Haiden Deegan (Yamaha) dominiert auch in Glendale, Deutsche im Pech

Haiden Deegan (USA), Yamaha, 118 Michael Mosiman (USA), Yamaha, 91, (-27) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 89, (-29) Max Anstie (GB), Yamaha, 88, (-30) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 80, (-38) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 79, (-39) Maximus Vohland (USA), Yamaha, 77, (-41) Hunter Yoder (USA), Yamaha, 60, (-58) Parker Ross (USA), Yamaha, 57, (-61) Avery Long (USA), KTM, 49, (-69)