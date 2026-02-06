Anthony Bourdon (Kawasaki): In den USA beide Arme gebrochen

Seit 26. Januar laufen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya die Formel-1-Wintertests. Fans auf den Tribünen? Pustekuchen. Medien entlang der Bahn? Unerwünscht. Die Formel 1 spielt Verstecken. Wieso?
Im Herbst 2025 holte Anthony Bourdon beim Supercross Paris noch den Prinzentitel. Der Franzose startete in diesem Jahr für das Team 'Partzilla Blaster PRMX Racing' an der US-Westküste und holte bei den ersten 4 Veranstaltungen 28 Punkte. Damit rangierte er auf dem 15. Tabellenplatz.
Top-10 in San Diego Den Saisonauftakt in Anaheim beendete der 27-Jährige auf Platz 16. In San Diego erreichte er die Top-10 und das Triple Crown Event von Houston beendete er mit einem 12-13-12-Ergebnis auf Platz 12. Trainingscrash nach Kettenriss In dieser Woche stürzte Anthony im Training wegen eines Kettenrisses. Er erlitt Mehrfachfrakturen an beiden Handgelenken sowie Bänderverletzungen. Operationen sind notwendig.
«Das war eindeutig nicht der Saisonstart, den ich wollte», erklärte der frustrierte Franzose. «Im letzten Moment hatte ich Probleme, mich auf das Motorrad einzustellen und die Ergebnisse in diesem Jahr spiegelten nicht mein wahres Niveau wider», grübelte er. «Jetzt hatten wir gerade eine Lösung gefunden und wieder ist alles zu Ende wegen eines mechanischen Problems. Danke an alle für die Unterstützung.»
