Schulter-OP: Supercross-Saison für HRC-Werksfahrer Chance Hymas beendet

HRC-Werksfahrer Chance Hymas muss sich nach seinem Crash in Anaheim einer Schulter-Operation unterziehen und wird für den Rest der Saison ausfallen. Damit sind beide HRC-Werksfahrer verletzt.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross Lites West

Chance Hymas fällt verletzt aus
Foto: Honda
Chance Hymas fällt verletzt aus
© Honda

«Es ist schwer in Worte zu fassen, wie ich mich im Moment fühle», erklärte der niedergeschlagene HRC-Werksfahrer Chance Hymas, der nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr beim Saisonauftakt in Anaheim auf dem Podium stand. Beim 2. Meisterschaftslauf in San Diego konnte er einen Abflug parieren, beendete das Rennen auf Platz 6 und fiel in der Tabelle von Platz 2 auf 3 zurück.

Massencrash in der ersten Kurve

Es folgte ein Start-Ziel-Sieg im ersten Vorlauf von Anaheim, dem 3. Meisterschaftslauf der US-Westküstenmeisterschaften im Supercross. Ein unverschuldeter Sturz in der ersten Kurve nach dem Start zum Finalrennen endete mit einer ausgekugelten Schulter, die zwar vor Ort und Stelle wieder eingerenkt werden konnte, nun aber dennoch operiert werden muss. «Ich habe das Gefühl, dass ich zwar mein Bestes gebe, es aber immer wieder Rückschläge gibt. Leider passieren Dinge außerhalb meiner Kontrolle.»

Es ist schwer in Worte zu fassen, wie ich mich im Moment fühle.

Chance Hymas

Rückkehr erst im Sommer

«Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam mit dem Team in diesen ersten Runden erreicht haben», erklärte Hymas in seinem Statement. «Ich schätze die Menschen, die mich weiterhin durch all die Höhen und Tiefen unterstützen. Die Operation findet am Freitag statt. Danach geht es an die Arbeit, um in diesem Sommer wieder fit zu sein.»

Beide HRC-Werksfahrer der 250er Klasse verletzt

Nach der Rückenverletzung von Jo Shimoda noch vor Saisonbeginn sind damit beide HRC-Werksfahrer verletzungsbedingt ausgefallen. Nach dem Ausfall von Jett Lawrence in der 450er-Klasse ist Hunter Lawrence in den USA nun der einzige verbliebene HRC-Werksfahrer.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Haiden Deegan

68

2

Michael Mosiman

59

3

Max Anstie

Max Anstie

58

4

Ryder DiFrancesco

55

5

Maximus Vohland

46

6

Cameron Mcadoo

40

7

Chance Hymas

38

8

Dilan Schwartz

36

9

Levi Kitchen

35

10

Carson Mumford

33

Events

Alle US-Supercross Lites West Events

