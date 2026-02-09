Weiter zum Inhalt
Paul Bloy (GASGAS): Nach Horror-Crash mit dem Schrecken davongekommen

Der 250er-Hoffnungslauf in Glendale musste nach einem heftigen Crash von Paul Bloy (GASGAS) mit roter Flagge abgebrochen werden. Der Deutsche wurde aus dem Stadion ins Krankenhaus überführt.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites West

Paul Bloy im Krankenhaus von Glendale
Paul Bloy im Krankenhaus von Glendale
Foto: copyright free
Paul Bloy im Krankenhaus von Glendale
© copyright free

Der schwere Unfall von Paul Bloy ereignete sich im Hoffnungslauf von Glendale. Paul hatte das Qualifying mit einer Rundenzeit von 1:03 auf Platz 34 beendet. Zur Rundenzeit von Polesetter Haiden Deegan (Yamaha) fehlten über 6 Sekunden. Den ersten Vorlauf beendete er auf Platz 17. Zu den Top-9, die sich direkt für das Finale qualifizieren, fehlten 25 Sekunden. Damit musste er in den Hoffnungslauf.

Guter Start und schreckliches Ende im LCQ

Sein Start in den Hoffnungslauf verlief gut. Paul rangierte im Bereich der Top-5, wobei sich die Top-4 für das Finale qualifizieren. In einer Rhythmussektion verlor er plötzlich komplett den Schwung, sodass ihm die hinter ihm springenden Piloten ins Heck krachten. Was die genaue Ursache für den plötzlichen Verlust an Vortrieb war, ist unklar. Von außen betrachtet schien er den Leerlauf eingelegt zu haben.

Am Boden unter zwei Motorrädern eingeklemmt

Zwei nachfolgende Fahrer kamen bei dem Unfall ebenfalls zu Sturz und hatten in der Situation sogar noch Glück, nicht von weiteren heranfliegenden Piloten getroffen worden zu sein. Paul wurde am Boden unter seinem eigenen Motorrad und einer weiteren Maschine eingeklemmt. Das Rennen wurde sofort mit roter Flagge abgebrochen. Während die beiden anderen verunfallten Piloten danach wieder aufstehen konnten, musste Paul aus dem Stadion gefahren und ins Krankenhaus überführt werden, wo zum Glück keine ernsthaften Verletzungen diagnostiziert wurden.

Paul Bloy wird aus dem State Farm Stadium von Glendale gefahren
Paul Bloy wird aus dem State Farm Stadium von Glendale gefahren
Foto: copyright free
Paul Bloy wird aus dem State Farm Stadium von Glendale gefahren
© copyright free

«Ich musste wegen Nacken- und Rückenschmerzen ins Krankenhaus», erklärte Paul inzwischen. «Zum Glück ist dabei nichts Schlimmeres passiert und ich bin sehr erleichtert darüber. Vielen, vielen Dank an alle, die sich gemeldet, nachgefragt oder an mich gedacht haben – das bedeutet mir wirklich viel.»

Erinnerungen an den Barcia-Crash in Anaheim kamen hoch

Der gesamte Unfallhergang erinnerte an den Horrorcrash von Justin Barcia und Malcolm Stewart in Anaheim. Malcolm erwischte wie Bloy einen Sprung nicht, der nachfolgende Barcia krachte ihm in den Rücken.

2 heftige Abflüge in 4 Rennen

Bei seinem ersten US-Einsatz in San Diego hatte Paul Bloy bereits einen heftigen Abflug. Der Crash in Glendale ist nun bereits der zweite schwere Zwischenfall in nur 4 Rennen.

Paul Bloy flog schon im LCQ von San Diego heftig ab
Paul Bloy flog schon im LCQ von San Diego heftig ab
Foto: AMA
Paul Bloy flog schon im LCQ von San Diego heftig ab
© AMA

