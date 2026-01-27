Weiter zum Inhalt
Nico Koch (KTM) über Anaheim 2: «Ein Schritt in die richtige Richtung»
Der deutsche CDF Racing Pilot Nico Koch (KTM) verfehlte zwar beim 3.Lauf der Westküstenmeisterschaften im Supercross in Anaheim 2 den Finaleinzug, aber er zog trotzdem eine positive Bilanz.
US-Supercross Lites West
Nico Koch verfehlte das Finale in Anaheim 2Nico Koch verfehlte das Finale in Anaheim 2Foto: copyright free
«Anaheim 2 war auf jeden Fall ein Fortschritt, besonders im Qualifying. Mit Platz 15 in der kombinierten Wertung konnte ich auf Startplatz 7 im Vorlauf starten.»
Start neben Haiden Deegan In den Vorlauf startete der Braunschweiger direkt neben Titelverteidiger Haiden Deegan (Yamaha) und Nico selbst postete in den sozialen Medien ein Video, das die Unterschiede zwischen seiner Starttechnik und der Starttechnik Deegans dokumentiert. Während Nico auf dem Motorrad sitzenbleibt, übt Haiden direkt nach dem Jump Druck auf die Fußrasten aus, steht auf seiner Yamaha und verlagert seinen Oberkörper weit nach vorn, um optimalen Vortrieb zu bekommen. Genau in diesem Moment macht Deegan die entscheidenden Meter am Start. Deegan gewann den Vorlauf. Nico startete auf Platz 7, rangierte bis zur Hälfte des Rennens im Bereich der Top-9, fiel in der zweiten Rennhälfte auf Platz 13 zurück und verfehlte damit den direkten Finaleinzug. Zu den Transferplätzen der Top-9 fehlten am Ende 12 Sekunden.
Nico Koch startete in den Vorlauf direkt neben Haiden DeeganNico Koch startete in den Vorlauf direkt neben Haiden DeeganFoto: copyright free
Knapp hinter den Qualifikationsrängen «Das Heat-Rennen hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich es wollte. Der Start war eigentlich ganz gut, aber dann musste ich ins LCQ (Hoffnungslauf).» Dort rangierte Koch in der ersten Rennhälfte im Bereich der Top-6. Im LCQ kommen die Top4 ins Finale.
«Im LCQ war ich die ganze Zeit knapp hinter den Qualifikationsplätzen, habe dann einen großen Fehler gemacht, bin auf einen Tuff Block gesprungen und musste die Strecke verlassen. Das war ein wilder Ritt.» Nico beendete das LCQ auf Platz 7 hinter Anthony Bourdon. Zu den Qualifizierten der Top-4 fehlten nach 6 Runden am Ende 7 Sekunden.
Ich bin auf einen Tuff Block gesprungen und musste die Strecke verlassenNico Koch
Blick nach vorne «Leider hat es fürs Main Event nicht gereicht, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, weil es ein großer Schritt in die richtige Richtung war und ich freue mich auf nächste Woche in Houston.»
Themen
  • US-Supercross Lites West
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Haiden Deegan
68
2
Michael Mosiman
59
3
Max Anstie
58
4
Ryder DiFrancesco
55
5
Maximus Vohland
46
6
Cameron Mcadoo
40
7
Chance Hymas
38
8
Dilan Schwartz
36
9
Levi Kitchen
35
10
Carson Mumford
33
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Lites West Events
  • Vergangen
    San Diego
    Snapdragon Stadium, USA
    17.01.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Anaheim
    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Houston
    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
US Cross NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
