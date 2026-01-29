Schulter-OP: Supercross-Saison für HRC-Werksfahrer Chance Hymas beendet

«Es ist schwer in Worte zu fassen, wie ich mich im Moment fühle», erklärte der niedergeschlagene HRC-Werksfahrer Chance Hymas, der nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Jahr beim Saisonauftakt in Anaheim auf dem Podium stand. Beim 2. Meisterschaftslauf in San Diego konnte er einen Abflug parieren, beendete das Rennen auf Platz 6 und fiel in der Tabelle von Platz 2 auf 3 zurück.

Massencrash in der ersten Kurve

Es folgte ein Start-Ziel-Sieg im ersten Vorlauf von Anaheim, dem 3. Meisterschaftslauf der US-Westküstenmeisterschaften im Supercross. Ein unverschuldeter Sturz in der ersten Kurve nach dem Start zum Finalrennen endete mit einer ausgekugelten Schulter, die zwar vor Ort und Stelle wieder eingerenkt werden konnte, nun aber dennoch operiert werden muss. «Ich habe das Gefühl, dass ich zwar mein Bestes gebe, es aber immer wieder Rückschläge gibt. Leider passieren Dinge außerhalb meiner Kontrolle.»

Rückkehr erst im Sommer

«Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam mit dem Team in diesen ersten Runden erreicht haben», erklärte Hymas in seinem Statement. «Ich schätze die Menschen, die mich weiterhin durch all die Höhen und Tiefen unterstützen. Die Operation findet am Freitag statt. Danach geht es an die Arbeit, um in diesem Sommer wieder fit zu sein.»

Beide HRC-Werksfahrer der 250er Klasse verletzt