizieren, fehlten ihm nach 8 Runden ca. 22 Sekunden. Also musste er sein Glück im LCQ (Hoffnungslauf) versuchen, in dem er im Bereich der Top-10 startete, dann aber nach zwei Runden auf Platz 17 zurückfiel und das Rennen auf Rang 15 beendete. Damit verfehlte er den Finaleinzug. Sein Arbeitstag war damit beendet.
Trotzdem nehme ich wichtige Erkenntnisse aus dem Rennen mit.Pul bloy
Selbstbewusstsein stärken «Anaheim lief nicht so, wie ich es mir vorgenommen hatte», erklärte Paul nach dem Rennen. «Mein Speed war nicht dort, wo ich ihn haben wollte und ich hatte Schwierigkeiten, mich auf der Strecke wirklich wohlzufühlen. Trotzdem nehme ich wichtige Erkenntnisse aus dem Rennen mit. Solche Abende gehören dazu und sind Teil des Prozesses. Jetzt heißt es, den Kopf oben zu behalten, weiter hart zu arbeiten und zu lernen, um beim nächsten Rennen stärker, schneller und selbstbewusster zurückzukommen.»
