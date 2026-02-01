Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. US Cross
  4. /
  5. US-Supercross Lites West
  6. /
  7. News
Werbung
Haiden Deegan (Yamaha) gewinnt Triple Crown in Houston, Thury im Finale
Mit Siegen in allen 3 Finals gewann Star Racing Yamaha Werksfahrer Haiden Deegan das Triple Crown Event in Houston (Texas). Dominique Thury (Yamaha) gewann das LCQ und beendete den Tag auf Platz 15.
US-Supercross Lites West
Haiden Deegan gewann das Tripe Crown Event in HoustonHaiden Deegan gewann das Tripe Crown Event in HoustonFoto: AMA
Haiden Deegan gewann das Tripe Crown Event in Houston© AMA
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
4. Lauf der US Westküstenmeisterschaften im NRJ Stadium von Houston (Texas), erstes Rennen der Saison im Triple Crown Format. Tabellenführer und Titelverteidiger Haiden Deegan (Yamaha) dominierte bereits am Vormittag das Qualifying und startete von der Pole Position in die 3 Finalrennen.
Werbung
Werbung
Die 3 deutschen Piloten verfehlten im Qualifying den direkten Finaleinzug der Top-18 nur äußerst knapp. Nico Koch (KTM) landete auf Platz 19, Dominique Thury (Yamaha) auf Platz 20 und Paul Bloy (GASGAS) auf Rang 34. Damit mussten sie ihr Glück im Hoffnungslauf versuchen. Dominique Thury mit sensationellem Sieg Nach dem Start zum LCQ befanden sich alle 3 deutschen Fahrer in aussichtsreicher Position. Am besten waren Koch und Thury gestartet. Sie rangierten unter den Top-3. Thury kam am besten durch das Gedränge der ersten Runden und konnte sich in der zweiten Runde auf Platz 2 vorkämpfen. Nachdem der Schneeberger vor einer Woche in Anaheim bereits seine ersten Führungsrunden absolviert hatte, war er offensichtlich auf den Geschmack gekommen. Rang 2 hätte zwar für den Finaleinzug gereicht, aber in Runde 5 übernahm er die Spitze und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden. Damit stand er nicht nur im Fanale, sondern durfte erstmals in seiner US-Karriere ein Siegerinterview geben.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Nico Koch fiel nach einem Fehler aus. Paul Bloy hatte die Qualifikationsränge der Top-4 in der ersten Rennhälfte in Schlagdistanz und rangierte in der zweiten Runde bereits auf Platz 5, doch im weiteren Verlauf wurde er bis auf den 8. Platz durchgereicht, womit der Tag für ihn zu Ende war.
Werbung
Werbung
Dominique Thury beim Siegerinterview in HoustonDominique Thury beim Siegerinterview in HoustonFoto: AMA
Dominique Thury beim Siegerinterview in Houston© AMA
Triple Crowns sind immer etwas stressig, besonders im Qualifying. Ich habe versucht, ruhig zu bleibenDominique Thury
Finale 1: Deegan mit Start-Ziel-Sieg Polesetter Haiden Deegan gewann das erste Finale mit einem Start-Ziel-Sieg und einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Levi Kitchen und Cameron McAdoo (beide Kawasaki). Sein britischer Teamkollege Max Anstie fiel nach Sturz von Platz 6 auf 10 zurück. Thury beendete dieses Rennen auf Platz 14. Finale 2: Holeshot McAdoo, Sieg Deegan Den Start zum zweiten Finale gewann Cameron McAdoo (Kawasaki). Deegan wurde in der ersten Kurve weit nach außen getragen, fand aber schnell seinen Rhythmus und erreichte in Runde 10 den Spitzenreiter, ging in Führung und gewann mit einem Vorsprung von 3,9 Sekunden. Thury wurde 15.
Werbung
Werbung
Finale 3: Deegan setzt sich endgültig durch und wird Tagessieger Den Holeshot zum 3. Rennen zog Max Vohland (Yamaha). Deegan befand sich in der ersten Kurve erneut zu weit außen und wurde etwas abgedrängt. Nach 5 Runden hatte sich der Tabellenführer sowohl gegen McAdoo als auch gegen Anstie durchgesetzt und übernahm erneut die Führung. Danach ließ Deegan nichts mehr anbrennen gewann auch dieses Rennen mit 1,3 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Max Anstie. Kitchen und McAdoo folgten auf den Plätzen drei und vier. Dominique Thury wurde in diesem Rennen 16. und beendete den Tag auf dem 15. Platz, womit er sich weitere 7 Meisterschaftspunkte sicherte und sich in der Tabelle auf den 21. Platz verbessern konnte.
Das 250er Podium in HoustonDas 250er Podium in HoustonFoto: AMA
Das 250er Podium in Houston© AMA
Deegan setzt sich weiter ab Nach 4 absolvierten Rennen setzte sich Haiden Deegan in der Meisterschaft weiter ab. 'Dangerboy' konnte seinen Vorsprung in Houston von 9 auf 19 Punkte ausbauen. Ergebnis Houston, 250 West
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-1-1
  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2-2-3
  3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 3-3-4
  4. Max Vohland (USA), Yamaha, 5-4-6
  5. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 6-5-5-
  6. Max Anstie (GB), Yamaha, 10-6-2
  7. Hunter Yoder (USA), Yamaha, 8-7-7
  8. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 1-14-8
  9. Parker Ross (USA), Yamaha, 9-8-9
  10. Carson Mumford (USA), KTM, 7-9-15
Werbung
Werbung
ferner:15. Dominique Thury (D), Yamaha, 14-15-16 Meisterschaftsstand West nach Runde 4:
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 93
  2. Max Anstie (GB), Yamaha, 74 (-19)
  3. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 73 (-20)
  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 72 (-21)
  5. Max Vohland (USA), Yamaha, 61 (-32)
  6. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 60 (-33)
  7. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 57 (-36)
  8. Hunter Yoder (USA), Yamaha, 45, (-48)
  9. Carson Mumford (USA), KTM, 45, (-48)
  10. Parker Ross (USA), Yamaha, 45, (-48)
21. Dominique Thury (D), Yamaha, 14, (-79)
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • US-Supercross Lites West
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Haiden Deegan
68
2
Michael Mosiman
59
3
Max Anstie
58
4
Ryder DiFrancesco
55
5
Maximus Vohland
46
6
Cameron Mcadoo
40
7
Chance Hymas
38
8
Dilan Schwartz
36
9
Levi Kitchen
35
10
Carson Mumford
33
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Lites West Events
  • Vergangen
    Anaheim
    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Houston
    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
  • Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Anaheim
    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Houston
    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
  5. Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
US Cross NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM