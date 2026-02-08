Weiter zum Inhalt
Haiden Deegan (Yamaha) dominiert auch in Glendale, Deutsche im Pech
Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan feierte in Glendale seinen vierten Sieg der US-Westküstenmeisterschaften in Folge und setzte sich in der Tabelle weiter ab. Deutsche Piloten im Pech.
US-Supercross Lites West
Haiden Deegan gewann auch in GlendaleHaiden Deegan gewann auch in GlendaleFoto: AMA
Haiden Deegan gewann auch in Glendale© AMA
Im Artikel erwähnt
5. Lauf der US-Westküstenmeisterschaften im State Farm Stadium von Glendale (Arizona): Bereits im Qualifying stellte Titelverteidiger und Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) klar, dass er weiterhin das Maß der Dinge definieren will. 'Dangerboy' startete von der Pole Position und gewann den zweiten Vorlauf mit einem Start-Ziel-Sieg. Den ersten Vorlauf hatte zuvor Clup-MX-Yamaha-Pilot Max Vohland gewonnen, der wegen seines unbeweglichen linken Fußes die Hinterradbremse mit einem Lenkerhebel mit der linken Hand bedient.
Deutsche Fahrer fürs Abendprogramm qualifiziert Die deutschen Fahrer qualifizierten sich auf den Rängen 21 (Nico Koch), 22 (Dominique Thury) und 34 (Paul Bloy) für das Abendprogramm. Nico Koch (KTM) und Dominique Thury verpassten auf den Plätzen 10 und 12 in ihren Vorläufen den direkten Finaleinzug der Top-9 nur knapp. Besonders Koch erwischte einen guten Start und rangierte in der Anfangsphase im Bereich der Top-5, wurde aber in der zweiten Rennhälfte bis auf den undankbaren 10. Platz durchgereicht. Auch Bloy musste nach Platz 17 im Vorlauf sein Glück im Hoffnungslauf versuchen, wo er aber am Ende viel Pech hatte. Drama für Paul Bloy im Hoffnungslauf Nach einem Crash von Paul Bloy in der Anfangsphase des Rennens musste der Hoffnungslauf mit roter Flagge abgebrochen werden. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Auch Nico Koch trat nicht zum Neustart an. Somit war Dominique Thury der einzige verbliebene deutsche Fahrer in diesem Rennen, doch der Schneeberger hatte keinen guten Start, kam nur auf Platz 13 aus der ersten Runde und verfehlte mit Platz 8 am Ende ebenfalls den Finaleinzug.
Haiden Deegan gewinnt Finale überzeugend mit Start-Ziel-Sieg Haiden Deegan zog nach dem Start zum Finale schon auf der langen Startgeraden voll durch und gewann das Finale von Glendale mit einem nahezu ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Deegans Teamkollege Michael Mosiman rangierte zunächst auf Rang 2, fiel aber in der zweiten Rennhälfte auf Platz 4 zurück. Cameron McAdoo (Kawasaki) und Ryder DiFrancesco (Husqvarna) lieferten sich über mehrere Runden ein hartes Duell um Platz 3.
Sensationelle Aufholjagd von Levi Kitchen Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Levi Kitchen kam nur als 19. aus dem Startgetümmel, startete jedoch eine beeindruckende Aufholjagd, arbeitete sich bis in die Top fünf vor und überholte wenige Minuten vor Rennende Cameron McAdoo. In der Schlussphase schnappte er sich auch noch Mosiman und rückte auf Rang 2 vor. Max Anstie (Yamaha) hatte einen katastrophalen Start und beendete das Rennen nur auf Platz 8, wodurch der Brite in der Tabelle von Platz 2 auf 4 zurückfiel.
Levi Kitchen wurde in Glendale nach Aufholjagd ZweiterLevi Kitchen wurde in Glendale nach Aufholjagd ZweiterFoto: AMA
Levi Kitchen wurde in Glendale nach Aufholjagd Zweiter© AMA
Cameron McAdoo wurde in Glendale DritterCameron McAdoo wurde in Glendale DritterFoto: AMA
Cameron McAdoo wurde in Glendale Dritter© AMA
Haiden Deegan setzt sich in der Tabelle weiter ab Mit seinem 4. Saisonerfolg in Folge konnte Haiden Deegan nach 5 absolvierten Rennen seine Führung in der Westküstenmeisterschaft weiter von 19 auf 27 Punkte ausbauen. Neuer Zweiter ist Michael Mosiman. In der kommenden Woche geht es in Seattle in die 6. Meisterschaftsrunde. Danach beginnen in Arlington die Ostküstenmeisterschaften.
Ergebnis Glendale, 250 West:
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha
  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki
  3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki
  4. Michael Mosiman (USA), Yamaha
  5. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna
  6. Maximus Vohland (USA), Yamaha
  7. Hunter Yoder (USA), Yamaha
  8. Max Anstie (GB), Yamaha
  9. Avery Long (USA), KTM
  10. Parker Ross (USA), Yamaha
Meisterschaftsstand West nach Runde 5:
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 118
  2. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 91, (-27)
  3. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 89, (-29)
  4. Max Anstie (GB), Yamaha, 88, (-30)
  5. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 80, (-38)
  6. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 79, (-39)
  7. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 77, (-41)
  8. Hunter Yoder (USA), Yamaha, 60, (-58)
  9. Parker Ross (USA), Yamaha, 57, (-61)
  10. Avery Long (USA), KTM, 49, (-69)
Ferner: 22. Dominique Thury (D), Yamaha, 14, (-104)
Themen
  • US-Supercross Lites West
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Haiden Deegan
93
2
Max Anstie
74
3
Michael Mosiman
73
4
Ryder DiFrancesco
72
5
Maximus Vohland
61
6
Cameron Mcadoo
60
7
Levi Kitchen
57
8
Hunter Yoder
45
9
Carson Mumford
45
10
Parker Ross
45
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Lites West Events
  • Vergangen
    Houston
    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
  • Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
  • Saint Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Houston
    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
  4. Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
  5. Saint Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
