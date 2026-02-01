Haiden Deegan (Yamaha) gewinnt Triple Crown in Houston, Thury im Finale

Triple Crowns sind immer etwas stressig, besonders im Qualifying. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben Dominique Thury Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-1-1 Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2-2-3 Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 3-3-4 Max Vohland (USA), Yamaha, 5-4-6 Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 6-5-5- Max Anstie (GB), Yamaha, 10-6-2 Hunter Yoder (USA), Yamaha, 8-7-7 Michael Mosiman (USA), Yamaha, 1-14-8 Parker Ross (USA), Yamaha, 9-8-9 Carson Mumford (USA), KTM, 7-9-15 Haiden Deegan (USA), Yamaha, 93 Max Anstie (GB), Yamaha, 74 (-19) Michael Mosiman (USA), Yamaha, 73 (-20) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 72 (-21) Max Vohland (USA), Yamaha, 61 (-32) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 60 (-33) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 57 (-36) Hunter Yoder (USA), Yamaha, 45, (-48) Carson Mumford (USA), KTM, 45, (-48) Parker Ross (USA), Yamaha, 45, (-48)